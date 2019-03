Ponjavics kevés volt: Szedeák-Pécs 78-86 - fotók

Várakozás



Révész Ádám, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Rendezhettük a problémáinkat, jól telt a szünet, elég volt ez az idő arra, hogy felkészüljünk erre a kemény márciusra. Nincs nagy nyomás a csapaton, próbálunk görcs nélkül játszani. Mindkét csapatnak élet-halál lesz a mai meccs, parázs csatára számítok. Bízom benne, hogy minél többen kilátogatnak a csarnokba, és a szurkolóinkkal együtt meg tudjuk szerezni a győzelmet!

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 21. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Ádám, Fodor, Goda.Szedeák: BOLTICS 10, Vágvölgyi 5/3, PONJAVICS 31/9, Juhos 8/6, Sulovics 12. Csere: Wirth 2, Krapic 10/6, Kerpel-Fronius, Révész. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Pécs: Pongó 11/6, TAYLOR 18/3, Budimir 17/9, CSIRICS 23/9, Horti 8. Csere: Antóni 2, Wright 7, Demeter. Vezetőedző: Csirke Ferenc.Kipontozódott: Sulovics (37.), Vágvölgyi (40.), Ponjavics (40.) ill. Csirics (33.), Taylor (40.)Andjelko Mandics: - Gratulálok a Pécsnek! Több gyors indítást is elrontottunk, négy pontnál közelebb nem tudtunk férkőzni. A Pécs kihasználta a hibáinkat, mi viszont nem tudtuk ezt megtenni. Egyre nehezebb helyzetben vagyunk. Ugyanakkor kiemelném, hogy a játékvezetők ma remekül tették a dolgukat.Vágvölgyi Ákos: - Rosszul kezdtük a harmadik negyedet, és végig az akkor összeszedett tízpontos hátrányunk után mentünk. Sokkal több kell a kiegészítő emberektől a folytatásban.Csirke Ferenc: - Első félidőben a Szeged gyors indításokból sok könnyű kosarat dobott, a fordulat a nagyszünet után jött, amikor tíz ponttal megléptünk, és ezt a végéig meg tudnám őrizni. Nem kellett külön motiválni a srácokat a meccs előtt, le a kalappal a szurkolóink előtt! Nem szoktam kiemelni senkit egyénileg, de Andrija Csirics lehet, hogy nem olyan minőségű légiós, mint a Szolnok vagy a Falco légiósai, de sikerei helyszínén extra teljesítményt nyújtott, példakép lehet a fiatalok előtt.Kameron Taylor: - Tudtuk, hogy nehéz meccs előtt állunk, és szerettünk volna bizonyítani az elmúlt találkozók után. A Szeged egy jó csapat, amelyet nehéz legyőzni, éppen ezért értékesnek tartom győzelmünket.Wright ejtésével indul az utolsó negyed, 52-64. Krapic egy hármassal, 55-64. Csirics visszadobja a sarokból, 55-67. Krapic kezéből Taylor kiüti, Juhostól azonban egy remek blokk - Wirth viszont kihagyja a ziccert Wright szorításában. Budimir két büntetőjével 14 pontra lép meg a Pécs: nyolc perccel a meccs vége előtt roppant nehéz helyzetben a Szedeák. Eladott labda után Budimir megy végig - 55-71, időt kér Mandics. Juhos tempója rövid, de Taylor triplája sem jó. Ponjavics középtávolija, 57-71, hat és fél perc még az órán. KRAPIC! Újabb hármas a horváttól, 60-71, gyorsan időt is kér Csirke Ferenc, hat perc még. Csiricsre faultot fújnak, ez pedig neki az ötödik! Kiválik a pécsiek vezére. Ponjavics hármasa most nem jó, Pongó meg végigmegy vele, 60-73. Boltics ejti be, 62-73, majd Ponjavics beüti a harmadik hibáját. Antóni triplája nem jó, de Kerpel-Fronius ellépi. Vágvölgyi begyűjti a negyediket, Horti állhat a vonalra. Horti bedobja mindkettőt, 62-75. Krapic elindul a sarokból, és befejezi, 64-75. Támadópattanó után Pongó szerez egy újabb hármast - 64-78, 3.46 az órán, időt kér Mandics. Sulovics ejti be Horti mellett, 66-78. Hortitól rossz a hármas, Sulovicsra viszont támadót fújnak - és neki is az ötödik, így véget ér a meccs számára. Vágvölgyi , 68-78. Taylor felez a vonalról, 68-79. Boltics center módjára, 70-79. Taylor legalább négyet lép, de érvényes a kosara - Juhos büntet egy hármassal, ráadásul technikai fault Taylornak, így Ponjavics még dobhat egyet a vonalról. Ez is jó, 74-81, másfél perc a meccsből. Szerzett labda után Boltics rosszul teszi tovább Juhosnak. Krapic odaüt Taylornak, más esélyünk már aligha van. Taylor bedobja mindkettőt, 74-83. Boltics gyors kettese, 76-83. Vágvölgyi üt oda Pongónak, lehordja őt Mandics, mert így kipontozódik. Pongó az elsőt dobja be, 76-84. Juhos kihagyja a tempót, Budimir ejtése is kiperdül. Taylor is beüti a ötödiket, ő is kipontozódik. Ponjavics bedobja a büntetőt, ezzel eléri a harminc pontot - a második is jó, 78-84. 