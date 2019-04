Pályán az utánpótlás: 16 érmet szereztek a szegedi Kick-boxosok a világkupán

Cselgáncs A Szatymazi SE cselgáncsszakosztályának versenyzői több eseményen is elindultak. A győri junior magyar bajnokságon Ménesi Beatrix (+78 kg) a dobogó harmadik fokára állhatott, Sipos Dorina (63 kg) és Dorn Csanád (+100 kg) pedig az ötödik helyen végzett. A szerbiai Turiában megrendezett nemzetközi versenyen a serdülő korú Kónya Ádám az ötödik helyen végzett a 38 kilogrammos súlykategóriában.



További eredményeik, 6. Oros-Honvéd-kupa, Orosháza, elsők: Czékmán Viktória (27 kg), Kónya Ádám (36 kg), Rafael Ábrahám (39 kg), Zádori Panna (40 kg), Szekeres Katalin (57 kg), Kiss Máté (40 kg); másodikok: Sisák Dániel (32 kg), Szabó Lili (33 kg), Rafael Ábrahám (40 kg), Butterer Nóra (50 kg), Varga Kende (41 kg); harmadikok: Sisák Dániel (33 kg), Zombor Dominik (45 kg), Andódi Bálint (50 kg), Körmendi Kristóf (55 kg), Kőhegyi Fanni (63 kg), Nagy Boglárka (63 kg), Mészáros Erik (36 kg).



Tavasz-kupa, Solt, aranyérmesek: Kónya Ádám (36 kg), Rafael Ábrahám (38 kg), Zádori Panna (40 kg), Erdei Csillag (41 kg), Szekeres Katalin (57 kg); ezüstérmesek: Kiss Máté (36 kg), Erdei Csillag (serdülő, 40 kg), Rafael Ábrahám (serdülő, 40 kg), Flender Márk (55 kg), Kőhegyi Fanni (57 kg), Túri Alex (73 kg); bronzérmesek: Czékmán Viktória (27 kg), Sisák Dániel (32 kg), Körmendi Kristóf (50 kg), Csabai Zsombor (50 kg), Butterer Nóra (50 kg), Nagy Boglárka (63 kg), Sáringer Kornél (66 kg). A legtechnikásabb versenyző: Szekeres Katalin.

Budaörs-kupa, aranyérmes: Zádori Panna (40 kg), bronzérmes: Erdei Csillag (40 kg).



Tökmag-kupa, Domaszék, ezüstérmes: Flender Márk (55 kg), bronzérmes: Czékmán Viktória (30 kg).

Glissando-kupa, Temesvár (Románia), aranyérmes: Kónya Ádám (34 kg), bronzérmes: Kőhegyi Fanni (63 kg), Túri Alex (73 kg). Fallabda

Budapesten rendezték meg a fallabdázók Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságát (MEFOB), ahol a női profi kategóriában Csókási Gabriella, a férfi profi kategóriában pedig Takács Bence diadalmaskodott. Mindketten a szegedi Vidux Tisza Squash SE sportolói és a Budapesti Corvinus Egyetem tanulói, utóbbival csapatban is nyertek. Jégkorong Az U8-as és U10-es korosztály B és C kategóriájának rendezett utánpótlástornát a Tisza Volán SC szakosztálya, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű. A műjégpályán két, a Goodwill Ringen pedig egy pályát jelöltek ki a kicsiknek. Összesen 21 csapat és 260 gyermek vett részt a Magyar Jégkorong Szövetség égisze alá tartozó eseményen.



– Ekkora hokis utánpótlástornát nem sok helyen csinálnak az országban, a szövetségtől is külön engedélyt kellett kérnünk rá. Szegeden soha nem volt még ekkora esemény a jégpályán. A szombati meccsek előtt, péntek délután egy közös edzésen vettek részt a szegediek az erdélyi Kézdivásárhely csapatával, ami szórakozásnak sem volt rossz a kicsiknek. Az erdélyi együttes mellett a szabadkai csapat látogatása tette nemzetközivé a tornát, amelyről bátran állíthatom, kiválóan sikerült, köszönhetően a szegedi szülők hatalmas segítségének – mondta Gusztos Gábor szervező, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű technikai igazgatója. A jégpályán továbbra sincs megállás: a következő két hétvégén előbb az U12-es, majd az U14-es korosztály számára rendezik meg az V. Tisza Pakk Kupát. Kézilabda Női ifjúsági II. osztály, keleti csoport, 19. forduló:



HLKC (4.)–Kispest (11.) 42–20 (24–8)

A Hódmezővásárhelyi LKC gólszerzői: Ötvös N. 10, Kovács A. 8, Földesi L. 7, Tarján P. 4, Kandó D. 4, Vörös N. 3, Blaskovics I. 3, Petróczi S. 2, Áncsán F.



