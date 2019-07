Nyíltvízi úszó vk - Rasovszky Kristóf arany-, Olasz Anna ezüstérmes Kanadában

A Saint-Jean tóban megrendezett 10 kilométeres viadalon a 22 éves Rasovszky 12.5 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A nők versenyében a 25 esztendős Olasz Annát csak az olimpiai ezüstérmes olasz Rachele Bruni előzte meg.



A két magyar versenyző teljesítménye azért is elképesztő, mert két nappal korábban még mindketten a Kvangdzsuban zajló világbajnokságon vettek részt a nyíltvízi úszók utolsó számában, a legembertpróbálóbb 25 kilométeres viadalon Joszuban, ahol Olasz Anna a hatodik lett, Rasovszky Kristóf viszont rosszullét miatt feladta a küzdelmet.



A Koreai Köztársaságban mindketten végigúszták a szakág minden versenyét: Rasovszky 5 kilométeren győzött, ezzel megszerezte az első magyar aranyat nyíltvízen a vb-k történetében, míg az olimpiai számban, a 10 kilométeren elért negyedik helyével kvótát szerzett a tokiói játékokra. Olasz Anna 10 kilométeren a 16., 5 kilométeren pedig a 17. lett. Ezen kívül mindketten ott voltak a csapatversenyben is.



"Jól ment az úszás, szerencsére sem Anna, sem én nem éreztük fáradtnak magunkat a nagy utazást követően. Viszonylag lassú első öt kilométer után elkezdtünk egyre gyorsabban úszni, aztán következett az utolsó kör és a hosszú hajrá, amelynek során sikerült viszonylag simán eljönnöm a többiektől, és nagyjából húsz méterrel nyerni" - idézte a Magyar Úszó Szövetség közleménye Rasovszkyt.



"Jó ez a hajnali érkezés a verseny napján, mert már le is ússzuk az egészet, mielőtt az átállási tünetek jelentkeznének" - mondta Olasz Anna, aki Rasovszkyval egyetemben vasárnap hajnal háromra ért a szállásukra, hogy aztán némi alvás után fél kettőkor már a pontonon állva várják a rajtot.



Rasovszky mostani sikerével megerősítette vezető helyét a vk-sorozatban.