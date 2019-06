Olasz Anna, a Haász SZUE úszója szerint az olimpiai kvalifikációs vb-re minden rendben lesz

A hajráját javítaná a vb-re. Olasz Anna 9000 méteren át a legjobbak között volt a világkupán. FOTÓ: MTI

A magyar hosszútávúszók a me­­dencés bajnokság 5 és 10 ki­­lométeres versenyén, illetve a nyílt vízi bajnokság olimpiai távján tudnak ob-medálokat sze­­rezni, vagyis az aranyérmes triplázás tökéletes idénynek számít. Ezt a bravúrt érte el idén a Haász SZUE olimpikonja, Olasz Anna. A világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes sportoló először tiplázott, az utolsó bajnoki címet hétvégén gyűjtötte be a balatonfüredi világkupán.– Nagyon örülök a triplázásnak, és a világkupa mezőnyében is 9000 méterig minden úgy alakult, ahogy terveztem – kezdte beszámolóját Olasz Anna. – Simán tartottam a lé­­pést az erős tempót diktáló él­­mezőnnyel, hatodik helyen is álltam, sokáig mögöttem haladt a későbbi bronzérmes. Az utolsó 1000 méter előtt volt egy ritmusváltás, ezt már nem bírtam olyan jól. Azóta is gondolkodom, hogy miért, de szerintem nem szabad pánikba esnem. Vélhetően nem pörögtem fel eléggé a magaslati ed­­zőtábor után. Ez elő szokott for­dulni, és a végső cél az, hogy a világbajnokságon a legjobb tíz közé kerüljek, és ezzel kvalifikáljak az olimpiára. Ez még attól összejöhet, hogy a hétvé­­gi célomat, vagyis a legjobb nyolcba kerülést nem értem el – véli a szegedi úszó.Volt már példa hasonlóra, hiszen a világkupán elért 14. helyezéséhez képest gyengébben szerepelt a világbajnoki ezüstöt hozó szezonban.– A múltam erőt és motivációt ad. Sokkal jobb formába ke­­rülök az év fő versenyére. Az ob hetében még hétfőn és kedden is nagyon komoly penzumot kellett teljesíteni, és tudom, ez a vb érdekében történt, és vélhetően ezért nem volt meg a kellő gyorsa­ságom. A lényeg, hogy a vi­lágbajnokságon jó legyen a hajrám – hangsúlyozta Olasz Anna.