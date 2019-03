Rangadót nyert a Kosársuli, 19-cel nyert a HLKC, simán húzták be a győzelmet a csongrádi Tigrisek

Rangadót nyertek



Vásárhelyi Kosársuli (1.)–Óbudai Kaszások (3.) 70–67 (17–9, 16–8, 19–25, 18–25)

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 22. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 450 néző. Vezette: Gál, Vadász, Borgula.

Vásárhelyi Kosársuli: MOLNÁR 23, Kovács, Varga 11, Bálint 5, Vas 15/9. Csere: Pavlovics 4, Perák 8, Börcsök, Béres 2. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Az első félidőben maximálisan működött, amit elterveztünk, főleg védekezésben. A félidő után megmutatta az Óbuda, miért is nyert tízből kilencet az elmúlt fordulókban. A végjátékban volt egy kis szerencsénk is, de ezért vért izzadtunk, úgy érzem, megérdemelten nyertünk.



Elveszett a dinamika



Baja (5.)–Szegedi KE (1.) 65–61 (20–17, 14–19, 16–18, 15–7)

Szegedi KE: KŐHÁZI F. 11/6, NAGY L. 23/6, HORVÁTH ZS. 13/3, Zsíros L. 4, BOROS E. 10. Csere: Farkas L., Ódry K. Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – A harmadik negyed közepétől a mérkőzés végéig elvesztettük a dinamikánkat, amivel addig dolgoztunk. Idetartozik még, hogy a meccseket végigjátszó hat játékosom elfáradt, leginkább fejben. Továbbá azokat a faultokat, amelyeket az első félidőben megkaptunk, a másodikban alig vagy inkább egyáltalán nem, a Bajával ellentétben. A mérkőzés ugyan nem ezen ment el, mert a végjátékban volt több kihagyott ziccerünk, de elég demoralizáló volt az utolsó 15 perc faultaránya.



Magyarázat szükséges



Ózd (9.)–ContiTech FKSE-Algyő (4.) 32–19 (14–8)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 14. forduló. Ózd, 300 néző. Vezette: Fekete, Tóth.

ContiTech FKSE-Algyő: Kiss O. 1 – Szabó 3, Németh 4/3, Dolezsál, Valaczkai, John 1, Temesvári 3. Csere: Gera (kapus), Magyar, Sunajko 2, Árpási 3, Mezei 1, Varsandán 1, Balda. Edző: Herbert Gábor.

Herbert Gábor: – Azt hiszem, hogy az Algyő NB I/B-s története és az én edzői pályám leggyengébb teljesítményét nyújtottuk. Ami a huszadik perctől történt, arra sürgősen magyarázatot kell találnunk.



Félidőnyi előnyt adtak



Kecskemét (5.)–PC-Trade Szeged KKSE (8.) 33–31 (20–15)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 14. forduló. Kecskemét, 100 néző, vezette: Kavalecz Klaudia, Kavalecz Ivett.

PC-Trade Szeged KKSE: Cseh – Szabó 3, Spéth 4, Gindeli 6, Bató 8/5, Szécsi 2, Miklós 4. Csere: Zsikó 1, Vér 1, Csoknyai, Maláti 2, Tóth. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Már az első félidőben elrontottuk a mérkőzést, nagy előnyt engedtünk a hazaiaknak, buta hibákat vétettünk. A szünetben rendeztük a sorokat, a második játékrészben jól is játszottunk, de nem sikerült megfordítanunk az eredményt.





Elszalasztott lehetőség



Levendula Hotel FKSE-Algyő (12.)–Göd (1.) SE 26–33 (11–16)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 14. forduló. Algyő, 100 néző. Vezette: Gulybán, Juhász.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Kölcze – Aracsi 2, Egervári 3, SZEPESI 10/4, MIKÓ 5, Lovistyék 2, Zsilák 1. Csere: Hernádi (kapus), Ekker 2/1, Kozma 1, Rózsa, Vér, Gercsó. Edző: Avar György.

Avar György: – Újabb lehetőséget szalasztottunk el. Néhány játékos kivételével a tanítványaim nem tudják, hogy milyen súlya van egy-egy mérkőzésnek. Tudomásul kell venni, hogy ez is egy vállalt feladat, amelyet csak maximális odafigyeléssel és odaadással tudunk teljesíteni.



