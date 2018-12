Rajt a futballtornán

A viadalra összesen harminc együttes nevezett: 16 a nyílt kategóriában, 8 a 35 éven, 6 a 45 éven felülieknél.

A Zengő Alföld Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Generali Biztosító Zrt., a Generali A biztonságért Alapítvány, valamint a Szegedi Sport és Fürdők Kft., az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatósága és lapunk közös szervezésében rendezendő tornán a jövő hét végén már teljes nagyüzem lesz: csapatok, felkészülni!



A hétvégi program,

Vasárnap, 8.45: Szitapont–Lanerossi (+45), 9.30: Ficak–Kislak (+35), 10.15: Eurosweet 1968–Szitapont (+45), 11 óra: Lanerossi–Eurosweet 1968 (+45).



A csoportok:

32. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa, a csoportok beosztása, nyílt (16 csapat),

A csoport: Zengő Alföld, TVSC, Szeged UTD, Lily FC. B csoport: Gámawill Kft., Master Trinity, HFC II., Drink Team. C csoport: Gumisziget, Gyuszi and the Boys, A csapat, UTC 1913. D csoport: Fit World, International Stars, Varga Pince Junior, Anien.



+35 (8 csapat), A csoport: Öreg Honvéd O’Neill, Old Ret, Magyaros Ételbár, Vár söröző. B csoport: Gól söröző Csengele, Maxx Autó Kft., Ficak, Kislak Kft.



+45 (6 csapat, körmérkőzés): Lanerossi, Eurosweeet 1968, Szindikátus, Centrum Hotel Szeged, Déliláb, Szitapont.