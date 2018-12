Nyert a Szeged Mezőkövesden, Tóth József meglőtte első NB I-es gólját

Bánhidi Bence meggyógyult, így harcra készen várja a két bajnokit. Fotó: Karnok Csaba

Férfi kézilabda, NB I, 21. fordulóból előrehozott mérkőzés. Mezőkövesd, 500 néző. Vezette: Sándor L., Szikszay.Győri 1 - Jancsó 1/1, Stankovic 1, Dávid, Rodic 5, Martins 5, Menyhárt 3.Pelyhe (kapus), Kovács P., Zelei 3, Szabó D. 2, F. Krivokapics 5, Horváth L., Jóga 4.Buday Dániel.Alilovic - P. Rodríguez 4, Kaspárek 4, Bombac 4/2, Gaber 6, Zsitnyikov 4, Källman 1.Nagy M. (kapus), Henigman 2, Balogh, Canellas 3/1, Bodó 2, Bánhidi 3, Sunajko 2, Tóth J. 1.Juan Carlos Pastor.1/1, ill. 4/3.2, ill 10 perc.Rendkívül jól tartotta magát az újonc Mezőkövesd hazai pályán a MOL-PICK Szeged ellen, de a három pont nem volt veszélyben. A Szegedben megszerezte élete első NB I-es gólját a 19 éves beállló, Tóth József.VÉGEKrivokapics megelőz mindenkit, 29-36. Kriokapics-pillanatok, üres a szegedi kapu, 30-36. Ez a vége!Sunajko álll ki két percre. Rodic pofozza be a kínai figurát, 28-36.Pedro játszana össze Henigmannal, rossz a spanyol labdája a szlovénnek.eladja a Kövesd, Sunajko rohan, Győri kivédi.És ott van! Élete első NB I-es gólját szerzi Tóth József, megharcolt érte, 27-36.Henigman emelkedik a legmagasabbra, 27-35.Tóth József harcol ki hétméterest. Bombac a keresztlécre.Sunajko eladja, Krivokapics rendezetlen fal ellen, 27-34. Időt kér Juan Carlos Pastor.Rodic lő nagy gólt, 26-34. Bombac ellépi, de nem lett gól. Krivokapics-kapufa.Tóth Józsefnek nem jó a bejátszás, Győri az üres kapuba, 25-34. Henigman talpról, Győri véd.Kaspárek vágja földhöz Dávidot, két perc a "jutalma". Menyhárt kihasználja az emberelőnyt, 24-34.Horváth kiszorított szögből, véd Nagy Martin.Canellas cselez, majd betalál, 23-34. Harmadik időkérését is kikéri Buday Dániel.Zelei már túl jár Nagy eszén, 23-32. Henigman átlövésből, 23-33.Canellas nem figyel, Martins beállóból, 22-31. Bombacsról mindenki lemarad, 22-32. Menyhárt a balszélről, Nagy Martin!Henigman, buta szabálytalanság, két perc. Jön a kapuba Nagy Martin. Gaber, 21-31. Közte tíz!Martins beállóból, 21-29. Bodó, Bombac, Gaber a labda útja, utóbbi a gólszerző, 21-30.Bombac, bombagól, balátlövőből a hosszú felsőbe, 20-29.Henigman az üres kapura, mellé. Időt kérnek a hazaiak. Canellas labdát szerez, cselez kettőt, nem dobja rá az üres kapura, Pedro végül igen, 20-28.gyors gólváltás, Zelei, majd Kaspárek, 20-26. Bodó szép gólja után 20-27.Jancsó bepattintja Alilovic lábai között a büntetőt, 19-24. Ajtó-ablak nyitva, Kaspárek, 19-25.Jóga-ziccer beállóból, Alilovic! Győr is véd egyet.Gaber rántja le Martins, két perc és hetes. Bombac értékesíti, 18-24.Bombac hozza ziccerbe Pedrót, Győri véd.Pedro a jobbszélről, 18-23. Horváth látja meg a rést a szegedi falon, Alilovic azonban véd.Szabó a balszélről, 17-21. Sunajko is, 17-22. Kaspárek ismét nem bír Jógával, és még két perc is. 18-22.Kaspárek