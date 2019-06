Ön tudja, mi a Water Skyball? Pedig az NB I-es tabellát a szegediek vezetik

Izgalmas meccseket vívnak a csapatok Zsombón, a Water Skyball NB I fordulóiban.

FOTÓ: WATER SKYBALL

Öt éve jött létre ez a sportág, szegedi főszereplőkkel. Gyuris Zsoltot, a magyar bajnokság egyik főszervezőjét kértük meg arra, hogy mutassa be az egyre népszerűbb nyári játékot.– A Water Skyball egy új, magyar fejlesztésű, izgalmas és élvezetes, speciális szabályokkal rendelkező vízi páros sportág. A játékot 2 fős csapatok játsszák egymás ellen, vízben, labdával, kapura. Ennyiben hasonlít bármely más sportághoz, minden másban egyedi. Szabályai, eszközei, szellemisége, a bajnokságok lebonyolítása speciális, és izgalmas, játékos, kihívásokkal teli időtöltést kínál. A pálya mérete 8 méter, a víz magasság 1 és 1,2 méter között van, tehát a játékosoknak derékig ér a víz. A Water Skyball non-contact sport, tehát egymás érintése szigorúan tilos, és szankció jár érte. Így nagy hangsúlyt kap a taktika, az ügyesség, a helyzetek felismerése. És ezzel együtt a sérülés veszélye minimális. Mezőnyben csak egy kézzel lehet egyszerre érinteni, passzolni, elkapni, dobni a labdát. Ez sok gyakorlást, ügyességet igényel. A WSB abban is egyedi, hogy egészen rendhagyó a kapuja. Sehol máshol nem látható kapu-a-kapuban megoldása még érdekesebbé, még izgalmasabbá teszi a játékot. A kapu szélessége 4 méter, a belső szakasz 2 méter, a két szélső rész 1-1 méter széles. Az, hogy a kapu különböző részeibe dobott gólok különböző pontértékkel bírnak, számos lehetőséget ad a csapatoknak akár a védekezésben, akár a támadásban különböző taktikákat kidolgozni. A dobott gólok pontértéke attól függ, milyen messziről, melyik kapurészbe érkeznek.A férfiaknál és a nőknél két csoportban zajlik az NB I – van NB II is. A Keleti csoportban két szegedi csapat is szerepel, a Myrmidons remekel – két sima sikerrel zártak –, az elmúlt fordulóban új csúcsot értek el, még senki sem tudott eddig 100 pont fölött dobni. A Myrmidons éppen a másik szegedi együttest, a Hordét verte 110–36-ra. A Regnum gárdájában az egyik játékos szegedi, a másik budapesti, ők két győzelemmel és egy vereséggel zárták a zsombói fordulót. Végül a Horde is szépen zárta a játéknapot, az újoncok csatájában nem mindennapi izgalmak közepette 18–17-re nyertek a Troubadours ellen.Most pénteken 15 órától következik az NB I-ben a 4.forduló a férfiak számára, majd vasárnap a hölgyek küzdenek a zsombói sportközpontban.