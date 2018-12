Plüssdobás után tükörsima MOL-PICK Szeged-siker a Cegléd ellen - VIDEÓ

Bodó Richárdot utoljára láthatja a MOL-PICK Szeged közönsége hazai pályán 2018-ban. Karikatúra: Hudi Dániel

Férfi kézilabda, NB I, 12. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 2500 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth V.Alilovic - P. Rodríguez 9, Balogh 4, Canellas 1, Gaber 4, Bodó 2, Sigurmannsson 9/2.Nagy M. (kapus), Henigman 2, Bánhidi 1, Maqueda 1, Bombac 3, Zsitnyikov 1, Kaspárek 2, Sunajko, Tóth J.Juan Carlos Pastor.Tamási - Pocsai 2, Zobec 1, Szabó B. 1, Vucskovics, Juhász K. 3, Hódi 1.Koncz, Aleksza (kapus), Gábor 4, Müller 2, Hajdu 6, Kecskeméti 1, Csampar 2, Kollonay.Jakab László.4/2, ill. 2/0.6, ill. 2 perc.NYILATKOZATOK- Fontos győzelmet arattunk, mert sikeresen akartuk befejezni itthon az évet. Próbáltunk pihentetni játékosokat, illetve a fiataloknak lehetőséget adni. Egyszerűbb volt nekik lehetőséget adni, mert az első félidőben eldőlt a két pont sorsa. A Cegléd ha jól játszik, sok csapatnak gondja akadhat ellene. Nagyon örülök, hogy ismét ilyen sokan jöttek el a meccsre, nagyon jól érezzük magunkat ilyenkor, ahogyan a szurkolók is élvezik a találkozókat.- Örülök, hogy egy félidőt védtem ma, számomra ez egy visszajelzés a Mistertől, hogy fejlődöm. Dolgozunk tovább, hogy a tavasz még sikeresebb legyen,- Gratulálok a Szegednek. Tudtuk, hogy Európa egyik legjobb csapatához jövünk, ezt bizonyították is. Jó partnerek akartunk lenni, ez néha sikerült. A nyitott védekezéssel meglepetést okoztunk a kezdés után úgy érzem, de ziccereket rontottunk. Edzőként még nem ültem a Szeged ellen a kispadon, most jól esett. A játékosaim mindent megtettek, boldog ünnepeket kívánok mindenkinek.- Gratulálok a Szeged őszi teljesítményéhez, sok sikert kívánok a tavaszhoz. Az első félidőben eldőlt a mérkőzés, a másodikban próbáltuk élvezni a játékot és a szurkolók által teremtett közeget. Ránk februárban várnak majd kulcsmeccsek.VÉGEGábor a hosszú alsóba balátlövőből, 39-23. Kaspárek lövése a blokkról fölé megy, ez a vége!Kaspárek ellép, a ceglédi indítás Zsitnyikov kezében landol.Bombac szabálytalan visszafutás közben, két perc. Nagy Martin hétméterest véd! Kaspárek ad rossz passzt a szélre, Campar rendezetlen fal ellen talál be beállóból, 39-22.rossz ceglédi passz, Bombac a pálya legtávolabbi pontjáról lő, mellé. Pocsai a jobbszélről, 39-21.nem megy a hét a hat elleni játék a Ceglédnek, erőltetik, így folyamatosan kapják az üres kapus gólokat. Most Kaspárek, 39-20. Négy és fél perc van hátra a meccsből, időt kérnek a vendégek.Bombac másodszor az üres kapuba, 38-20.gyenge átlövés Vucskovicstól, Nagy könnyedén üti ki.Henigmant blokkolják. Zobec fölé, nem megy ma neki, pedig ő a házi gólkirályuk. Bombac okosan elteszi a kapus mellett, 37-20.Juhász lő ütemtelenül, Nagy! Aleksza is hárít egyet a másik oldalon. Campar beállóból, 