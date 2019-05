Pályán az utánpótlás: országos döntőn szerezek ezüstöt az aerobikosok, júdós-érmek a Budapest-kupáról

Másodikok. A szegedi aerobikosok okkal mosolyogtak. Fotó: aktív SA

Budapesten rendezték meg az aerobik diákolimpia döntőjét. A szegedi Aktív Sportaerobik versenyzői közül a Bakai Bianka, Domonkos Luca, Kohajda Zita, Wodala Júlia (basic aerobik, utánpótlás II.) összeállítású csapat az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolát képviselte, és a második helyen végeztek. Sisák Barbara, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola tanulója egyéni kategóriában a döntőben kilencedik helyezést ért el.Felkészítők: Gyekiczki Adél, Petrás Barbara, Gyekiczki Gyöngyi.A Szegedi Judo SE két versenyzője is dobogón végzett a Budapest-kupa nemzetközi versenyen, amelyen 28 ország, 1600 induló vett részt. A Szegedi Judo SE-ből az ifjúságiak 73 kilogrammos súlyában 53 versenyző között Szecsei Viktor első, Sándor Péter második helyen végzett. Mindketten Kovács Szabolcs tanítványai.A Szatymazi SE cselgáncsszakosztályának versenyzői részt vettek a Budapest-kupán és egy tataházai viadalon is. Eredményeik, 32. Budapest-kupa nemzetközi verseny, 63 kg: 2. Sipos Dorina.Amatőr diák A, B, C és serdülő verseny, Tataháza, elsők: Flender Márk, Sebők Sára, Nagy Csongor, Hujbert Zsófia, Szabó Lili, Hujbert Lajos; másodikak: Szabó Attila, Sisák Dániel, Körmendi Kristóf, Czékmán Viktória; harmadikok: Zombor Dominik, Nagy Boglárka.Négy szegedi két hajóban, egy aranyérem és egy törött tengely. Ez az összegzése a szegedi nemzetközi regatta helyett a szerbiai Belgrádban megtartott második válogató versenynek. A férfi serdülőnégyesben a magyar válogatott A egységeként a szegedi Kovács Sándor és Kósa András Bujtás Bence (MTK) és Fernandez Dávid (FEC) társaságában bebiztosították az olimpiai reménységek versenyén való indulásukat a B csapat előtt 21 másodperces előnnyel célba érve. A felnőttek közül egy egységnek, a férfi U23-as nyolcasnak kellett rajthoz állni. Király Csaba és Kunstár Márk már tagjai a sarasotai U23-as vb-re készülő csapatnak, most mint tesztversenyen kellett volna tudásukat bemutatni. A futam előtti bemelegítéskor egy próbarajtban Kunstár villáján a tengely kettétört, így a versenyük elmaradt.Két korosztály számára rendezték meg az V. Tisza Pakk Kupát. Az U12-esek között a minden meccsét megnyerő Kanadai Magyar Hokiklub lett az első, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű A csapata bronzérmet szerzett, miután a szerb Partizan Belgrád csapatát kizárták, és utolsó helyre helyezték.Az U14-esek között a Dunaújváros bizonyult a legjobbnak, megelőzve a Kanadai Magyar Hokiklubot. A szegedi korosztályos csapat a negyedik helyen végzett az ötcsapatos tornán.1. Kanadai Magyar Hokiklub, 2. Dunaújvárosi Acélbikák, 3. Goodwill Pharma Szegedi Vízmű A, 4. NS Star, 5. Hatvan, 6. Goodwill Pharma Szegedi Vízmű B, 7. Kézdivásárhely, 8. Partizan Beograd.Különdíjak, a torna legjobbjai az edzők szavazatai alapján: a legjobb kapus: Halász Márk (Dunaújvárosi Acélbikák), a legjobb védő: Fehér Zsombor (Kanadai Magyar Hokiklub), a legjobb csatár: Tóth Flórián (Dunaújvárosi Acélbikák), gólkirály: Agics Milos (NS Star).Ügyességi verseny, a leggyorsabb játékos (Villám William): Erdősi Csanád (Dunaújvárosi Acélbikák), a legjobb büntetőlövő (Biztoskezű Bill): Pallós Zsombor (Goodwill Pharma Szegedi Vízmű A), a legjobb büntetőfogó (Hermetic Henry): Horeczki Zsombor (Kanadai Magyar Hokiklub).1. Dunaújvárosi Acélbikák, 2. Kanadai Magyar Hokiklub, 3. SKHL Crvena Zvezda, 4. Goodwill Pharma Szegedi Vízmű, 5. Hatvani Gigászok.Az újszentiváni Punik Gorán részt vett a soroksári 8. Erzsébet-kupa nemzetközi karateversenyen, amelyre 40 egyesület 500 egyéni nevezést adott le. A résztvevő országok: Románia, Szlovákia, Ukrajna és Magyarország. Putnik Gorán az első fordulót 5:0-ra megnyerte, a második fordulóban viszont 2:3 zászlóarányban kikapott, így második helyezett lett katában.Női ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 23. forduló:PC Trade Szeged KKSE (10.)