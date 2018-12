Pályán az utánpótlás: jól szerepeltek a rövidpályás gyorskorcsolyázók a nemzetközi mezőnyben

A szegedi korcsolyázók helytálltak a nemzetközi mezőnyben. Fotó: SZKE

Női ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 10. fordulóOrosháza (2.)–Hódmezővásárhelyi LKC (5.) 29–25 (16–14)Kézilabda Szeged SE (8.)–Érd II. (10.) 34–24 (22–12)KSZSE: Jakab (kapus) – KOVÁCS 6, Csáki 4 (2), Besenyei 2, Fehér 3, KIRÁLY 7, Jakabovits. Csere: Czifra 3, Prágai, LIMPEK 4 (1), Janowszky 1, Csóti, Szabó 2, Perényi 2. Edző: Farkas Kitty.Női ifjúsági III. osztály, Közép–déli csoport, 9. fordulóKiskunhalas (4.)–Levendula Hotel FKSE-Algyő (6.) 35–26 (20–15)FKSE: Bodor – Mazurák 5, Mircse 2, Szatmári 3, Dudás 10, Péter 6/1, Balog. Csere: Nagy, Vreckó, Kiss. Edző: Gera Pál.Csongrádi Tigrisek (5.)–Gézengúz UKC (7.) 19–20 (9–12)Csongrádi Tigrisek: Tót E., Pankotai, Sánta 1, Bíró C., Csernák 6, Urbaniczki 6, László-Kókai, Hering, Gácsi-Kiss 4, Barna M. 1, Farkas A. 1. Edző: Losonc László.Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 10. fordulóPC Trade Szeged KKSE II. (6.)–Makói KC (11.) 26–22 (11–13)PC Trade Szeged KKSE II.: Budai B., Jován, Fehér I., Gál E. 4, Vörös V. 5, Gordos Á. 5, Bondár Zs., Kárász Sz. 5, Rácz P. 6, Tóth A. 1, Finsztál. Edző: Baunok Bernadett.Makói KC: Bozsó Á., Dénes Dom. 3,Dénes Dor. 7, Halasi A. 1, Hadobás 2,Kakuszi K., Leczki, Rácz V. 6,Stefanik, Szűcs B. 3. Edző: Balázs Erika.Férfi ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 11. fordulóDabas (2.)–PICK Szeged (1.) 25–34 (11–16)Pick Szeged: Marczika – Nagy B., Csányi 10, Balán 6, Csíki R. 3, Tőkés 6, Lőrincz 3. Csere: Horváth M. (kapus), Józsa, Bagi, Csiki Cs. 1, Rea 1, Bajusz B. 4, Kurai, Becski, Oltványi. Edző: Velky Péter.Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 10. fordulóPICK Szeged II. (9.)–Dabasi KC VSE II. (10.) 33–27 (16–15)Pick Szeged II.: Gémes B., Nagymihály, Harmati B., Gitay-Gorzó, Kocsik 8, Tóth 7, Borbély 5, Mokcsay 4, Juhász 3, Gercsó 3, Serfőző 2, Szabó 1., Makula, Tóth-Molnár, Tusjak, Juhász K. Edző: Szabó Péter.Férfi ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 9. fordulóFKSE-Algyő (6.)–Kiskunmajsa (2.) 39–26 (22–11)FKSE: Boróczky – Kovács 5, Vass 9/3, Tóth 1, Bajusz 2, Míg 3/1, Kremer 4. Csere: Szél (kapus) Molnár B. 3, Molnár M. 3, Csóti 4, Szélpál 4, Kardos 1, Szilasi, Bálint. Edző: Prislinger Tibor.ContiTech-Makói KC (3.)–Túrkeve (8.) 39–18 (20–11)Makói KC: Szabó B., Jó (kapusok), Varga R. 12 gól, Lajtár K. 11, Sándor R. 7, Pusztai D. 4, Szegi M. 2, Pici H. 1, Kollár N. 1, Puskás R. 1, Gules, Nagy Á. Edző: Hegyi Noel.Köröstarcsa (5.)–Csongrádi Tigrisek (7.) 