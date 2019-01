Rangadókra készül a Vidux Tisza Squash SE - Szegeden játszik a fallabdaelit

házigazda Vidux Tisza Squash SE a dobogós helyek szempontjából fontos összecsapásokra készül a Viktor-BLE és a Gekko SE ellen, de a szintén szegedi Marostő SE-vel is játszanak.



– Az első fordulóban mindhárom meccsünket megnyertük, azaz veretlenül készülhetünk a szegedi találkozókra. Ugyanez igaz a Krajcsák Márkkal felálló Viktor-BLE együttesére, tehát ellenük rangadót játszunk. A Gekko sem lesz könnyű ellenfél, ők több spanyol légióst igazoltak a szezonra. Meglátjuk, mennyien jönnek el Szegedre – mondta Sebők Benedek, a Tisza SE magyar bajnok játékosa.



A Vidux a Sebők, Hoffmann Péter, Vas Máté, Vas Márton összeállításban készül a szombati napra, a múlt héttől elkezdve – a Romániában edzősködő Hoffmannt leszámítva – már közösen gyakorolnak. Sebők és Hoffmann számára egyébként duplán fontos a csapatbajnokság.



– Tavaly jutottunk fel a válogatottal az Európa-bajnokság első divíziójába, azaz most májusban Európa legjobbjai ellen léphetünk majd pályára. Éppen ezért mindenki szeretne bekerülni a nemzeti csapatba, emiatt számunkra még nehezebb, hogy megtartsuk a helyünket a keretben. Minden meccsen kicsit már az Eb-re is gondolunk – mondta Sebők.



Hozzátette: ahogy az Szegeden szokás, ezúttal is számítanak a hazai szurkolók segítségére, hiszen minden pont fontos lehet a végelszámolásnál. A szombati eseményre a belépés ingyenes.

Az együttes női csapata számára is elindul a bajnokság: ők a budapesti Activ Squash Clubban játszanak négy meccset, szintén szombaton.