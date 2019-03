Óriásit küzdött a Szeged: kiélezett rangadót nyert a Szentes

Női vízilabda OB I, 17. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Tordai, Juhász G.TRIFÁN – ÁRKOSY 4, Botka 1, Lengyel A. 1, Rácz 1, LENGYEL DOM. 2, Tóth P. Csere: Gyöngyösi (kapus), ÁDÁM 2. Vezetőedző: Varga Tamás.LEKRINSZKI – Szabó K. 1, Perez 2, MIHÁLY 2, Kádár 1, Mandics, Kövér-Kis 2. Csere: Dömsödi, Dávid, KUDELLA 3, Korom 1, Czirbus. Vezetőedző: Brávik Fruzsina.Gól – emberelőnyből: 9/2, ill. 7/3.Ötméteresből: 1/1, ill. –.Kipontozódott: Perez, Kövér-Kis.A vendégek labdaelhozásával indult a Szeged–Szentes női vízilabda OB I-es Csongrád megyei rangadó. Kiválóan védekeztek a csapatok, a Szeged jutott először előnyhöz ötméteresből Rácz Daniella révén. A Szentesnél Kövér-Kis Réka két ejtése is a keresztlécen landolt az első negyedben, majd egy jó centerezés végén növelte előnyét a hazai gárda. Mihály Kinga bombagóllal szépített, végül 3–2-vel ért véget az első negyed.Szentesi dominanciával indult a második negyed, első három támadásukat gólra váltották, míg a szegediek hibáztak. A vendégek 5–3-nál vezettek először kettővel, amely állandósult, a záró nyolc perc 10–8-ról folytatódott.Óriásit küzdöttek a hazaiak, kétszer is egyenlítettek Lengyel Dominika révén, azonban 20 másodperccel a lefújás előtt véleményes játékvezetői ítélet után a vendégek a 18 éves Korom Réka góljával nyerték meg a rangadót.: – Gratulálok a lányaimnak, nyolcan végigjátszották a bajnokságot, ma fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Az igazságos eredmény a döntetlen lehetett volna. Szomorú voltam, hogy Tordai játékvezető a végén feldobást ítélt. Ebből a Szentes talált egy gólt, ami a mi hibánk volt, de ha jól ítél, akkor ez most iksz.: – Fontos, hogy néhány emberelőnyt belőttünk, hátul rengeteg hibát követtünk el, a saját dolgunkat nehezítettük meg. Kiélezett meccsen nyertünk, aminek örülünk, de sokat kell fejlődnünk.