Őrült csatában nyertek: TF Budapest-Szedeák 77-78

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, play-out, 2. mérkőzés. Budapest, Ludovika Aréna, 400 néző. Vezette: Cziffra, Tözsér, Csabai-Kaskötő.TF Budapest: Krnjajski, Szobi 3/3, CLARK 26/9, McLane 13/3, BERGSTEDT 22/3. Csere: Rikalo 13/12, Buzás, Beák, Filipovics. Vezetőedző: Ales Pipan.Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics 10, Wirth 9/9, PONJAVICS 17/3, JUHOS 18/6, SULOVICS 14. Csere: Kerpel-Fronius 2, Krapic 8/6. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Kipontozódott: Beák (34.).Ales Pipan: - Gratulálok a Szegednek a győzelemhez! A saját játékosaimnak is gratulálok, mert a legjobbukat próbálták nyújtani ezen a két meccsen. Nem sikerült bennmaradnunk, így szomorúak vagyunk, de ha őszinték akarunk lenni, a Szeged jobb csapat nálunk. Koncentráltabban, energikusabban és okosabban játszottak nálunk, védekezésben rengeteg hibát követtünk el.Beák Gábor: - Gratulálok a Szegednek! Rengeteg tapasztalatot szereztünk, remélem, ezeket a jövőben tudjuk hasznosítani. Jobb volt a Szedeák, küzdünk azért, hogy visszakerüljünk az A csoportba.Andjelko Mandics: - Gratulálok a TF-nek a mentalitásához, ez nem csak udvariasság a részemről. Edzőként nem volt részem hasonló párharcban, először is hálát adok Istennek, hogy bennmaradtunk. Játékosaim megmutatták, hogy milyen küzdőszellemmel rendelkeznek, hiszen több mint tízpontos hátrányt dolgoztak le. Nem is lehet felsorolni, mennyi problémánk volt az idén, nagyjából október végi formában vagyunk most. Nagyon köszönöm a játékosoknak, a szurkolóknak és a vezetőségnek az idei évet!Juhos Levente: - Nagyon fizikális meccs volt. A végén kijött a plusz, amit a klubtól és a szurkolóktól kaptunk, nagyon kevés ilyen klub van, amely csak motivál ebben a helyzetben is, nem büntet. Megérdemlik a szegedi emberek, hogy jövőre is A csoportos legyen a csapat. Nehéz volt a TF ellen játszani, de úgy érzem, megérdemelten nyertünk, mert sok munkát raktunk bele ebbe a párharcba. Köszönünk mindent a csapat nevében!40. perc - Egy triplával három pontra jön a TF, 74-77. Clark büntetőzhet: az első bent, 75-77. A második viszont kimarad! Meccslabdánk van! Boltics is csak egyet dob be, 75-78. Ponjavics faultja után hármat dobhat Clark, mindhárom kell a hosszabbításhoz: kimarad az első! Kettőt már bedob, 77-78. Wirth kihagy két büntetőt, egy másodperce maradt a TF-nek. Rikalo elengedi a hármast: NEM JÓ! NEM JÓ, és ezzel nyer a Szedeák, megvan a bennmaradás!39. perc - Boltics megint beviszi, 69-74. Clark másodjára már megoldja betörésből, 71-74. JUHOS! EZ IS TRIPLA!!! Egy perc tíz vissza, amikor 77-71-re vezet a Szedeák!38. perc - Buzástól rossz a hármas, és egy labdán kívülre kerülhetünk, ha most kosarat szerzünk. Krapic hármasa azonban hosszú. Rikalónak sem jön a trojka, jön az utolsó két perc.37. perc - WIIIIRTH! Megint egy tripla tőle, 66-70! Rikalo visszadobja, 69-70. Boltics előtt van terület, ki is használja, 69-72.36. perc - Gyakorlatilag új meccs kezdődik az utolsó öt percre. Clark két ziccert is ront: WIRTH-től viszont jön a hármas, vezet a Szedeák! 