36-20.Henigman átlövésből, 36-19.Nagy Martin! Kétszer egymás után!eladja a Cegléd, Pedro villámgyors, 35-19.Henigman ejtése Aleksza kezei között.Pedro ugrik be két védő között a szélről, 34-18. Nagy először véd, másodszorra nem tud. Hajdu, 34-19.Hajdu talpról, Nagy nem ér oda, 33-18.Juhász szalad beállóba, kapja a labdát, 32-17. Gaberra nem figyelnek a védők, 33-17.Müller, 32-16. Újabb szegedi hétméteres, Sigurmannsson tekerne, Konczban elakad.Kecskeméti a jobbszélről, 31-15. Bodó bemutatja a passzt, majd becselezi magát, kapufa, de hetes. Sigurmannsson a lécre, de a kipattanót, bevágja, 32-15.Gábor lövése megpattan a blokkon, 31-14. Bodó lövését védi Koncz.Kaspárek, 30-13. Időt kér a Cegléd. Zobec fölé. Gaber harcol ki hétméterest. Sigurmannsson belövi, 31-13.Pedro, 29-13. Ez most kettejük gólpárbaja.Bodó rohan, üres a kapu, kinéz a kapusra, majd bedobja, 28-12. Zobec a kezek alatt, Nagy kirúgja. A kipattanó bent, 28-13.Hajdu szerzi most a ceglédi gólokat, 26-12. Pedro újból, 27-12.ziccerig járatja a labdát a Szeged, Gaber, 26-11.Nagy Martin most átlövést véd. Sunajko nagy szögből, fölé-mellé.Bombac labdát szerez, üres a kapu, 25-11.Hajdu talpról a védők mögé, az elugró kapus helyére, 23-11. Gaber, 24-11.Müller lepi meg Nagyot, 22-10. Bodó ugrik magasra, bevágja, 23-10.Hajdu, 21-9. Sunajko a balszélről, Koncz hárít. Nálunk Nagy is véd egyet, majd Pedro talál be a szélről, 22-9.a Cegléd kezd, Nagy Martin a szegedi kapuban. Pedro labdát szerez, célba veszi az üres ketrecet, de fölé.A szünetben egy Mikulás korbácsolta fel a hangulatot a csarnokban, aki több doboz szaloncukrot osztogatott szét a szrukolók között.FÉLIDŐceglédi kapufa, a vendégek kapujáig pattan a labda. 52 másodperc van hátra a szünetig. Labdát szerzünk, tíz másodperc. Egy kínai a végére, Pedro, 21-8.Zsitnyikov kap nagy labdát Bombacstól, 20-8.Pedro labdát szerez, Henigman pedig gólra váltja, 19-8. Bánhidi lövését kirúgja Támasi Zsolt.Sigurmannsson hetedszer, 18-8. Közte tíz!ceglédi kapufa. Marad náluk. Szabó beállóból, Alilovic! "Mirko! Mirko" - szól a lelátóról.Pocsai hetesből nem, de a jobbszélről most igen, 16-8. Sigurmannsson ellen nincs ma sem orvosság, úgy tűnik, 17-8.eladják a vendégek, rohan a Szeged, Sigurmannssonra nem jut ember a balszélen, 16-7.ha bemegy, nagy gól, így viszont csak egy kapufa Zobectől. Maqueda viszont betalál, 15-7. Vastaps a csarnokban!Balogh már a harmadik gólját szerzi, 13-6. Juhász emberrel együtt, megadják, 13-7. Balogh Zsitnyikov passza után, 14-7.pont tíz perc van hátra az első félidőből, időt kér a Szeged. Sigurmannssont lökik, belelövi a kapusba, nem fújtak semmit. Magas és erős labda a cegléd szélsőjének, nem éri el.Balogh eladja a labdát, a vendégek indítása majdnem hosszú, Alilovic elindul a labdáért, inkább nem, így Hódi viheti, ziccer, véd a horvát hálóőr!passzívig támad a Cegléd, Hajdu lő középről, talpról, Alilovic hárít.Alilovic kirúgja Pocsai büntetőjét. Pedro harmadszor, 12-6.időt kér a