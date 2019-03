Öngóllal kapott ki a HFC

HFC–Paks II. 0–1 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 19. forduló. Hódmezővásárhely, 300 néző. Vezette: Kiss Anikó Tünde – jól (Marozsi, Belicza).

HFC: Krnács 6 – Jankelic 5, Szabó 5,5, Komáromi 5,5, Mezei 5 – Besztercei 5, Katona 5,5, Povázsai 5, Hrabovszki 4,5 (Huszár –, 94.) – Bódai 4,5 (Balogh –, 57.), Csordás 5. Edző: Szűcs Róbert.

Paks II.: Szabó – Berdó, Nagy, Györgye (Nagy, a szünetben), Kesztyűs, Kiliti, Opavszky, Szalai, Adamcsek, Pál (Kovács, 90.), Süvöltös (Zachán, 71.). Edző: Tököli Attila.

Gólszerző: Szabó (78., öngól).

Kiállítva: Adamcsek (82.).

Sárga lap: Jankelic (7.), Komáromi (34.), Bódai (40.), Balogh (62.), Katona (67.), ill. Pál (74.), Zachán (81.).



Kiesési rangadót rendeztek vasárnap Hódmezővásárhelyen, hiszen a bennmaradásért küzdő HFC a sereghajtót fogadta. Itt volt az esély egy fontos győzelem megszerzésére a hazaiaknak, ami úgy tűnt, előbb-utóbb össze is jön, hiszen a vendégek támadásaiban nem volt veszély, a Tolna megyeiek a 16-osig is alig jutottak el. Sőt, kapura lövés nélkül zárták a meccset. Mégis nyertek, ugyanis a 78. percben egy beadásnál Szabó Csaba rosszul ért labdába, és a sípcsontjáról a hazai kapuba pattant a játékszer.



A 82. perctől emberelőnyben játszott a HFC, támadott becsülettel, egy-egy fejesnél és lövésnél is pár centi hiányzott a találathoz, de nem jött össze az egyenlítés sem. Nem csak emiatt bosszankodhattak a hazai szurkolók, hiszen a 93. percben egy kétkezes lerántás után nem jutott tizenegyeshez a HFC.



Szűcs Róbert: – Nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat, az ellenfél kapura lövés nélkül elvitte a három pontot. Idegenben jobban megy.