66-67! Clark megint ront, majd Juhos oszt ki egy blokkot!35. perc - Clark viszont faulttal együtt süllyeszt el egy tempót, Sulovicsnak ráadásul ez a negyedik. Clark kihagyja a büntetőt, 66-60. Boltics most végigviszi: 66-62. Krnjajskitól labdát szerez Boltics, Ponjavics pedig beejti a ziccert - 66-64, időt kér a TF!34. perc - Rikalótól most nem jó a tripla, de maradhat a labda a TF-nél. Támadófault Bergstedtnél, akinek ez a negyedik faultja! Visszajön Beák a helyére. McLane faultolja Sulovicsot, borzasztóan feszült meccs lett ebből is! Beáknak ez már a negyedik faultja. Sulovicsot faragják rendesen, végül megkapja a fújást: Beák kipontozódik, így a négyfaultos Bergstedtnek vissza kell jönnie. KRAPIC! Jön a tripla a horváttól! 64-60!33. perc - Nyolc perc, tíz pont a hátrány, nem lehetetlen, de nagyon kemény feladat. Ponjavics a gyűrű tövére dobja a hármast, Boltics harmadik faultja. Bergstedt most nem tudja bejefzni. KRAPIC! Jön a hármas a horváttól, hét pont, hét perc: 64-57. Sulovics is beüti a harmadik hibáját. Lépéshiba McLane-nél, zárkózhatunk tovább. Így nem, Boltics passzát megszerzi Bergstedt.32. perc - McLane-től jön a tripla, 62-54. Juhos megpróbálja visszadobni, viszont ez rövid. Clark indul el egyedül, és be is tudja fejezni: 64-54, időt kér a Szedeák.31. perc - Juhos kosara nyitja az utolsó negyedet, 59-54. Rossz hazai támadás: Juhos megint beejti, de de ezúttal lépéshibát fújnak rá.30. perc - Rikalo hármasa nem jó, de megint a TF-é a támadópattanó, Bergstedtet pedig nagyon szeretheti a hazai gyűrű, mert megint kisegíti. 59-52 az utolsó negyed előtt.29. perc - Ponjavics tempója nincs bent, ismét a tízet közelítheti a különbség. McLane túldobja a gyűrűt, majd Kerpel-Fronius küzd meg a lepattanóért. Buzás faultja után Ponjavics állhat a vonalra: mindkettő jó, 57-52.28. perc - Juhos ismét, 55-48. Rossz hazai támadás után ismét a szegedi cséká a befejező, 55-50. Clark tempója nem jó, de McLane-é a pattanó, majd Bergstedt pöcizi be, 57-50.27. perc - Bergstedt triplája bepattog, 53-46. Sulovics tenné tovább, de McLane lefüleli - majd ő fejezi be, 55-46, időt kér Mandics. Amit eddig felépített a Szedeák, azt most kezdheti elölről.26. perc - Clark tempója nem jó, de Buzás visszaszerzi a labdát. Juhos hiába mutatja, hogy szabályos a faultja, ráfújják a harmadikat, Clark büntetői: mindkettő jó, 50-44. Boltics kidobja oldalt, most nem értették meg egymást Ponjaviccsal. Labdát szerzünk, Juhos zsákolhat, 50-46.25. perc - McLanetől is rövid a hármas a sarokból, de Bolticsról megy ki. Labdát szerez Boltics, majd Ponjavics ugyan megszerzi Juhos pattanóját, de nem tudja visszatenni. Nem hozza át a labdát időben a TF! Boltics passzával Sulovics ejthet, 48-44.24. perc - Wirth harmadik faultja, majd kivédekezi ezt a Szedeák - megjön a szegedi szurkolók hangja, időt is kér Ales Pipan! Lejön Kerpel-Fronius hármasa, Bergstedt közelije viszont bent, 48-42. Boltics trojkája is kipörög.23. perc - Sulovics szed egy pattanót, de Juhos nem tudja feltenni Szobi mellett. Sportszerűtlent fújnak Bolticsra, aki azt reklamálja, Clark mit meg nem tehetett vele szemben büntetlenül. Nem nézik vissza, Rikalo dobhat büntetőket: csak az első jó, 46-39. Ponjavics labdát szerez, majd faulttal együtt fejezi be! Ponjavicstól jó a büntető is, 46-42, máris nyílt a meccs!22. perc - Bergstedt Sulovics faultjával együtt ejti be. Jó a plusz egy is, 45-32. Juhostól egy jó tempó, 45-34. Boltics labdát szerez, láthatóan felpörgött Bolta, akit Szobi