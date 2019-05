Olasz Anna és Vas Luca is duplázott

A férfiaknál Farkas Tamás utóbbi távon szerzett bronz medált. A korosztályos versenyeken is érmeket zsebeltek be a szegediek: Pádár Nikoletta 3000 méteren, Vas Luca pedig a 10000 méteres elsősége után 1500 méteren lett magyar bajnok, Fábián Bettina és Fábián Milán egy-egy ezüst- és bronzérmet is szerzett, Fábián Fanni pedig egy alkalommal a dobogó harmadik fokára állhatott.