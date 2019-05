Önmagát is meglepte: önbizalommal telve utazhat a vb-re Brancsek János

A megszerzett kupák mögött Brancsek János. Fotó: Szegedi TE

Előbb a napi egyéniben második, majd sprintben első, összetettben pedig szintén második helyen zárt az országos bajnokságon a Szegedi TE játékosa, Brancsek János (23).– Megleptem magam ezzel az aranyéremmel, hiszen eddig nem remekeltem sprintben sem ifjúsági, sem serdülőkoromban. De most már a kedvenceim közé tartozik a szakág – mondta Brancsek. – A mezőnyben voltak nálam tapasztaltabb, világbajnok játékosok, így a napi egyéni éremre sem igazán számítottam. Ám ahogy haladt előre a verseny, és fogytak az ellenfelek, illetve kiismertük a pályát, úgy lett egyre több esélyem a dobogóra. Kakuk Levit nem lehetett megelőzni, de a többieket sikerült. Összetettben kétszer is sikerült megközelítenem a répcelaki kiválóságot, ám a végén mindkétszer rontottam. De akkor is csodálatos hétvége volt, főleg mert sprintben nem vesztettem szettet, és egyszer sem dobtam 200 fa alatt. A döntőben kiszolgáltuk csapattársammal, Karsai Lacival a közönséget: az első húsz vegyes dobás döntetlent hozott, egy-egy rádobás jött. Majd még kétszer egy-egy, mert az első két dobás hatos lett mindkettőnknek. A végén ő négyessel zárt, én hatossal, így lett 1:0, majd 2:0 ide.A csapatbajnoki cím után ezzel a három éremmel igazán jó klubszezonon van túl Brancsek.– Két hatodik helyem volt eddig a felnőttek között, így erre a szezonra nem panaszkodhatok – nyilatkozta a szegediek válogatottja. – Csapatszinten a BL-ben és az Európa-kupában is négy között voltunk, a szuperligát megnyertük, illetve a serdülő és ifjúsági címek után végre sikerült a felnőtt mezőnyben is aranyérmet nyernem, amely kellő önbizalmat adhat majd a csapat-világbajnokságra. Az edzettség szempontjából kiváló tesztnek számított ez az egyéni ob, fizikálisan jól bírtam a terhelést.