Pastor: együtt kell kimászni a gödörből

– Egyértelmű, hogy a védekezés. Gyengén teljesítettünk. És ha nem jól védekezünk, akkor nincsenek egyszerű góljaink. A második félidőben volt egy jó időszakunk, ott fel is jöttünk egy gólra, ekkor tudtunk gyors támadásokat vezetni. Ha nincs védekezés, akkor nincs biztonság, ami kell a csapatnak. És sokat hibáztunk elöl, ezért lett ekkora különbség.– Semmi kontroll nem volt a csapatnál, ebben az időszakban többször is emberhátrányban játszottunk. Egyéni megoldásokat kerestünk, siettünk, amit nem kellett volna. Ezért esett teljesen szét a csapat.– Nagyon nehéz, de nem reménytelen. Keresni kell a lehetőséget, ebben az idényben is megmutattuk, hogy jó csapatok ellen is tudtunk vezetni 5-6 góllal. Sokkal jobban kell játszanunk. Nincs lehetetlen!– Tudtuk, hogy hova jövünk, és mi fogad majd bennünket. A különbség az volt, hogy sokkal keményebben védekezett a Vardar, mint mi. Tudtuk, hogy ez lesz az utolsó meccse a Szkopjénak, nem adják fel a harcot, keményen játszanak majd. A szegedi hangulat is fantasztikus, nálunk sem egyszerű játszani. Mindent megteszünk azért, hogy javítsunk.– Valójában keresnénk a jobb védekezést. Próbálkoztunk a meccs közepén is ezzel, de nem hozott eredményt. Sajnos az is döntő volt, hogy Bánhidi Bence gyorsan összeszedett két-két percet, így őt nem tudtuk használni.– Sokat köszönhetünk a szurkolóinknak. Ha nyerünk, az az ő sikerük is, mert velünk vannak, mellettünk állnak. Ebben a helyzetben is fontos, mert most a BL-ben mélypontra kerültünk, aminek nem volt jele. Csakis együtt tudunk kijönni ebből, a szegedi közönség pedig fantasztikus, mindig erőt ad.