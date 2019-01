Olimpiai bronzérmes kenus érkezik az NKM Szegedhez: Kiss Tamás váltott, hogy jobb legyen

Elszánt. Kiss Tamás szegedi színekben folytatja. Fotó: Karnok Csaba

Komment



Sík Márton,az NKM Szeged szakmai vezetője

– Ha valaki megkeresi a klubot, jelezve, nálunk szeretné folytatni a pályafutását, nem zárkózunk el tőle, főleg, ha a meglévő versenyzőink munkáját segítheti, erősítheti. Ezúttal is ez történt. Az NKM Szeged jó háttérország mind versenyzőnek, mind a sportolói pályafutás után a civil életben boldogulni igyekvőnek – itt nem elsősorban a pénz dominál. Kiss Tamáson azt éreztem, szeretne megújulni, váltani, bennünk meglátta ezt a lehetőséget, mi pedig biztosítjuk a feltételeket a háttérben is. Folyamatos központi edzőtáborban dolgoznak a kenusok is a szegedi Vécsi Viktor vezetésével, általa pedig biztosított a megfelelő munka az olimpiai bronzérmes Kiss Tamásnak is.

– Így van, ez a három részmondat pontosan kifejezi a helyzetemet.– Két oka volt, az első és talán ez a fő indok: 21 évet töltöttem el a csepeli klubban, több mint tíz évet dolgoztam együtt ugyanazzal az edzővel, Ludasi Róberttel. Az utóbbi két évben viszont nem tudtam előrelépni, ezért éreztem úgy, váltanom kell a jobb eredmények érdekében. Így kezdtem el keresni a lehetőségeket. A másik ok, hogy a magyar szövetség központosította a kenusok felkészülését is, amelyet egy szakember, a szegedi Vécsi Viktor irányít. A két tényező egybevágott.– A korosztályom utolsó mohikánja vagyok, és ezt néha érzem is. Még két-három évet adok magamnak a karrieremben, azaz nem az olimpiával zárnám le a pályafutásomat. Az elmúlt évek azt mutatták, ha nem hozok radikális változást az életembe, a felkészülésembe, akkor nem lehet reális ez a terv. Most léptem, meglátjuk, az idő dönt.– Csak pár embert avattam be a terveimbe, akinek adok a szavára, így például a korábbi kenus, Csabai Edvin véleményét kikértem. Fontosnak tartottam, hogy a saját döntésem legyen, és ne befolyásoljon benne senki.– Egyéni sportág a miénk, ám mivel most már egy klubért harcolunk, ez csavar is egyet a történeten. Remélem, a vízi párharc pozitívan zárul, és ösztönzőleg hatunk egymásra, ami pluszenergiákat szabadíthat fel.– Főleg, mert még nem voltam felnőtt vb-induló Szegeden. Szép bemutatkozás lenne, ha sikerülne.– Mivel az olimpia programjában az ezer egyes és az ezer páros szerepel, így már Tokióra, 2020-ra is gondolnom kell. Idén talán fontosabbnak tartom a párost, de ehhez találni kell egy jó társat. Ha ez sikerül, akkor arra fektetem a hangsúlyt, mert ebben két kvótát lehet szerezni.– Korisánszky Dáviddal, Hajdu Jonatánnal és Kiss Balázzsal is térdeltem már egy hajóban, és közülük utóbbiban érzem azt a potenciált, azt a hozzáállást, akivel egy jó párost alkothatok. De minden a vízen dől el.– Nem sokat leszünk ott sajnos, hiszen a Maty-éren felújítási munkák zajlanak, a vízfelület nem használható. A téli edzéseket Tatán végeztük el, most is itt vagyunk, aztán Afrikába megyünk öt hétre. Onnan áprilisban jövünk haza, és Szolnokon folytatjuk a felkészülést.