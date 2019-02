Nyugodtan várják a hajrát : vasárnap 17 órától a MOL-PICK Szeged az ukrán bajnokot fogadja

Idenéz, odapasszol. Dean Bombac (labdával) kényelmes helyzetben játszhat a további három BL-meccsen.

Fotó: Török János

Amióta a 2015–16-os szezonban bevezették a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában azt a lebonyolítási rendszert, hogy az A és B csoportban, az elitágon nyolc-nyolc csapat küzd meg hat-hat továbbjutó helyért, valamint a C-D ágról két csapat csatlakozik a legjobb 16-hoz, a MOL-PICK Szeged nem szerepelt ilyen jól, mint idén.Három mérkőzéssel a csoportkör vége előtt a Celjében aratott győzelmével és a Flensburg ukrajnai vereségével (26–28) a PICK bebiztosította második helyét. Ennél rosszabb pozícióban már nem végezhetnek, de a listavezető francia sztárcsapat, a Paris Saint-Germain is csak három pontra van a magyar bajnoktól. A PSG-nek viszont könnyű a sorsolása, a Zagrebet és a Zaporizzsját otthon fogadják, míg egyetlen idegenbeli meccsük Celjében vár rájuk, azaz egyáltalán nem tűnik reálisnak, hogy négy pontot veszítsenek legalább.A MOL-PICK Szegedre is három megmérettetés vár még a csoportkörben, jóformán tét nélkül. Vasárnap 17 órától az ukrán bajnok Motor Zaporizzsját fogadják Jonas Källmanék, míg jövő szombaton a franciaországi Nantesban vendégszerepelnek. Március első vasárnapján pedig a horvát „örökös" bajnok PPD Zagreb ellen az újszegedi sportcsarnokban zárják a BL ezen szakaszát.Bár Juan Carlos Pastor vezetőedző filozófiájának egyik alappillére, hogy meccsről meccsre kell készülni, mi egy picit előrébb lépünk. Amennyiben a MOL-PICK marad a PSG mögött, akkor a C csoport első helyezettje és a D csoport másodikja oda-visszavágós párharcának győztesével mérkőzhet meg a nyolcaddöntőben. Előbbi a dán Bjerringbro- Silkeborg, míg utóbbi az egykori veszprémi tréner és magyar szövetségi kapitány, Javier Sabaté irányította lengyel Orlen Wisla Plock. A párharc első találkozóját február 23-án Lengyelországban rendezik, míg a visszavágót Dániában március 3-án.Egyelőre azonban ne szaladjunk ennyire előre, a MOL-PICK Szeged a sikeresen megvívott Mezőkövesd elleni magyarkupa-negyeddöntő (36–24) után, teljesítve a kötelezőt, vasárnap 17 órától a Motor Zaporizzsját fogadja az újszegedi sportcsarnokban 17 órától a BL 12. fordulójában.