Kézilabda Szeged SE (6.)–Eszterházy SC (9.) 36–29 (20–13)

KSZSE: JAKAB (kapus), BESENYI 4, KIRÁLY 3, CZIFRA 13, Jakabovits 1, BOGNÁR 6, FEHÉR 4, Kovács 3, Janowszky, Drágán, Limpek, Prágai 2, Perényi. Edzők: Komáromi Endre, Farkas Kitty.



Női ifjúsági III. osztály, délkeleti csoport, 19. forduló:



Makói KC (10.)–Túrkevei VSE (8.) 24–29 (10–13)

Makói KC: Czirok, Kakuszi, Pál (kapusok), Bozsó 3, Dénes Dominika 10/4, Dénes Dorka 5, Hadobás, Halasi, Rácz R, Rácz V. 2, Szűcs 4/1, Leczki. Edző: Balázs Erika.



Női ifjúsági III. osztály, közép-déli csoport, 16. forduló:



Gézengúz UKC (7.)–Levendula Hotel FKSE-Algyő (6.) 32–33 (15–17)

Az algyői gólszerzők: Dudás D. 13, Túri A. 9, Mircse G. 6, Szatmári Sz. 2, Igaz N. 2, Mazurák I.



Kiskőrös (4.)–Csongrádi Tigrisek (5.) 28–16 (11–5)

A csongrádi gólszerzők: Csernák E. 5, Urbaniczki B. 4, Barna M. 3, Gácsi-Kiss G. 2, Farkas A., Hering A. Kick-box Az Alpok ölelésében fekvő Innsbruckban rendezték meg az Austrian Classics 2019 elnevezésű kick-box világkupát, amely a WAKO World Series világkupa-sorozat következő állomása volt az idei versenyszezonban. A rangos versenyre 39 ország kick-boxosai adták le nevezéseiket, összesen 2223-an. A verseny nagyságát mutatja, hogy 13 tatamin és két ringben 3 napon keresztül küzdöttek a sportolók minden szabályrendszerben és korcsoportban.



Az eseményen Szegedről két klub is elindult: a KirályTeam Kick-box Akadémia szegedi csoportja, a Harmónia Verseny és Szabadidősport Egyesület hat utánpótlás versenyzője vágott neki, akik 12 érmet szereztek a világkupa-sorozat innsbrucki állomásán, amelyből 8 arany volt.



Eredményeik: kadett I., pointfighting, –32 kg: 3. Fülöp Anna; kadett I., pointfighting, –37 kg: 1. Bárdos Inez; kadett II., pointfighting, –37 kg: 1. Bárdos I.; kadett I., pointfighting, a csapat tagjaként: 1. Bárdos I.; kadett II., pointfighting, –50 kg: 3. Haider Katrin; kadett II., pointfighting, a csapat tagjaként: 1. Haider K.; kadett I., pointfighting, –47 kg: 1. Nagy Bálint; kadett I., pointfighting, +47 kg: 1. Nagy B.; kadett I., pointfighting, a csapat tagjaként: 1. Nagy B.; kadett II., pointfighting, +57 kg: 3. Lázár Erik; kadett II., pointfighting, +69 kg: 3. Lázár E.; kadett II., pointfighting, a csapat tagjaként: 1. Solymosi B. A szegedi versenyzők felkészülését Jároszkievicz Krisztián és dr. Gyuris Gábor mesterek irányították.



A szegedi Combat „D" SC ifjú harcosai két szabályrendszerben küzdöttek, és négy érmet szerzett a három versenyző, akik közül ketten most először indultak ezen a rangos versenyen.



Eredményeik: kadet II., light-contact és kick-light, 65 kg: 1. Nagy Ramóna; kick-light, 60 kg: 2. Rajos Léna, 50 kg: 3. Németi Zsófi. Felkészítő: Tóth Gábor. Röplabda A Kecskeméten megrendezett fiú országos minibajnokság 6. fordulója szegedi részről remek eredménnyel zárult. A Kecskemét A csapatát legyőzve a harmadik helyen végzett a Honti Szilárd által vezetett csapat.



U13 fiú országos minibajnokság, Kecskemét:



KESI B–Szegedi RSE 3:0 (9, 19, 19);



Szegedi RSE–Vegyész RCK II. 3:0 (13, 11, 7);



EVSI–Szegedi RSE 0:3 (–21, –18, –23);



Szolnoki Sportcentrum–Szegedi RSE 2:0 (16, 16);



Szegedi RSE–KESI A 2:0 (17, 19).



A bronzérmes Szegedi RSE csapata: Elousta Dzsáfár, Tápai Bendegúz, Szepesi Máté, Lázár Balázs, Takács Dániel, Fitor Patrick, Verebes Máté, Simon Benedek, Mikle-Baráth Milán, Pintér Gergely. Vezetőedző: Honti Szilárd. Tánc A szegedi Fallaway Táncegyesület nemzetközi eseményeken szerepelt. A romániai Aradon a Hóvirág Ünnep táncfesztiválon két formációval is aranyérmet szerzett az egyesület juniorcsapata (Környei Zsófi, Papdi Szabina, Hajdu Henrietta, Ujvári Zsófia, Vincze Dorka).



