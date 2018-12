Online 18 órától: Gyöngyös-MOL-PICK Szeged

Meglepetés!

Férfi kézilabda, NB I, 23. fordulóból előrehozott mérkőzés. Gyöngyös. Vezeti: Bonifert, Oláh.Gyöngyös: Vezetőedző: Konkoly Csaba.MOL-PICK Szeged: Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Hétméteres:Kiállítások:ebben az idényben is megmérkőztek már egymással a felek, novemberben 38-29-re nyert otthon a PICK.az előző szezonban is Mikuláskor járt Gyöngyösön a Szeged, azonban keserű szájízzel ment haza, 33-33-as döntetlent játszottak.a tegnapi meccshez képest van változás a szegedi meccskeretben. Eddig 15 nevet írtak be a vendégek, az utolsó helyre Mirko Alilovic, Pedro Rodríguez, Stanislav Kaspárek és Tóth József pályázik, míg Alen Blazevic nem utazott el a mai találkozóra sem kisebb lábsérülés miatt.üdvözöljük olvasóinkat Gyöngyösről, ahol 18 órakor játszik bajnoki mérkőzést a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. A játékosok mindkét részről 45 perccel a kezdés előtt érkeztek a pályára a bemelegítéshez.36-30-ra nyert a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata szerdán este Mezőkövesden. A magyar bajnok nem tért haza, ma 18 órakor - szöveges online tudósítás lesz - a Gyöngyös otthonában szerepel. Az éjszakát Kövesden töltötte. A játékosok a cipőiket az ajtó elé tették, és ezek nem is maradtak üresen, a Mikulás ajándékkal pakolta tele.Megérdemli a keret, hiszen idén bajnok lett a csapat, a BL-ben a második helyen áll, és az őszi szezonban eddig minden NB I-es meccset megnyert.