elöl javít, 16-21.Gaber Bombac passzából, 15-20. Kaspárek nem bír Jógával, 16-20.Bodó marad le a másik beállóról, Martins, 14-19. Bodót sáncolják, Jóga mindenkinél gyorsabb, 15-19.gyenge lövés, Alilovic hárít. Pedro a szélről hibázik.a hazaiak kezdik a második játékrészt, két beállóval, kapus nélkül támadnak. Meg is találják Jógát, 13-18. Kaspárek harmadik lövése már bemegy, 13-19.FÉLIDŐRodic a kapufára, bepattan Alilovicsról, 12-17. Canellas átlövésből is büntet, 12-18. Időn túli szabaddobás, Rodic eldobja a szegedi kezek fölött a labdát, de Alilovic lecsap rá.Bánhidi zár szabálytalanul, Balogh lefüleli az indítást. Bánhidi javít, 11-17.Horváth páros lábról, Alilovic! Canellas büntetőből, 11-16.Krivokapics lövésének mellényúl Alilovic, 11-15.Horváth László lövését kiüti Alilovic. Bánhidi fordul be, 10-15.Canellas vezeti a gyors lerohanást, ellépi...Bodó bebombázza, 10-14.Bombac oszt ki nagy labdát Bánhidinek, de kimarad, véd Győri. Szabó Dániel marad üresen nagyon a balszélen, 10-13.Filip Krivokapics veri meg lábbal Canellast, 9-13. Utólag két perc a spanyolnak, utánanyúlt a hazai játékosnak.Menyhárt lő, Bánhidi fogta keményen. Alilovic védett. Canellas labdája rossz Balogh Zsoltnak.Rodic-gól, 8-12. Gyors szegedi középkezdés, Bodó a kapusba, de oldalt ment ki. Bánhidi is beköszön, 8-13.Bánhidi üti el a labdát a beálló elöl, Canellas és Sunajko rohan, utóbbi pattintja be a gólt, 7-12.labdát szerzünk, Källman végigviszi, 7-11. Gól után csere, jön a svéd helyére Sunajko.Martins beállóból, 7-10. Bodó a pályán, rögtön lő, majdnem kidől a kapu a helyéről, szegény kapufa...Rodic lövését olvassa Alilovic, hosszú az indítás Pedrónak, Källman megmenti, kapufa, a kipattanót már belövi, de belépett a hatoson belülre, így érvénytelen.Kaspáreknél fújnak lépést.Gaber kiharcolja, Bombac belövi a hétméterest, 5-10. Zelei veszi észre a rést a szegedi falon, 6-10.Martins okosan, Alilovic nem ért oda a labdára, 5-9.Zsitnyikov átlövései sülnek, már negyedszer, 4-9. Gaber szerez labdát, Henigman indul, visszafelé passzol, elveszik tőle a labdát a sporik.Zsitnyikov a kezek alatt, 4-8. Gaber labdát szerez.kilenc perc és nyolc másodperc elteltével időt kér a hazaiak trénere, Buday Dániel. Rodic középről, beakad az átlövés, 4-7.Gaber nem fogják elég szorosan, kapja is a labdát Bombactól, 3-6. Gaber labdát szerez, Pedro rendezetlen fal ellen, 3-7.Henigman nyúl bele Stankovic labdájába, így jó a balszélre, Menyhárt, Alilovic csak beleérni tud, 3-5. Kaspárek lő, Győri ismét hárít.labdát szereznek a hazaiak, Menyhárt lerohanásból, 2-5. Kaspárek lövését védi Győri.Rodic mellé balátlövőből, Pedro rohan, 1-5. Dávid beállóból, Alilovic véd. Gabernek nem jó a passz, megint Dávid, és Alilovic!Zelei lövését Gaber blokkolja, támad a Szeged, elöl is Gaber a főszereplő, ketten nem bírnak vele, 1-4.Zsitnyikov a hosszú alsóba talpról, 1-3.Gaber tarthatatlan beállóban, 1-2.Stankovic rendezetlen fal ellen, 1-1.a Szeged kezdi a meccset, Zsitnyikov átlövése bombaként robban a hálóban, 0-1. Zelei a