A szerbiai Subotica Grand Prix-n a legifjabbak közül Daróczi Regina és Szetei Karolina, Ökrös Kiara és Juhász Veronika szereztek duójukkal, valamint a négytagú formációval aranyérmet. Ugyanit Tóth-Pósa Levente és Hajdu Henrietta a latin kűrjükkel szálltak versenybe, Henrietta szólóban is mutatott be produkciót, és mindkét műsorszámban megkapták az arany minősítést. A szegedi csapat felkészítő tanára Vidovenyecz Andrea. Teke Ifjúsági csapat szuperliga, rájátszás az 1–6. helyért, 9. forduló:



Szegedi TE (1.)–Ferencváros (6.) 4:0 (1172:1025). A párok: Ernyesi N.–Németh A. 1:0 (3:1, 597:549), Karsai D. (Lévai G.)–Burian D. 1:0 (4:0, 575:476). Vízilabda BENU I. osztályú fiú gyermekbajnokság, 21. forduló.



Honvéd (8.)–Mercedes-Szegedi Vízipóló Suli (9.) büntetőkkel: 7–8 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 4–5)

A szegedi gólszerzők: Katona 2, Galántai, Horváth, Körtvélyessy, Meleg, Ladóczki, Körmendi.



Vasas (11.)–Legrand Szentes (13.) 8–10 (3–2, 1–1, 2–5, 2–2)

A szentesi gólszerzők: Makán 8, Busi, Félegyházi.



BENU I. osztályú fiú serdülőbajnokság, 21. forduló.



Honvéd (10.)–Rossmann-Szegedi Vízipóló Suli (9.) 7–10 (0–4, 6–2, 1–3, 0–1)

A szegedi gólszerzők: Szporny 4, Lakatos 4, Mikházi 2.



Vasas (11.)–Legrand Szentes (7.) 10–12 (3–4, 2–3, 2–3, 3–2)

A szentesi gólszerzők: Kasza 6, Barna 2, Gila, Korom, Kürti-Szabó, Mácsai.



BENU I. osztályú fiú ifjúsági bajnokság, 21. forduló.



Honvéd (5.)–Tiszavirág Szegedi Vízipóló Suli (13.) 20–4 (5–2, 4–0, 4–1, 7–1)

A szegedi gólszerzők: Antal 2, Szporny, Lakatos.



Vasas (7.)–Legrand Szentes (11.) 15–6 (6–2, 5–2, 2–1, 2–1)

A szentesi gólszerzők: Bozó 2, Tóth Gy. 2, Barna, Korom.



BENU leány I. osztályú gyermekbajnokság, 18. forduló.



Csongrád (9.)–Tatabánya (5.) 10–13 (4–4, 4–3, 1–5, 1–1)

A csongrádi gólszerzők: Hegedűs 4, Somodi 2, Kókai 2, Erdélyi, Kátai-Benedek.



Dunaújváros (7.)–YORDO Szentes (3.) 6–14 (0–2, 1–3, 2–5, 3–4)

A szentesi gólszerzők: Tóth 7, Mácsai 3, Mácsai 2, Boldizsár, Vincze.



BVSC (2.)–Szeged (6.) 7–5 (2–2, 1–1, 2–1, 2–1)

A szegedi gólszerzők: Medgyes 2, Katona, Farkas, Varga.



BENU leány I. osztályú serdülőbajnokság, 18. forduló.



Csongrád (11.)–Tatabánya (5.) 5–21 (1–6, 1–3, 3–6, 0–6)

A csongrádi gólszerzők: Forgó, Varga, Somodi, Hegedűs, Ágoston.



Dunaújváros (4.)–YORDO Szentes (1.) 7–11 (2–4, 2–1, 1–4, 2–2)

A szentesi gólszerzők: Dömsödi 4, Bocskay 2, Tóth 2, Kajtár 2, Mácsai.



BVSC (3.)–Szeged (12.) 22–8 (7–1, 6–2, 4–3, 5–2)

A szegedi gólszerzők: Farkas D. 2, Farkas F., Katona, Kispál, Körffy, Ladócki, Báló.



BENU leány I. osztályú ifjúsági bajnokság, 18. forduló.



Csongrád (12.)–Tatabánya (7.) 4–21 (0–5, 1–5, 2–5, 1–6)

A csongrádi gólszerzők: Forgó J. 2, Kátai-Benedek H 2.



Dunaújváros (5.)–YORDO Szentes (4..) 12–6 (2–3, 2–0, 3–3, 5–0)

A szentesi gólszerzők: Korom R. 3, Dömsödi D. 2, Szabó K.



BVSC (6.)–Szeged (11.) 14–4 (2–2, 1–1, 2–1, 2–1)

A szegedi gólszerzők: Ladóczki A. 2, Botka Zs., Torma B.