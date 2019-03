Pályán az utánpótlás: kemény mezőnyben is eredményesek voltak a kick-boxosok

A szegedi labdarúgótornán nyolc csapat küzdött. Fotó: SZEOL SC

Az ausztriai Vöcklabruck adott otthont a hatodik nemzetközi Austrian Cup elnevezésű cselgáncsversenynek. A Szegedi Judo SE-ből az első napon Csányi Tamás (U16, 60 kg) 25 induló között öt mérkőzésen öt győzelmet aratott, ebből négyet ipponnal nyert meg. Másnap Pölös Milán (U14, 42 kg) is első lett, Sándor Dávid (66 kg) és Huszta Levente (+66 kg) második, míg Selyben Zsigmond (50 kg) és Szabó Konrád (55 kg) harmadik helyen zárt.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–KMH SE 1–5 (0–3, 0–1, 1–1)U16-os bajnokság, B csoport, rájátszás, 1. forduló.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Hüvös Gábor Bendegúz (91%) – Pallós Bertalan, Markulik Kende, Ferró Norbert, Sánta William, Sári Krisztián. Csere: Curcic Milan (kapus) – Kis Matej, Wenner Miklós Barnabás, Faragó Marcell, Peceric Petar 1, Vadkerti Zalán (1) – Kostic Luka, Videnovic Stefan, Durica Luka, Kocsis Gergely Koppány. Edző: Csiki Csaba.Óbuda Hockey Academy B–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 2–3 (0–2, 1–1, 1–0)U14-es bajnokság, rájátszás a 19–31. helyekért, 1. forduló.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Veress Bence (91%) – Markulik Kende, Borbély Balázs (1), Osznovics Lóránt 1 (1), Vörös Henrik Zsigmond, Pallós Zsombor 2 (1). Csere: Gyenge Iván, Paróczy Szabolcs, Kiss Béla András, Szőke Gergő, Vastag Ivett – Nad Mateja, Peceric Slaven, Várhegyi Csongor László, Rózsa Marcell. Edző: Csiki Csaba.Férfi ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 17. forduló:Pick Szeged (2.)–Ózd (11.) 34–32 (19–17)Pick Szeged: Marczika – Kurai 1, Csiki Cs. 3, Balán 5, Csíki R. 2, Tőkés 4, Józsa 3. Csere: Kucsera (kapus), Lőrincz, Nagy B. 3, Rea 6/3, Bajusz B. 4, Szabó B., Oltványi 5. Edző: Velky Péter.Férfi ifjúsági II. osztály, keleti csoport, 14. forduló:TFSE-KSA (3.)–Pick Szeged II. (8.) 25–32 (13–12)A szegedi gólszerzők: Kocsik 9, Szőke 7, Mokcsay 5, Serfőző 4, Borbély 4, Juhász A., Tóth, Tusjak.Férfi ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 14. forduló:Köröstarcsa (6.)–ContiTech-Makói KC (3.) 21–24 (11–15)A makói gólszerzők: Sándor R. 6, Pusztai D. 5, Lajtár K. 5, Szegi M. 5, Pici H. 2, Gules M.Túrkeve (8.)–FKSE-Algyő (1.) 30–52 (19–25)FKSE-Algyő: Boróczky – Kremer 10/1, Szélpál 4, Tóth 3, Bajusz 3, Vass 20/5, Mészáros 2. Csere: Széll (kapus), Szilasi 1, Kiss 8, Bálint 1. Edző: Prislinger Tibor.Csongrádi Tigrisek (7.)–Felföldi István SE (9.) 33–16 (22–8)A csongrádi gólszerzők: Víg D. 7, Csernák T. 5, Sebők Cs. 4, Kovács S. 4, Palásti D. 4, Korom B. 3, Bori N. 3, Kiss G., Péter T., Kovács D.Női ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 14. forduló:Kézilabda Szeged SE (7.)–Szigetszentmiklós (4.) 29–27 (16–11)KSZSE: JAKAB – JAKABOVITS 5, FEHÉR 2, KIRÁLY 5, BALOGH 5 (1), Bognár 3, Kovács 2. Csere: Koczkás, Perényi, Prágai, Szabó, Janowszky, CZIFRA 6, Bodrogi, Besenyi 1. Edzők: Komáromi Endre, Farkas Kitty.Esterházy SC Eger (9.)