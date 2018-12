Őszintén lehet érvényesülni: a szegedi Tóth Attila a Honvéd 14 éven aluli korosztályaiért felel

A Magyar Futball Akadémián dolgozik. Tóth Attila az új létesítményben a nagy elődök nevét viselő pályák előtt. Fotó: Rác Benedek

– Az U7-től az U14-ig terjedő korosztályok felelőse vagyok a Magyar Futball Akadémián. Ez tényleg mindent lefed, így például a szakmai munkát, az edzők kiválasztását, az igazolásokat, a játékosmegfigyelő rendszer kialakítását. Az utaztatásban, a mérkőzésszervezésben van azért megbízható segítségem, de én döntök. Elég sokrétű a feladatom.– Majdnem négy esztendőt dolgoztam a Vasas Kubala Akadémián tavaly decemberig, majd idén februárban keresett meg a Honvéd vezetőségétől az MFA általános igazgatója, Herczeg Vince, illetve a német szakmai vezető, Uwe Scher. Megkérdezte, mik az elképzeléseim, majd többször beszélgettünk. A Vasasnál végzett munka jó visszajelzése az, hogy több klub is keresett, végül a Honvéd ajánlatát fogadtam el. Sportigazgatóként a Vasasnál az egész szervezetet felügyeltem, több segítségem volt, itt viszont önállóbban dolgozhatok.– A korábbi csapattársam, Szamosszegi Gábor már a stábom tagja, U13-as vezetőedző és U7–U11 szekcióvezető is egyben. Ő kifejezetten az én kérésemre került az MFA-hoz. Egy jó vezető akkor tud érvényesülni, ha őszintén elfogadják mindenben. Mivel a Honvéd szerette volna, hogy idejöjjek, ezért valamilyen szinten már elfogadtak. Ezt csak erősíti az eddigi fél év, amelyet a klubnál töltöttem, hiszen bíznak bennem, és ez nagyon fontos. Nem tudom, mennyire támaszkodhatok szegedi vagy Csongrád megyei szakemberre, hiszen nem biztos, hogy a Budapestre költözés, a lakásbérlés megéri a váltást. De van vidéki nevelőtanár, aki az akadémián lakik, mellette pályaedző, tehát van példa a vidékiek előtt is.– Előfordul, igen. Nyilván könnyebb a helyzetem, hiszen amikor Szegeden vagyunk, meccsekre járok, találkozok, beszélgetek emberekkel, volt csapattársakkal, egykori ellenfelekkel. Ilyen fiatal korban azonban még nem igazolunk vidékről, ezt fontos tudni. Általában az iskolaváltás jelenti ezt az időpontot, bár van olyan U13-as játékos is néhány, aki az akadémián lakik, de mindezt a családdal való egyeztetés előzi meg. És akad olyan 14 év alatti vidéki játékos, aki havonta, hetente beszoktatás jelleggel látogatja a saját korosztálya edzéseit az MFA-n.– A jelenben és a múltban is akadtak, akadnak játékosok, akik Szegedről kerültek hozzánk. Ilyen a Szeged-Grosics Akadémia csapatkapitánya, Farkas Márk, Rózsahegyi Dominik, vagy most Török Kevin, Csányi Ádám, Kovács Viktor és Gera Norbert. Nagyon örülnék a szorosabb kapcsolatnak, van is egy tornameghívásunk kisebb korosztályban Szegedre. Folyamatosan keresem a kapcsolatot a további tornák ügyében, és mivel nemrég adták át az új edzőközpontunkat az M5-ös autópálya budapesti bevezető szakaszához közel, így mindenkinek élmény lenne, ha ott játszhatna – még ha csak felkészülési meccset is.– Szerintem ez nagyon lényeges. Abban bízom, hogy Szegeden is lesz majd egy olyan bázis és felnőttcsapat, amely nem elengedi, hanem meg tudja tartani a tehetséges fiatalokat. Legyen egy fellegvár, amelyből nem elvágyódnak a gyerekek. Ehhez azonban a szakmai munkának még magasabb szintre kell emelkednie. A szegedi, megyei futball sokat látott, tapasztalt, szakembereket nevelt ki: Papp Róbert a felcsúti Puskás Akadémián az erőnlétért felel, Lednitzky András a Sándor Károly, Bódi Attila, Tóth Ákos, Lóczi Péter a kecskeméti akadémián dolgozik. Tehát ezen a területen is van remény.