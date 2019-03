Online 17 órától: MOL-PICK Szeged-Orlen Wisla Plock

MOL-PICK Szeged - Orlen Wisla Plock (lengyel) - (-)

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Sondors, Licis (lettek).

MOL-PICK Szeged: Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Orlen Wisla Plock: Vezetőedző: Xavier Sabaté.



16.40: a hazaiak trénere, Juan Carlos Pastor ma sem számíthat csapatkapitányára, Jonas Källmanra hátsérülés miatt.



16.30: üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnok. A férfi kézilabda BL-ben tét a legjobb közé jutás, idegenbeli kétgólos (22-20) előnyről kezd a MOL-PICK Szeged a lengyel Plock ellen.



Korábban:



Két gól (22–20 volt az eredmény). Ekkora előnyt szerzett az első meccsen a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Hátradőlni nem szabad a lengyel Orlen Wisla Plock ellen, hiszen az végzetes lehet.



– Lengyel ellenfelünk néhány hete már bizonyította a Silkeborg ellen – nyilatkozta a vasárnapi meccs előtt Joan Canellas, a PICK spanyol légiósa –, hogy egy rossz hazai eredmény után is képes kiharcolni idegenben a továbbjutást.



Nem könnyű úgy játszani, hogy most mindenki minket tart a párharc favoritjának az idegenbeli siker után, így különösen fontos, hogy mentálisan, fejben minden renden legyen majd nálunk a hatvan perc során.



– Nem tettünk le arról – mesélt az esélyekről Borbély Ádám, a Plock magyar válogatott kapusa –, hogy továbbjussunk a legjobb nyolc közé. Úgy érkezünk Szegedre, hogy ezt a tervünket sikerüljön megvalósítanunk. Jó csapat a PICK, erős kerettel, de nekünk semmi vesztenivalónk nincs.



Jonas Källman az egyedüli hiányzó, a svéd klasszis hátsérüléssel bajlódik, pihenést írtak neki elő, egyre jobban van, de még nem játszhat. Szerencsére a keret többi tagja rendben van. A vendégeknél eltiltása után visszatérhet Renato Sulic. Az egykori veszprémi játékossal sokat erősödik Javier Sabate kerete.



A tét a legjobb nyolc közé jutás. A Szeged remek formában van, és ami igazán fontos, hogy immár 484 napja hazai pályán verhetetlen. Totális telt ház lesz, közel 50 lengyel szurkoló érkezik majd a meccsre. A két klub remek kapcsolatot ápol, a lengyel–magyar barátság jegyében lengyel zenék is szólnak majd a meccs előtt.



A szurkolók 15.30 és 16.30 között pedig az újszegedi sportcsarnok előtt videóüzenetet küldhetnek a magyar kupa négyes döntőjére a csapatnak. A meccset a Sport 1 élőben adja, a delmagyar.hu fotókkal, videókkal és szöveges online tudósítással jelentkezik a BL-meccsről.