–Hódmezővásárhelyi LKC (5.) 23–28 (11–19)A hódmezővásárhelyi gólszerzők: Blaskovics I. 7, Földesi L. 6, Vörös N. 4, Bugnó G. 4, Kovács A. 3, Kandó D. 2, Ötvös N., Petróczi S.Női ifjúsági III. osztály, Közép–déli csoport, 11. forduló:Levendula Hotel FKSE (6.)–Tiszakécske (8.) 37–40 (19–21)FKSE: Bodor – Dudás 18/7, Mircse 7/2, Nagy 3, Szatmári 3, Székesi 2, Igaz 2, Mazurák 1, Kiss 1, Janecskó. Edző: Lovistyék Kitti.Kiskunhalas (4.)–Csongrádi Tigrisek (5.) 33–21 (16–13)A csongrádi gólszerzők: Gácsi-Kiss G. 7, Csernék E. 6, Hering A. 5, Urbaniczki B. 3.Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 14. forduló:Makói KC (10.)–Köröstarcsa (13.) 32–23 (18–11)Makói KC: Stefanik, Leczki, Pál (kapusok), Bozsó, Dénes Dominika 2, Dénes Dorka 10/1, Hadobás 12/4, Halasi, Kakuszi, Rácz 4, Szűcs 4. Edző: Balázs Erika.Békéscsaba II. (1.)–PC Trade Szeged KKSE II. (6.) 25–22 (10–13)Az idei év legbrutálisabb mezőnyében is eredményesen szerepeltek a KirályTeam Kick-box Akadémia szegedi növendékei Dublinban, amely otthont adott a WAKO World Series világkupa-sorozat legpatinásabb és egyben legnagyobb sportolói létszámot vonzó világkupájának, az Irish Opennek. 35 ország (többek között: Falkland-szigetek, Guatemala, Oroszország, Egyesült Államok, Liechtenstein) 296 egyesülete adta le nevezését az embert próbáló megmérettetésre, így összesen 3615 nevezést regisztráltak a rendezők a négynapos viadalra.A KirályTeam Kick-box Akadémia szegedi csoportjából (Harmónia Verseny és Szabadidősport Egyesület) három utánpótlás-versenyző (Bárdos Inez, Nagy Bálint, Solymosi Bence) vágott neki a versenynek, akik összesen hét kategóriában voltak érdekeltek. Bárdos Inez mindhárom kategóriájában felverekedte magát a dobogóra, egy aranyérem mellett két bronzérmet hozhatott haza. Nagy Bálint a hivatalos súlycsoportjában magabiztos és végig kiegyensúlyozott teljesítményével aranyérmet szerzett, a magasabb súlycsoport küzdelmei során az előkelő ötödik helyig menetelt. Solymosi Bence az erőltetett menetben egy bronzéremig jutott, a másik súlyában a négy megnyert összecsapás szintén „csak" az 5. hely megszerzéséhez volt elegendő.A szegedi versenyzők eredményei, lányok, kadett II., –37 kg: 1. Bárdos Inez, –33 kg: 3. Bárdos I., kadett I., –37 kg: 3. Bárdos I. Fiúk, kadett I., –47 kg: 1. Nagy Bálint, +47 kg: 5. Nagy B.; kadett II., –47 kg: 3. Solymosi Bence, –52 kg: 5. Solymosi B.A szegedi versenyzők felkészülését Jároszkievicz Krisztián és Gyuris Gábor segítette és irányította.A makói Continental Királyteam Kick-Box Akadémia versenyzője, Loós Dominik is részt vett az Irish Openen, ahonnan három éremmel (juniorok, –57 kg: első; kadett II., –57 kg: harmadik; kadett II., –63 kg: második) térhetett haza. Edzője Veres Richárd.Férfi U20, NB I A csoport, 20. forduló:Naturtex-SZTE-Szedeák (1.)–Pécs (5.) 