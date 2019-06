Olasz Anna újra bajnok, Eb-re kvalifikáltak a SZUE tehetségei

Érmesek. A szegedi klub versenyzői remek hétvégét zártak a Balatonfüreden megrendezett viadalon. FOTÓ: SZUE

Minden évben a magyar úszósport egyik ünnepének számít a nyílt vízi világkupa balatonfüredi állomása, amely egyben a szakág országos bajnoksága is, így sok hazai hosszútávúszó próbálhatja ki magát vb-színvonalú mezőnyben.Ez sok fiatalt lelkesít, a Haász SZUE egyik fiatal indulója, Fábián Milán például olyan bátran megindult, hogy 2500 méter után az élmezőnyben volt, végül a 33. helyen végzett – a férfiverseny másik szegedi indulója, a szerb színekben szereplő Farkas Tamás 37. lett. Fábián ezzel elérte célját: bronzérmes lett az ifjúsági ob-n, így kvalifikált a korosztályos Európa-bajnokságra.– Még nem biztos, hogy elindulok az Eb-n, hiszen a medencés ifjúsági Eb és vb között talán sok lenne így a verseny – kezdte nyilatkozatát Fábián Milán.– Nagyon boldog voltam, amikor az első kör végén láttam, hogy az élmezőnnyel tudtam maradni. A harmadik kör végére kezdtem érezni, hogy az elmúlt napokban a tanulmányaim miatt nem tudtam részt venni minden edzésen, kezdtem fáradni.Vas Luca ezüstérmes lett az ifi ob-n, a világkupán 29. helyen zárt. A célját ő is elérte az Eb-re jutással.– Jól jött a Seychelle-szigeteken szerzett világkupa-tapasztalat, ugyanis ott még melegebb volt a víz, mint most a Balatonban, így tudtam alkalmazkodni. Remek verseny volt, annak pedig kifejezetten örülök, hogy érezhetően egyre jobban tudom tartani a tempót az élbollyal – értékelt a versenyt követően Vas Luca.Olasz Anna hozta a papírformát, a felnőtt mezőnyben újabb magyar bajnoki címet szerzett, a világkupán 14. helyen ért célba. A legjobb nyolc közé jutás volt a célja, de összességében elégedett volt a teljesítményével.– A hajráig remekül ment, a verseny végét jobbnak terveztem, de a magaslati edzőtáborok után nekem mindig két-három hét kell, hogy felpörögjek. Ennél rosszabb balatonfüredi eredmény után lettem korábban világbajnoki ezüstérmes, így nyugodtan várom az év legfontosabb versenyét – nyilatkozta Olasz Anna.A Haász SZUE tehát három éremmel zárta a bajnokságot, ezzel az egyesület vezetőedzője abszolút elégedett volt.– Örülök az eredményeknek – kezdte értékelését Gellért Gábor. – Érződött a bulgáriai magaslati edzőtábor hatása, hiszen versenyzőink állóképességben remekeltek, a gyorsabb szakaszokon viszont a szokottnál lassabbnak érezték magukat. Ez természetes ilyen kemény tréningek után, a csúcsformájuk majd a fő versenyeken jelentkezik. A következő hetekben a gyorsasági munka lesz előtérben, hiszen következnek a legfontosabb világversenyek, amelyekre remek felkészülést jelentett a színvonalas balatonfüredi viadal – mondta a tréner.