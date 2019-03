Online 17 órától: MOL-PICK Szeged-HC PPD Zagreb

Sostaric a MOL-PICK Szeged egyik erőssége, góljaira nagy szükség lesz a Zagreb ellen.

Hudi Dániel karikatúrája

Várakozás



Juan Carlos PASTOR, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője

– Nyernünk kell, és védekezésben javulnunk. Támadásban is gyorsabbnak kell lennünk, illetve figyelni arra, hogy a Zágráb keményen védekezik majd, így nem szabad belemennünk egy sok szabálytalanságot hozó meccsbe, mert az nem nekünk kedvez.

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 14. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Kurtagic, Wetterwik (svédek).MOL-PICK Szeged: Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.RK PPD Zagreb: Vezetőedző: Branko Tamse.Hétméteres:Kiállítás:ismét telt ház, 3200 szurkoló az újszegedi sportcsarnokban.a vendégeknél a legnagyobb természetesen a két egykori szegedi, Ivan Srsen és Urh Kastelic kapta.kezdődik a bemutatás! Horvát szurkolók is érkeztek, mintegy ötvenen.miközben Szegeden a két csapat bevonult a mezekért az öltözőbe, Dániában a Plock nyolc góllal legyőzte a Silkeborgot, így a lengyel együttes vár majd a MOL-PICK-re a nyolcaddöntőben. Az első meccsen a Plock négygólos vereséget szenvedett otthon.keretbe foglaljuk a BL-csoportkört. A Szeged a Zagreb ellen kezdett és most szintén ez a páros zár. Eszéken szeptemberben kiélezett csatát követően 24-23-ra nyert a PICK.kisebb sérülés miatt a tétnélküli mérkőzésem két játékosának inkább pihenőt adott Juan Carlos Pastor. Ennek értelmében Joan Canellas és Jonas Källman helyett Sunajko Stefán és Pedro Rodríguez van ott a keretben.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Fél óra múlva utolsó csoportmeccsét kezdi meg a MOL-PICK Szeged, ellenfél a horvát "örökös" bajnok PPD Zagreb lesz.Huszonhárom éve tart a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a MOL-PICK Szeged és a horvát Zagreb párharca. A magyar együttes eddig éppen a holnapi riválisa ellen játszotta a legtöbb meccset az európai kupaporondon, szám szerint 13-at. Az elmúlt időszakban szerencsére magyar sikernek tapsolhatnak a szurkolók, a PICK az elmúlt öt meccsen legyőzte a 27-szeres horvát bajnokot.Tétje van a meccsnek, mert a vendégek egy esetleges szegedi győzelemmel – 2008-ban nyertek utoljára a sportcsarnokban – előreléphetnének az ötödik helyre. Nekik jelenleg 10 pontjuk van, míg a Párizsban vendégszereplő ukrán Motornak 11.Kemény meccs lesz, mert a horvátok nem mennek a szomszédba egy-egy kemény belépőért. Új mester, Branko Tamse irányítja a csapatot, hét közben a SEHA-ligában idegenben megszorongatták a Vardar Szkopjét, csak 28–26-ra kaptak ki.A keretben több ismerőst is köszönthetnek majd a kékhívek, így azt az Ivan Srsent, aki az elmúlt bajnoki szezon bajnoki döntőjének az egyik hőse volt. A jobbátlövő kölcsönben töltötte a tavaszt a Szegednél, de csupa szív játékával gyorsan kedvenccé vált. Urh Kastelic két éve védett szintén fél évet a PICK-ben. Továbbra is a rutinos szélső, Zlatko Horvát számít az egyik legveszélyesebb játékosnak, de Kontrec vagy Bicanic is veszélyes lehet.A Szegednél mindenki egészséges, a Fradi elleni meccs után szabadnapot adott a fiúknak Pastor mester. A szegedi szurkolók egyik vágya teljesülne, ha magabiztos győzelemmel búcsúzna a csoportküzdelmektől a szegedi csapat.A meccset a Sport 1 élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.