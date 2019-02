Öt szegedi is jelölt: kihirdették Az év sportolója díj esélyeseit

A hagyományos csapatsportágak kategóriájában régiónk két együttesnél is érintett, hiszen a Győri Audi ETO KC és női junior kézilabda-válogatott is jelölt, előbbiben az újabb Bajnokok Ligája-sikert elérő Bódi Bernadett, utóbbiban a világbajnoki címet szerző Giricz Laura a szegedi csapattag. Az egyéni sportágak csapatversenyében is van a városnak egy-egy képviselője, hiszen az NKM Szeged világbajnoka, Kárász Anna is tagja a legjobb három közé kerülő női kajaknégyesnek, Oláh Bence pedig a pjongcsangi téli olimpián rövidpályás gyorskorcsolyában győztes férfiváltó tartalékjaként lehet díjazott. Az egyéni jelölteknél is van szegedi,

hiszen a női labdarúgóknál Vágó Fanny is ott van a három legtöbb szavazatot begyűjtő futballista között.



A győzteseket jövő csütörtökön, a Nemzeti Színházban sorra kerülő M4 Sport – Az év sportolója gálán hirdetik ki.



A hármas listák, férfiak: Bácsi Péter, Fucsovics Márton, Liu Shaolin Sándor. Nők: Babos Tímea, Hosszú Katinka, Kozák Danuta. Csapat (hagyományos csapatsportokban): FTC-Telekom Waterpolo, Győri Audi ETO KC, junior női kézilabda-válogatott. Csapat (egyéni sportágak csapatversenye): férfi kardválogatott, férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó, női kajaknégyes. Edzők: Bánhidi Ákos és Csang Csing Lina, Golovin Vlagyimir, Sike András. Férfi labdarúgó: Gulácsi Péter, Juhász Roland, Szalai Ádám. Női labdarúgó: Csiszár Henrietta, Jakabfi Zsanett, Vágó Fanny. Fogyatékos férfi: Gelencsér Róbert, Mihálovits Tamás, Osváth Richárd. Fogyatékos női: Ekler Luca, Gyurkó Alexandra, Pap Bianka. Fogyatékos csapat: asztalitenisz vegyespáros, férfi asztalitenisz páros, női kerekesszékes vívóválogatott. Fogyatékos sportoló edzője: Beliczay Sándor, Pécsi Annamária, Szabó Álmos.