–Kisvárda (14.) 38–28 (22–11)Női ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 20. forduló:K. Szeged SE (4.)–Mikolik Sport School (12.) 58–8 (32–6)KSZSE: Jakab (kapus), Besenyi 8, Jakabovits, Fehér 5, Kovács 6, Drágán 3, Koczkás 5 (1), Prágai 1, Perényi 5, Limpek 6, Gyukics 5, Janowszky 7, Bodrogi 2 (1), Király 5. Edzők: Komáromi Endre, Farkas Kitty.Balmazújváros (1.)–HLKC (5.) 42–29 (19–11)Női ifjúsági III. osztály, közép-déli csoport, 17. forduló:FKSE-Algyő (6.)–Jánoshalma (9.) 24–18 (13–11)FKSE: BODOR – Túri 1, DUDÁS 8/3, SZATMÁRI 4/2, Kiss, Fejes 5/2, Mazurák 2. Csere: Igaz 1, Mircse 3, Janecskó, Székesi. Edző: Draxler Dorottya, Draxler Orsolya.Csongrádi Tigrisek (5.)–Kiskunmajsa (2.) 21–19 (10–14)A csongrádi gólszerzők: Urbaniczki 9, Gácsi-Kiss 4, Barna M. 4, Csernák E. 3, Farkas A.Női ifjúsági III. osztály, délkeleti csoport, 20. forduló:PC Trade Szeged KKSE II. (4.)–Mezőtúr (8.) 26–15 (15–9)Gyomaendrőd (5.)–Makó (10.) 31–27 (15–16)Férfi ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 23. forduló:HE-DO B. Braun Gyöngyös (3.)–PICK Szeged (1.) 31–32 (15–17)PICK Szeged: L. Krivokapics – Nagy B. 2, Bajusz B. 3, Szabó B. 6, Rea 3, Kurai 2, Lőrincz 6. Csere: Kucsera (kapus), Csiki Cs. 2, Balán, Dobay 4, Csányi 4, Oltványi, Kaszás. Edző: Velky Péter.Férfi ifjúsági II. osztály, keleti csoport, 20. forduló:PICK Szeged II. (8.)–Hajdúböszörmény (5.) 26–24 (14–13)A szegedi gólszerzők: Serfőző 8, Szabó 8, Kocsik 3, Borbély 2, Molnár, Juhász A., Mokcsay, Tusjak, Juhász K.Férfi ifjúsági III. osztály, délkeleti csoport, 20. forduló:ContiTech-Makói KC (4.)–Békéscsabai BDSK (3.) 41–29 (22–14)A makói gólszerzők: Lajtár K. 12, Kollár N. 8, Pusztai D. 6, Varga R. 5, Puskás R., Pici H., Gules M.Csongrádi Tigrisek (7.)–Kondoros (11.) 30–26 (18–12)A csongrádi gólszerzők: Sebők Cs. 14, Kovács D. 4, Víg D. 4, Kovács S. 2, Korom B. 2, Csernák T. 2, Kiss G. 2.Ifjúsági szuperliga, rájátszás az 1–6. helyért, 10. forduló:Zalaegerszeg (3.)–Szegedi TE (1.) 3:1 (1117:1072). A párok: Gombos G.–Karsai D. 0:1 (2:2, 544:562), Oswald D.–Lévai G. 1:0 (3:1, 573:510).Mercedes-Szegedi Vízipóló Suli (10.)– Szombathely (14.) 10–7 (2–2, 1–2, 3–1, 4–2)BENU fiú gyermekbajnokság, I. osztály, A csoport, 22. forduló.A szegedi gólszerzők: Lienweber 3, Horváth 2, Körtvélyessy, Katona, Körmendi, Pörge, Molnár.Legrand Szentes (13.)–Eger (7.) 12–14 (3–3, 3–3, 2–5, 4–3)BENU fiú gyermekbajnokság, I. osztály, A csoport, 22. forduló.A szentesi gólszerzők: Makán 6, Félegyházi 3, Bánfi, Varga, Bán.Rossmann-Szegedi Vízipóló Suli (8.)– Szombathely (13.) 12–8 (2–1, 3–1, 3–1, 4–5)BENU fiú serdülőbajnokság, I. osztály, A csoport, 22. forduló.A szegedi gólszerzők: Szporny 3, Lakatos 3, Mikházi 2, Berkó, Kresák.Legrand Szentes (7.)–Eger (14.) 13–12 (2–3, 3–5, 4–1, 4–3)BENU fiú serdülőbajnokság, I. osztály, A csoport, 22. forduló.A szentesi gólszerzők: Kasza 8, Barna 3, Makán, Mácsai.Tiszavirág-Szegedi Vízipóló Suli (13.)– Szombathely (7.) 12–15 (3–6, 4–3, 2–3, 3–3)BENU fiú ifjúsági bajnokság, I. osztály, A csoport, 22. forduló.A szegedi gólszerzők: Börcsök 5, Lakatos 4, Tóth, Zatykó, Tanács, Szporny 3, Lakatos 3, Mikházi 2, Berkó, Kresák.Legrand Szentes (8.)–Eger (11.) 15–14 (2–3, 3–3, 5–5, 5–3)BENU fiú ifjúsági bajnokság, I. osztály, A csoport, 22. forduló.A szentesi gólszerzők: Katona 5, Kasza 3, Tóth 3, Bozó 2, Kürti-Szabó, Takács.Szeged (8.)–UVSE (1.) 11–16 (2–5, 4–3, 1–4, 4–4)BENU leány gyermekbajnokság, A csoport, 19. forduló.A szegedi gólszerzők: Kispál 3, Medgyes 3, Hasznos 2, Báló 2, Farkas.Szeged (12.)–UVSE (2.) 6–31 (2–7, 1–10, 2–7, 1–7)BENU leány serdülőbajnokság, A csoport, 19. forduló.A szegedi gólszerzők: Báló 2, Batki, Ladócki, Varga, Pádár.Szeged (11.)–UVSE (1.) 4–25 (0–6, 0–8, 2–5, 2–6)BENU leány ifjúsági bajnokság, A csoport, 19. forduló.A szegedi gólszerzők: Torma 2, Botka, Ladócki.