Önmagukat okolhatja a Tiszasziget, ha kicsúszik a kezéből az arany

Drágity Dusán (jobbra) csalódott a hibák miatt. Fotó: Karnok Csaba

Tavaly a pályán a legtöbb pontot a Tiszasziget szerezte a Csongrád megyei I. osztályban, mégsem Bernát Péter csapata lett a bajnok, mivel az utánpótláscsapat létszámhiányos kiállása miatt négy pontot levontak a klubtól. Az idei bajnokság 24. fordulója után hét pont volt a Tiszasziget előnye, most, egy hónappal később azonban már az Algyő nevével kezdődik a tabella. A Sziget játékos-edzője lapunk hasábjain keresztül már gratulált is a riválisnak a címvédéshez, bár még két forduló hátravan.– Ami az elmúlt hetekben benne maradt a lábakban, az most kijött – utalt a hétvégi, FK 1899 Szeged elleni 10–1-es sikerre a Tiszasziget csatára, Drágity Dusán, aki háromszor köszönt be szombaton. – Nem volt nagy ünneplés a meccs után, hiszen nem a mi kezünkben van a sorsunk, mivel az Algyő is nyert – mondta Drágity.Most ugyan kijött a lépés, de korábban több, előzetesen nyerhetőnek vélt meccsen nem sikerült begyűjtenie a Tiszaszigetnek a három pontot.– A helyzeteink megvoltak, csak az utolsó passzok, lövések nem jöttek össze. Beszéltük is a meccs után, hogy bárcsak ebből a tízből hetet el tudnánk osztani más meccsekre... – nyilatkozta Drágity Dusán.– Tavasszal öt hazai meccsen sem tudtunk gólt rúgni. Aki bajnok akar lenni, az nem követheti el ezt a hibát, ez lehet, hogy az aranyérmünkbe kerül – zárta a szigeti csatár, aki ezzel 15 gólnál jár.