17 másodperc maradt, időt kér a Pécs. Ponjavicsnak is az ötödik hibája. Pongó két büntetője: mindkettő jó, 78-86. Kerpel-Fronius még elenged egy triplát, de ez nem jó - ez a meccs vége. A Szedeák megtorpant támadásban a második negyedben, és ebből a gödörből nem tudott kijönni a meccs végéig, így nyolc ponttal nyert a Pécs.Juhos hármasa rövid, Csiricsé viszont nem - az eddigi legnagyobb pécsi előny, 36-42. Vágvölgyi triplája sem jó, majd Csirics is elengedi kintről, és ugyan nem jó a dobás, de Juhosra faultot fújnak, három büntető. Az első és a harmadik jó, 36-44, máris nyolcp onttal megy a Pécs. Már csak öttel! Vágvölgyi triplája most jó, 39-44. Pongó triplája is beesik a sarokból, a hatodik pécsi trojka, 39-47. Vágvölgyi marad üresen, de nem jó az ejtése, ráadásul kap egy faultot is, neki a harmadik. Horti viszont beejti - 10-3-al kezd a Pécs, időt is kér Mandics, hiszen tíz ponttal, 49-39-re vezet a PVSK. Sulovics teszi fel, 41-49. Budimir hármasa nem jó, majd Horti üt oda Sulovicsnak. Boltics kap egyet Csiricstől egy lepattanó után, Csirke Ferenc addig reklamál, míg nem kap technikait. Eladjuk viszont, és még szerencséje is van a Pécsnek, mert Pongó kezéből kiperdül, de Budimir még össze tudja szedni, 41-51. Juhos tempója sem jó, de eladja most a Pécs is. Nem tud rohanni ezzel a Szedeák, de Juhos két büntetőt kiharcol. Mindkettőt kihagyja, de legalább visszaszerzi a pattanót - Ponjavicstól pedig jön egy tripla, de kellett! 44-51! Jó védekezés, zárkózhatunk: Wirth viszont nem dobja be a sarokból, majd Sulovics kap egy faultot, mert odaüt Wrightnak, majd reklamálásért repül neki a negyedik is, így Révész jön helyette. Wright csak az egyiket dobja be, 44-52. Ponjavics állhat a vonalra, mindkettőt bedobja, 46-52. Taylor megoldja szorított helyzetből is, 46-54. PONJAVICS! A Szedeák legjobbja, ez a középtávoli is bent tőle, ő szerezte a szegedi pontok felét, 48-54. Révész ejt, de kiperdül - Antóni hármasa is rövid. Wirth befejez egy ziccert, feljövünk négy pontra, 50-54 - időt kér Csirke Ferenc. Wright kettesével 50-56, de Ponjavicsot ismét faultolják. Ezt a két büntetőt is bedobja, 52-56. Csirics faulttal együtt is bedobja, majd jó a büntetője is, 52-59, így érünk el a negyed utolsó percéhez. Révész közelije megint lejön, Taylor szerzi a hetedik pécsi triplát, visszaáll a tízpontos különbség - innen kellene felállni az utolsó negyedben.Csirics hármasa lejön, majd Wright alley-oopja sem megy be. Juhosnak nem jön a hármas a sarokból, Csirics felez a vonalról, 22-20. Vágvölgyi dobása rövid a sarokból, de Pongóé is kiperdül. Boltics hármasát kiköpi a gyűrű, Taylor viszont egyenlít, 22-22. Vágvölgyi-Boltics összjáték után utóbbi ejti be a ziccerét, ezek az első szegedi pontok a negyedben két és fél perc elteltével, 24-22. Krapic hármasa sem jó, de Demeter rossz ejtése után eladjuk a labdát - sok a hiba mindkét oldalon. Csirics borzasztóan távoli hármasa nem megy be, négy perc elteltével mindössze öt pont ebben a negyedben a két csapattól. Krapic büntetőzhet, és a helyére küldi mindkettőt, 26-22. Horti szed egy támadópattanót, amit Csirics vált triplára a sarokból, 26-25. PONJAVICS VISSZADOBJA! 