Cegléd.Pedro a szélről ismét, 11-6.földön kúszik Bodó, majd Canellas a labdáért, nincs meg, de taps a jutalmuk. Újabb Alilovic-védés, Canellas ellépi támadásban, Hódi rohan, 10-6.Juhász Károly veri meg lábbal Henigmant, 9-5. Pedro a padról érkezve a leggyorsabb, 10-5. Alilovic véd.Sigurmannsson most a balszélről eredményes, 9-4.Bánhidi először fent, rögtön befordul és gólozik, 8-3. Szabó Bence válaszl gyorsan, 8-4.Juhász hát mögötti passza után Gábor beállóból, 7-3.elveszik a labdát a Ceglédtől a játékvezetők, Sigurmannsson eszmél a leggyorsabban, rohan, 7-2. Gaber kap kétperces kiállítást.Gábor kanyarodik fel balátlövőből, visszahúzza, 6-2.rossz passz a ceglédi beállónak, jöhet a Szeged. Canellas játszik össze Gaberral, utóbbi a gólszerző, 6-1.labdaszerzés, Sigurmannsson végigviszi, 5-1.Sigurmannsson hétméteresből, 4-1.Zobec töri meg a ceglédi gólcsendet, 3-1.Gábor próbálkozását hárítja Alilovic. Canellas rendezetlen fal ellen, 3-0.Balogh most átlövésből, a rövid felsőbe, 2-0.Zobec lő távolról, Alilovic kispárgázza.a szegediek indítják útra a labdát, az első támadás végén Gaber nem tudja megkaparintani a labdát. A másik oldalon az exszegedi Szabó sem, majd Balogh cselezi ki a védőjét, és szerzi az első találatot, 1-0.összeszedtek minden plüsst, kezdődhet a mérkőzés.kilencedik alkalommal repültek a plüssök a pályára a bemutatás után. Érdekesség, hogy az első ilyen kezdeményezésnél a mérkőzés első gólját követően volt a plüssdobás.egyre többen sorakoznak a pályát körülvevő kordonoknál, mivel a bemutás után jótékonysági plüssdobás lesz.a hazaiak vezetőedzője, Juan Carlos Pastor egyelőre 15 nevet írt be a jegyzőkönyvbe. Az utolsó helyre Marin Sego, Mario Sostaric és Tóth József pályáznak. Jonas Källman és Alen Blazevic biztos kihagyja a mérkőzést.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. 35 perc múlva kezdődik az év utolsó hazai meccse a MOL-PICK Szeged számára, a Cegléd ellen.Korábban:Kilenc éve a Délmagyarország ötlete alapján kezdődött el az a gyűjtés, amely minden évben nagy népszerűségnek örvend a MOL-PICK Szeged szurkolói körében. Ma ismét repülnek a kabalák, amelyeket a klub rászorulóknak juttat majd el.17 órakor kezdődik az év utolsó hazai bajnokija, az ellenfél a Cegléd lesz. Arra kérnek mindenkit, hogy időben érkezzen a meccsre, mert a bemutatás után repülnek majd a pályára az ajándékok.A mai meccsen csak egyetlen kérdés lehet: mekkora különbséggel nyer a Pastor-alakulat. A Pest megyei együttes nem túl acélos az idei szezonban, a 14 csapatos bajnokságban a 12. helyen áll. Eddig 11 meccset játszottak, háromszor nyertek, és nyolcszor vereséget szenvedtek.A PICK eddig hibátlan mutatóval rendelkezik, 14 meccsen 14 győzelmet könyvelhetett el. Eddig 494 gólt szerzett a 2018–2019-es szezonban, így a mai hatodik találat az 500. lesz.A Szegednek nem ez lesz az utolsó meccse idén, szombaton 17 órakor a Csurgói KK otthonában zár.A mai bajnokiról a delmagyar.hu-n szöveges online tudósítással jelentkezünk.