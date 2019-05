OB I-be jutás a tét a szegedi derbin: a legfontosabb meccs vár a szegedi pólósokra, minden eldől a kéziseknél

Mindent bele, Szeged! Ma az élvonalért játszanak. Fotó: szve.hu

A hétvégi program



Ma, 12 óra: PC-Trade Szeged KKSE U22–Bácsalmás (női kézilabda), 16 óra: Levendula Hotel FKSE-Algyő–PC-Trade Szeged KKSE (női kézilabda), 17 óra: Szegedi Férfi Vízilabdacsapat–Nagykanizsa (férfi vízilabda), 18 óra: ContiTech FKSE-Algyő–Orosháza (férfi kézilabda), KSZSE–Újkígyós (női kézilabda), Újkígyós–Pick Szeged U23 (férfi kézilabda), Gyula–Makói KC (női kézilabda), 18.30: Vásárhelyi Kosársuli–Óbuda (férfi kosárlabda).

Vasárnap, 15 óra: ContiTech Makói KC–Tigrisek Csongrádi KSE (férfi kézilabda), 17 óra: Békéscsaba U22–HLKC (női kézilabda).

Nem akármilyen hétvége áll előttünk, hiszen a régió második és harmadik vonalában szereplő csapatai számára sok fontos kérdés eldől.A legérdekesebb ezek közül: a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat tesz-e egy óriási lépést az élvonalba jutás felé? Erre a kérdésre biztosan választ kapunk, hiszen ma 17 órától a következő lesz a képlet az újszegedi sportuszodában: ha a Nagykanizsa ellen nyernek a Tisza-partiak, akkor a papírforma alapján feljutnak, vereség esetén viszont szinte biztosan osztályozót kell játszaniuk.A Szeged ugyanis egy győzelemmel pontelőnybe kerülne legfőbb riválisával szemben, az utolsó fordulóban pedig elvileg simán hozható meccset vív, míg a Nagykanizsa még játszik a második helyezett BVSC-vel is – utóbbi csapat nem harcol a feljutásért, hiszen első számú együttese már az OB I-ben szerepel. Érdemes lesz tehát ma délután kilátogatni erre a derbire, sok szurkoló és remek hangulat várható, a belépés pedig ingyenes.A Vásárhelyi Kosársuli ma 18.30-kor játszik hazai pályán, és ez is remek derbinek ígérkezik, amelyre szintén ingyenes a belépés. Az ellenfél az Óbuda lesz, a tét pedig nem kicsi, hiszen az egyik fél második győzelméig tartó bronzcsata első felvonását rendezik a Hódtói Sportcsarnokban.A kézilabda második és harmadik vonalában ezen a hétvégén rendezik az utolsó fordulót. A férfi NB I/B-ben a már biztosan bronzérmes ContiTech FKSE-Algyő a már bajnok Orosházát fogadja, a tét nélküli derbi tehát felszabadult játékot és fiesztát ígér, érdemes lesz kilátogatni és vastapssal jutalmazni Herbert Gábor tanítványait. Az Algyő már biztosan kieső női csapata is otthon játszik, méghozzá megyei derbit a 8. helyét korábban már bebiztosító SZKKSE ellen.A férfi NB II-ben a bajnoki címet egy hete megszerző Pick Szeged U23 a biztos kieső, egyetlen pontot szerző újkígyósiak vendége lesz, a Makó és a Csongrád pedig tét nélküli megyei derbit vív egymással.A női harmadik vonal Délkeleti csoportjában érdekes helyzet állt elő: a HLKC csak akkor lehet bajnok, ha nyer, és a pont nélkül álló Makó óriási bravúrt végrehajtva legyőzi a listavezető Gyulát. Utóbbi meccset egy nappal hamarabb, már ma megrendezik, a papírforma szerint a vásárhelyiek tét nélkül lépnek holnap pályára, ha viszont csodát tesz a Makó, akkor a harmadik helyezett Békéscsaba otthonában érdekes lesz a szezont lezáró rangadó.Az SZKKSE U22-es együttese előreléphet egy pozíciót, ha a ma délben kezdődő hazai bajnokin legyőzi a pont előtte álló Bácsalmást, a KSZSE pedig a negyedik helyért száll harcba az utolsó fordulóban.