29-25! Taylor középtávolija, 29-27, megérkeztek a kosarak is ebben a játékrészben. Csiricsnek most nem jön a hármas, Boltics kicsit belebonyolódik, de két ember szorításában is beejti, 31-27. Jó védekezés, nincs tiszta dobóhelyzet a pécsiek előtt, de a meginduló Wirthet beéri Taylor. Ponjavics tempója rossz, majd Budimir süllyeszti el a harmadik pécsi triplát - 30-31-nál kér időt Mandics. Csupán hat másodpercünk maradt, akadozik ez a támadás, nincs is dobóhelyzetünk. Budimir trojkája nem jó, majd Horti faultolja Ponjavicsot, aki így dobhat két büntetőt. Mindkettő jó, 33-30. Boltics betör, de nem tudja beejteni, majd Ponjavics beüti a második faultját. Kerpel-Fronius jön Boltics helyett. Taylor ejtheti be közelről, 33-32. Sulovics csinálja meg szépen, lefordulása után ejt, 35-32. Budimir is átlépi a tíz pontot harmadik triplájával, 35-35. Ponjavicstól rövid a távoli, Wright szed egy támadót, de kihagyja a dobást, negyven másodperccel a nagyszünet előtt Ponjavics büntetőivel folytatódik a meccs. Csak az első jó, 36-35. Csirics is a vonalra állhat, ő most mindkettőt bedobja. Időt kér a Szedeák, 36 másodperc maradt az órán. Krapic túldobja a gyűrűt a sarokból, Taylor tempója beesik - ezzel zárul az első negyed, a félidőben így három ponttal vezet a Pécs. A második negyedben visszaesett támadásban a Szedeák, ezt pedig kihasználták a vendégek.Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! A meccs előtt sok volt az érzelmes pillanat, Andrija Csiricsnek nem is igazából a bemelegítésről szóltak a meccs előtti pillanatok, sorra ölelgették őt a régi csapattársak, ismerősök, szurkolók. Innentől azonban tétre megy a dolog - a Szedeák pedig valóban teljes kerettel vág neki a mai csatának!Sulovics szerzi a meccs első kosarát, 2-0. Sule labdát is szerez, nem jó Csirics betörése. Horti előtt tiszta az út, szabadon zsákolhat, és egyenlít, 2-2. Eladott labda után Csirics megy végig, 2-4. Kicsit komikus jelenetek, két pécsi összefut a palánk alatt, Sulovics köszöni szépen, 4-4. Csirics közelije, 4-6. Három támadólepattanót is szed a Szedeák, de nincs kosár, majd Vágvölgyi passzát Ponjavics ejti be, 6-6. Budimiré a meccs első tripla, 6-9. Boltics betörése után nem tudja befejezni, de lejön Taylor középtávolija is. Ponjavics szól hozzá újra, 8-9. Lepattanókban eddig jobbak vagyunk, de Ponjavics kettese lejön. Budimir oldja meg betörése után, 8-11. Juhosé az első szegedi hármas, egyenlít, 11-11. Wright jön a Pécsbe, Horti ül le. Ponjavics egy hármast is elsüllyeszt, 14-11! Taylor floatere után 14-13. Demeter és Antóni jön a Pécsbe, még Ponjavics büntetői előtt. Ponjavics a helyére küldi mindkettőt, 16-13. Jó védekezés Juhos jó védekezése után Boltics remek passzát Juhos húzza vissza egy kézzel, 18-13, időt kér a Pécs! Budimir tempója rövid, majd Sulovicstól egy remek befutás, Bolticstól pedig a negyedik gólpassz - 20-13. Wright közelije után 20-15. Krapic és Wirth jön a Szedeákba. Labdaszerzés, Ponjavics végigviszi, 22-15, így ő az első, aki átlépi a tíz pontot a meccsen. Csirics ejthet könnyen, 22-17. Wirth triplája rövid a sarokból, Antoni viszont végigmegy vele, 22-19. Még egy támadásra van idő, de Boltics bejátszása nem jó, Csirics pedig nem éri el az indítást, három ponttal vezet a Szedeák egy negyed után.Háromhetes szünetet követően játszik ismét bajnoki mérkőzést a Naturtex-SZTE- Szedeák csapata. Ez volt az utolsó nagyobb szünet a szezonban, ugyanis a márciusi erőltetett menetben hét bajnokit is játszik az együttes, azaz szinte minden hétre két találkozó jut Marko Bolticsék számára.Ráadásul minden találkozó kiemelt fontossággal bír, ugyanis még van esély a középház elérésére, amivel biztossá válna, hogy nem kell játszania a kiesés elkerüléséért a csapatnak – ehhez azonban alig szabadna hibáznia a Szedeáknak. Ha az alsóházban is folytatja a Naturtex, közel sem mindegy, mennyi győzelemmel érkezik oda, így minden sikerre szüksége lenne Andjelko Mandics csapatának.Mindenképpen jó hír a csapat háza tájáról, hogy úgy tűnik, hosszú hetek után először mindenki bevethető lesz a kerettagok közül, sérülés miatt ezúttal várhatóan senkit nem kell nélkülöznie a gárdának. Távozását követően viszont először játszik vendégként az újszegedi sportcsarnokban a Naturtex korábbi csapatkapitánya, Andrija Csirics, aki a nyártól a pécsieket erősíti.A ma 18 órakor kezdődő találkozóról élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik a delmagyar.hu.