állít meg egy szándékos faulttal. Bolticstól jó mindkét büntető, és még támadhatunk is, 45-36. JUHOS! Ott a tripla, ötpontos szegedi akció, 45-39!21. perc - Boltics nem tudja befejezni egy kézzel, majd Ponjavics blokkolja McLane-t. Clark háromszor is odakönyököl Bolticsnak, aki meg is jegyzi az amerikainak, lehetőleg ennél tisztábban próbálja meg őt szerelni. Végül kap két büntetőt a szegedi irányító: csak a második van bent, 42-43.20. perc - Krapic begyűjti a harmadik faultját, Bergstedt két büntetője jön, 29 másodperc a félidőből. Hibátlanul büntetőzik a dán, 42-29. Ez gyönyörű akció volt, Ponjavics hát mögött játszotta meg Krapicot, aki beejti a körtéből - 42-31, 11 pontos TF-előny a nagyszünetben.19. perc - Ponjavics trojkája hosszú a sarokból, Clark viszont végigviszi, 40-27. Ponjavicstól ez a távoli most rövid, Wirth dobja rá újra, de ez sem pontos. Bergstedt sem tudja befejezni, sok a hiba most mindkét oldalon. Wirth rövid hármasát Ponjavics teszi fel - 40-29-nél kér időt a TF.18. perc - Clarkot faultolja Krapic, itt is büntetők jönnek. Clark sem ront a vonalról, 36-26. Kerpel-Fronius megint remekül látja meg a folyosót, Beák megkapja a harmadik faultját. Kerpel-Fronius kihagyja az első büntetőjét, a második már bent, 36-27.Juhos és Bergstedt párharca, a szegedi csékára fújják a faultot. Bergstedt bedobja mindkét büntetőjét, 38-27. Támadófault Krapicnál... Rikalótól most nem jön a hármas.17. perc - Kerpel-Froniust csak szabálytalanul tudja megállítani Filipovic, jön két büntető. Csak a második jó, 31-24. Megint Kerpel-Fronius és Rikalo, jön a fault a fiatal szegeditől, de utána a hátranyúlásra semmi szükség nem volt. Kosarazni is tud sajnos Rikalo, ez a tripla is a helyén, 34-24, tízpontos a hazai előny. Filipovic is két faultnál, Sulovics megint a vonalról: a center bedobja mindkettőt, 34-26. Visszajön Juhos.16. perc - Sulovics büntetői: mindkettő a helyén, 28-22. Clark ejtése nem jó, Ponjavicsé a pattanó. Krapic elengedi kintről, de ez rövid. Rikalo dob egy triplát, majd elcsúszik Kerpel-Fronius, és ráesik: a hazaiak ötöse nem túl szimpatikusan Kerpel-Fronius arcába ordít a hármas után, jön is a technikai, amit Ponjavics értékesít, 31-23.15. perc - Kerpel-Fronius áll bele a trojkába, de lejön, viszont maradhat nálunk. Wirthnek most nem jön a hármas, de Ponjavics szed egy támadót, Rikalo pedig kap egy faultot. Wirth megy be a palánk alá, nem jó az ejtés, Sulovics szedi össze - kap is fújást, meg két büntetőt, de előtte időt kér a TF.14. perc - Kimarad Ponjavics ziccere, Clarktól viszont jön egy újabb tripla, 26-17 - 7-11-ről csinált a TF egy 19-6-os periódust. Időt kér Mandics. Krapic áll be a Szedeákba, és visszajön Kerpel-Fronius is. Tripla! Wirth jegyez egy trojkát Kerpel-Fronius passza után, 26-20. McLanetől jó a közeli, 28-20.13. perc - Sulovics labdát szerez, majd Beák állítja meg, aki gyorsan kap két személyit. Filipovic oszt ki egy sapkát Bolticsnak, majd Rikalo szerez egy hármast, 23-17.12. perc - Bergstedt kapja meg a második hibáját - jön is a helyére Filipovic. Sulovicsot becsapdázzák, de lehetetlen helyzetből is beejti a palánk alól, 20-17. Clark tempója McLane-nél köt ki.11. perc - Clark büntetője indítja tehát a második negyedet - viszont kimarad a dobás. Bergstedt ejti be a körtéből, 20-13. Sulovics szedi