24–15 (14–7)Csongrádi Tigrisek: Kiss G., Sebők Cs. 5, Kocsis P., Kovács D. 1, Csernák T. 1, Péter T. 3, Palásti D. 1, Víg D. 1, Bori N. 3, Pesti K., Gémes Cs. Edző: Losonc László.A lengyelországi Sanok városában rendezték meg az ISU Junior Challenge Series – Daubia első állomását, összesen három állomás eredményei alapján jutnak majd el az Európa-kupa döntőjébe a szenior, illetve a junior A és B korcsoportos versenyzők a németországi Rostockba március végén. A junior C, D, E korcsoportosoknak is szerveztek versenyt, így a Szegedi Korcsolyázó Egyesület kisebb korosztálya is pályára léphetett, mindenki helytállt a népes mezőnyben. Árendás Mihály egy korcsoporttal feljebb lett nevezve, így idősebb korcsolyázókkal kellett megmérettetnie magát, Kormányos Nina a verseny végére bizonyította képességeit, Vágfalvi Máté bravúros előzésekkel szorította maga mögé a mezőny nagy részét. Nagy Imre Ákos minden távon javított egyéni legjobbján, Kis Virág Bianka hosszas kihagyás után igyekszik a teljesítményét javítani, a versenyen jól szerepelt. A szegedi egyesület válogatott versenyzői közül Somodi Maja magabiztosan nyerte a Junior C összetett versenyt, Junior A korcsoportban Révész Gergő döntős helyekért harcolt mindhárom távon, legjobban az 500 méteres táv sikerült neki, amelyben ötödik helyen végzett, váltóban pedig a bronzérmes magyar csapat tagja volt.Eredmények összetettben, Junior E, fiú: 11. Árendás Mihály. Junior D, leány: 4. Kormányos Nina (1000 méteren bronzérmes). Junior D, fiúk: 9. Vágfalvi Máté, 14. Nagy Imre Ákos. Junior C, leány: 1. Somodi Maja (1500 és 1000 méteren aranyérmes, 500 méteren ezüstérmes). Junior A, férfi: 7. Révész Gergő. Junior A, női: 13. Kis Virág Bianka. Váltók, Junior C, D, E, fiú: 7. Szegedi Korcsolyázó Egyesület (Vágfalvi Máté, Nagy Imre Ákos, Árendás Mihály). Férfi váltó: 3. Magyarország (Révész Gergő a válogatott tagja volt).Fiú ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 9. forduló:AVUS (10.)–SZVPS (12.) 9–6 (3–2, 3–0, 1–2, 2–2)A szegedi gólszerzők: Börcsök 2, Zatykó, Katona, Savanya, Stefula.Eger (12.)–Legrand-Szentes (8.) 11–12 (1–2, 3–2, 2–2, 2–2, 3–4, ötméteresekkel)A szentesi gólszerzők: Bozó P. 5, Kasza D. 2, Tóth Gy. 2, Katona P., Barna M., Gut Zs.Fiú serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 9. forduló:AVUS (13.)–SZVPS (8.) 8–13 (2–3, 3–3, 0–4, 3–3)A szegedi gólszerzők: Berkó 4, Tanács 4, Antal 3, Savanya, Kresák.Eger (14.)–Legrand-Szentes (4.) 10–16 (2–5, 3–6, 3–2, 2–3)A szentesi gólszerzők: Barna M. 5, Kasza D. 4, Kürti-Szabó M. 4, Korom Zs. 2, Kormányos G.Fiú gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 9. forduló:AVUS (13.)–SZVPS (10.) 9–11 (1–2, 3–1, 4–4, 1–4)A szegedi gólszerzők: Leinweber 3, Pörge 3, Galántai 2, Horváth, Körtvélyessy, Körmendi.Eger (8.)–Legrand-Szentes (14.) 14–13 (4–2, 5–5, 2–4, 3–2)A szentesi gólszerzők: Makán R. 8, Papp P. 2, Czirbus O., Varga M., Félegyházi.