85–76 (18–16, 22–18, 23–19, 22–23)A szegedi pontszerzők: Bonifert B. 16, Goldring J. 16/9, Varga Á. 13/3, Szatmári Zs. 11, Mayer Á. 10, Kerpel-Fronius G. 9, Polányi K. 8/6, Cvijin P. 2.Fiú U20, NB I B csoportos bajnokság, Zöld csoport, 22. forduló:Vásárhelyi Kosársuli (4.)–Óbudai Kaszások (1.) 101–118 (26–27, 24–25, 25–35, 26–31)A vásárhelyi pontszerzők: Béres N. 32/3, Domján F. 25/6, Börcsök B. 11, Erdélyi D. 9, Bálint E. 8/3, Szabó B. 7/3, Czégel A. 5/3, Gyurkovics B. 4.A Budapest Honvéd csapata nyerte a SZEOL SC által rendezett, U10-es korosztálynak kiírt MediaMotion-kupát. A Fodor József Szakközépiskola tornatermében tartott kupán nyolc csapat vett részt, a SZEOL SC A csapata ötödik, B csapata hetedik lett.Eredmények, A csoport: SZEOL SC B– Szilády RFC Kiskunhalas 1–7 (szegedi gólszerző: Csapó Zsombor), Kecskeméti LA– Békéscsaba Előre FC 5–1, Kiskunhalas– Kecskemét 4–3, Békéscsaba–SZEOL SC B 5–2 (Kulacsik Áron, Csapó Zsombor), Kiskunhalas–Békéscsaba 2–1, Kecskemét– SZEOL SC B 1–1 (Csáti Ábel).B csoport: SZEOL SC A–Orosháza MTK ULE 3–1 (Szűts Szilas, Farkas Erik 2), Szolnoki MÁV FC–Budapest Honvéd 2–4, Orosháza–Szolnok 0–1, Honvéd–SZEOL SC A 2–1 (Mayer Márkó), Orosháza–Honvéd 1–3, Szolnok–SZEOL SC A 1–0.Keresztbe játszások: Békéscsaba–Orosháza 6–1, SZEOL SC B–SZEOL SC A 0–0, büntetőkkel: 0:1, Kiskunhalas–Szolnok 2–0, Kecskemét–Honvéd 0–5.Helyosztók, a 7. helyért: Orosháza–SZEOL SC B 1–1 (Lovas Andor), büntetőkkel: 0:2, az 5. helyért: Békéscsaba–SZEOL SC A 1–1 (Farkas Erik), büntetőkkel: 1.2, a 3. helyért: Szolnok–Kecskemét 1–1, büntetőkkel: 2:1, döntő: Kiskunhalas–Honvéd 1–2.Különdíjasok, a legjobb játékos: Bogdán Martin (Kiskunhalas), a legjobb kapus: Németh Attila (Orosháza), gólkirály: Stumpf Balázs (Békéscsaba), a legjobb szegedi játékos: Mayer Márkó (SZEOL SC A). Fő támogató: MediaMotion Kft., támogató: Saller Sportszeráruház.Férfi ifjúsági szuperliga, rájátszás az 1–6. helyért, 6. forduló: SalgÓzd–Szegedi TE 1:3 (1026:1074). A párok: Adamecz G.–Ernyesi N. 0:1 (1:3, 508:584), Váradi Á.–Karsai D. (Lévai G.) 1:0 (3:1, 518:490).Benu fiú ifjúsági országos bajnokság, 16. forduló:Honvéd (6.)–Legrand-Szentes (7.) 18–14 (5–3, 2–3, 5–5, 6–3)A szentesi gólszerzők: Bozó P. 6, ifj. Tóth Gy. 5, Katona P., Kasza D., Barna M.Tiszavirág-Szegedi VPS (13.)–Pécs (14.) 12–7 (5–2, 2–1, 3–2, 2–2)A szegedi gólszerzők: Börcsök M. 3, Mekkel M. 3, Berkó Á. 2, Zatykó L., Szporny A., Lakatos S., Antal Cs.Benu fiú serdülő országos bajnokság, 16. forduló:Honvéd (11.)–Legrand-Szentes (5.) 12–14 (2–4, 5–2, 4–5, 1–3)A szentesi gólszerzők: Kasza D. 6, Mácsai G. 2, Rébeli-Szabó Á. 2, Barna M., Makán R., Korom Zs., Kürti-Szabó M.Rossmann-Szegedi VPS (9.)–Pécs (6.) 16–14 (4–6, 3–2, 3–3, 4–3, 2–0), büntetőkkelA szegedi gólszerzők: Antal Cs. 5, Lakatos S. 4, Szporny A. 3, Kresák K. 2, Mikházi Zs., Berkó Á.Benu fiú gyermek országos bajnokság, 16. forduló:Honvéd (7.)–Legrand-Szentes (12.) 13–7 (2–3, 4–1, 1–1, 6–2)A szentesi gólszerzők: Makán R. 3, Bánfi K., Félegyházi Török J., Bán L., Papp P.Mercedes-Szegedi VPS (11.)–Pécs (5.) 9–11 (1–4, 1–1, 2–3, 5–3)A szegedi gólszerzők: Leinweber O. 3, Pörge Zs. 2, Meleg R., Szabó D., Körmendi Z., Molnár B.