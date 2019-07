Öt szegedi utazik Racicébe a korosztályos kajak-kenu Eb-re

Nem unatkozik majd. Molnár Csenge három számban indul Racicében. FOTÓ: UTÁNPÓTLÁSSPORT.HU

Az NKM Szegedből a felnőtt világbajnokságra is kijutó Nagy Bianka is utazik a csütörtökön kezdődő racicei (Csehország) korosztályos, ifjúsági és U23-as kajakos, kenus Európa-bajnokságra. Az NKM Szeged VE kenusa mellett Molnár Csenge, Csorba Zsófia, Szendy Márk és Törköly Zoltán is a csapat tagja.Az ifiknél Molnár Csenge igencsak foglalkoztatva lesz, hiszen három számban is rajthoz áll: két egyesben (C1 200 és 500 méter), valamint Csorbával párban (C2 500 méter). Az esemény vasárnapig tart, az U23-as fiúk csütörtökön előfutamoznak, a többiek pedig pénteken kezdik meg szereplésüket.Az NKM Szeged VE korosztályos Eb-indulói: Szendy Márk, Törköly Zoltán (az U23-as K4 500 méteres egység tagjaként), Nagy Bianka (U23 C1 200 méter), Molnár Csenge (ifjúsági C1 200 és 500 méter), Molnár Csenge, Csorba Zsófia (ifjúsági C2 500 méter).