kapufára.a hazaiaknál nincs ott egyelőre a meccskeretben az egykor Szegeden is szerepelt hálóőr, Pásztor Imre.telt ház, körülbelül 500 néző fogadja a csapatokat, először a szegedi játékosok érkeznek a pályára.a hazaiak a mérkőzés előtt jelentették be, hogy leigazolták korábbi játékosukat Ceglédről, Tomislav Radnicsot, a horvát irányító azonban még nincs ott a meccskeretben, így valószínűleg nem játszik.ahogyan arról már lapunkban írtuk, Alen Blazevic nem utazott el a Szegeddel, Jonas Källman viszont itt van. Egyelőre 14 szegedi név van nevezve, a fennmaradó két helyre öten pályáznak. Marin Sego, Mario Sostaric, Jorge Maqueda, Stefán Sigurmannsson és Tóth József.tizenkilenc fős kerettel utazott el ma délben Mezőkövesdre a Szeged, mivel a mai után holnap is mérkőzés vár a PICK-re, Gyöngyösön lépnek pályára.üdvözöüljük olvasóinkat Mezőkövesdről. A csapatok megérkeztek a pályára, elkezdődött a bemelegítés.Pörög az élet a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatánál. A Bajnokok Ligájában véget ért a szereplés, a magyar bajnokságban, a K&H ligában azonban még 2018-ban négy meccset játszik az aktuális magyar bajnok.A héten alaposan belehúz a Pastor-csapat, hiszen ma 18 órakor az újonc Mezőkövesd, majd másnap a remek formában lévő Gyöngyös otthonában szerepel az együttes.Jó hír, hogy a magyar válogatott beállós, Bánhidi Bence meggyógyult, így visszatérhet a csapatba. Alen Blazevic viszont kihagyja a két összecsapást, a kőkemény horvát védő lába fáj, ezért inkább pihenőt írt elő neki Szabó István csapatorvos.Jonas Källman vállsérülése szépen gyógyul, de a svéd klasszis még nem tér vissza.A Mezőkövesdet hazai pályán a Szeged 40–25-re verte, ez a meccs jó alapot adhat a másnapi, gyöngyösi vendégszereplésre. A Szeged nem tér haza a mai bajnoki után, az éjszakát Matyóföld fővárosában tölti. A Kövesdet a PICK saját nevelésű játékosa, Buday Dániel irányítja. Az újonc jelenleg a 14 csapatos bajnokságban 5 ponttal a 13. helyen áll.A HE-DO B. Braun Gyöngyös viszont remek formában várja a kékeket. A Heves megyei gárda 11 ponttal a hetedik. Szegeden 38–29-re nyert a PICK. Egy hete a Veszprém ellen hazai pályán a félidőben még 16–15-re vezettek, végül azonban a vendégek a második félidőben letolták a pályáról őket, és 34–23-ra diadalmaskodtak. November 11-én – két nap múlva jöttek Szegedre – nagy bravúrt hajtottak végre, otthon 24–22-re verték a Tatabányát.Egy éve alaposan megszenvedett a Szeged, csak döntetlent játszott – pontosan december 6-án, mint most –, 33–33 lett a végeredmény. Azóta nagyot változott a helyzet, a PICK nem ismer elvesztett meccset.Azonban ismerve Juan Carlos Pastor felfogását, a Tisza-partiak egyelőre a mai meccsel foglalkoznak, majd a lefújás után már a holnapi, Gyöngyös elleni feladatra koncentrálnak.A Szeged nem érkezik erre a meccsre üres kézzel, minden játékos egy PICK-bika kabalát visz ajándékba, amelyet a helyi együttes rászoruló óvodásoknak ajánl majd fel.Mindkét bajnokin ott leszünk, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.