össze Boltics pattanóját, majd vissza is teszi, 20-15. Bergstedt hiába fordul le, kilépett az alapvonalon.10. perc - Sulovics közelije sincs bent, 13 másodperc a különbség a két órán. 18 másodperc maradt, négy másodpercig még támadhat a TF. Clark triplája nem jó, Juhosé a pattanó. Sulovics indul el, és ejti be: 18-13 - majd a kap egy technikait a szegedi kispad reklamálásért.9. perc - Boltics indul el, de nincs befejezés, Bergstedt lépett legalább négyet, McLane viszont befejezheti, 18-11, ezzel 11-0-s futásban a TF. Újabb rossz szegedi támadás. Kerpel-Fronius majdnem labdát szerez, Szobi hármasa végül lejön. Szobi a könyökét is használja azért, hogy megállítsa Bolticsot, nincs szándékos fault.8. perc - Sulovics rossz passza után McLane fejezi be a ziccert, 14-11. Rikalo megmegment egy elveszettnek tűnt labdát, majd Bergstedt megint ejthet egy ziccert - 16-11-nél időt kér Mandics.7. perc - Sulovicstól a horog kiperdül, majd Wirth kap egy faultot. Wirthre ráfújják a másodikat is, Clark pedig szerez egy trojkát - először vezet a meccsen a TF, 12-11.6. perc - Clark egy tempóval, 9-11. Ponjavics betörése után Boltics engedi el a távolit, de ez is lejön. Kerpel-Fronius jön a Szedeákba Ponjavics helyett, a TF-be jön Rikalo.5. perc - Wirth hármasa nem jó, majd Bergstedt szed egy támadót, és ejti be, 7-8. PONJAVICS! Már hétpontos a szerb ezzel a hármassal, 7-11.4. perc - Boltics játszaná meg Sulovicsot, de lefülelik a passzt. Sulovics pazar blokkja Clark betörése után, 12 másodperce maradt a TF-nek. McLane teszi fel közelről, 5-8.3.perc - Most nem jó Sulovics kiosztása, viszont Clark tempója rossz. Boltics passzát Juhos ejti be középről, 3-6. Bergstedt középtávolija lejön - Ponjavics betörése után a ziccer viszont nem, 3-8.Labdát szerzünk egy alapvonali bedobás után, majd Ponjavics harcol ki egy faultot és ezzel két büntetőt. Ponjavics mindkettőt bedobja, 0-4. Szobi a sarokból jegyzi a meccs első hármasát, 3-4.1. perc - Közel egy szektort megtöltöttek a Szegedről érkezett drukkerek, akiknek hangja gyorsan meg is tölti a Ludovika Arénát. A Szedeák vezetheti az első támadást. Sulovics egy közelivel nyit Bergstedt mellől, 0-2. Boltics eladja, de McLane kihagyja a ziccert, majd Wirth hármasa marad ki a sarokból.- Köszöntjük olvasóinkat Budapestről, a két csapat már javában melegít a hamarosan kezdődő mérkőzésre. Jó hír, hogy szegedi oldalról mindenki bevethető a régóta sérült Vágvölgyi Ákost leszámítva. A helyzet egyszerű, amennyiben nyer a Szedeák, úgy bennmarad, és véget ér számára a szezon - vereség esetén viszont jön egy harmadik meccs szombaton az újszegedi sportcsarnokban.A Naturtex-SZTE-Szedeák a Serco TF Budapest vendége lesz, a két győzelemig tartó párharcban 1:0-ra vezet a szegedi együttes, így ha ma sikerülne nyernie, akkor lezárná a párharcot, meghosszabbítaná az első osztályú tagságát.Nem lesz könnyű meccs, a TF többször is bizonyította, hogy iszonyatosan kellemetlen ellenfél. Hazai pályán 81–73-ra nyert Andjelko Mandics együttese, a találkozónak volt olyan időszaka, amikor 20 ponttal is vezettek a Tisza-partiak. Szerencsére a betegséggel küzdő Ante Krapic és Alakszandar Ponjavics rendbe jött, így most már ők is százszázalékos állapotban tudják vállalni a játékot.A meccsről a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.