Kétszer is elléptek



Túrkeve (9.)–PICK Szeged U23 (1.) 30–41 (14–18)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport,

14. forduló. Túrkeve, 211 néző. Vezette: Csörgő, Vitális.

PICK Szeged U23: Marczika – Dobay 1, Csányi 4, Szabó B. 2, Csíki R. 7, Szilágyi 6, Lőrincz 3. Csere: Gémes (kapus), Józsa 2, Kosik 1, Nagy B. 2, Bajusz B. 2, Balán 6, Tőkés 4, Oltványi 1. Edző: Velky Péter.

Velky Péter: – Jól kezdtük a mérkőzést, sok gyors gólt lőttünk, már az első félidő felére el tudtunk lépni. Utána volt egy kis hullámvölgy, amit kihasználtak a hazaiak, így ki is egyenlítettek. A játékrész végére magunkhoz tértünk, és újra elléptünk. A második félidő elején már tízgólos előnyben játszhattunk, amit megtartottunk.



Sima siker



Tigrisek Csongrádi KSE (10.)–Felföldi István SE (12.) 31–19 (18–12)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 14. forduló. Csongrád, 150 néző.

Tigrisek Csongrádi KSE: Kovács T., Pásztor 2, Perbíró 1, Losonc 4, Huszák 7, Felföldi 1, Tóth 2, Majdán, Németh, Kovács A., Bíró, Zvolenszki 8, Blaskó 3, Sebők 2, Kovács D. 1. Játékos-edző: Pásztor István.

Pásztor István: – Az utolsó helyezettet fogadtuk, így elvárás volt a győzelem. Több sérülés és betegség ellenére is sikerült ezt elérnünk. Az egyesületnél folyó kiváló utánpótlásmunkának köszönhető, hogy két fiatalt is be tudtam vetni, akik meghálálták a bizalmat. Pontos játékkal, jó befejezésekkel és kemény védekezéssel sikerült elérni a győzelmet.



Harcoltak



Köröstarcsa (2.)–ContiTech Makói KC (11.) 32–25 (18–14)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 14. forduló. Mezőberény, 150 néző. Vezette: Tóth G., Tóth I.

ContiTech Makói KC: DANI – CZIRJÁK 5, Pádár 3, Hegyi 4, LESZKOVÁN 9, Szabó R., Veréb 1. Csere: Szabó B. (kapus), Zsiga 1, PUSZTAI 2, Lajtár. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Célunk a tisztes helytállás volt a magasabb osztályba igyekvő ellenféllel szemben. Minden játékosom az utolsó pillanatig harcolt. Ez a hozzáállás tartja a reményt a bennmaradásért folytatott küzdelemben.



Döntetlen



Békéscsaba U22 (3.)–PC-Trade Szeged KKSE U22 (8.) 30–32 (17–17)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport,

14. forduló. Békéscsaba, 40 néző. Vezette: Dáné, Komáromi.

PC-Trade Szeged KKSE U22: Kovács 7/2, Farkasinszki 3, Molnár, Szöllősi, Baranyi 1, Tóth 4, Gyovai, Zsemberi 5, Lukács 5, Csanádi, Kertész, Csáki 4, Lantos 3, Körmendi, Pördi, Bali. Edző: Zsadányi Sándor.

Zsadányi Sándor: – Két-három hete valami megváltozott a csapatban, aminek nagyon örülök. Tele vagyunk önbizalommal, és nagyon akarunk minden egyes győzelmet. Jó ilyen állapotban és boldognak látni a csapatot. A kemény munka kezdi meghozni a gyümölcsét. Ismét nagy győzelmet arattak a lányok, gratulálok mindenkinek!



Közte 19 a megyei derbin



Makói KC (12.)–HLKC (2.) 13–32 (6–15)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 14. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Serfőző K., Serfőző R.

Makói KC: Kádár, Stefanik (kapusok), Balázs, Bozsó, Dénes Dom. 6/3, Dénes Dor. 1, Hadobás 2, Nagy 3, Rácz, Szél, Szűcs 1/1. Edző: Szabó Attila.

HLKC: Ádász – Török 3, Nagy 4, Dankó 4, Szabó 8, Bagi 6, Becsei 7. Csere: Áncsán (kapus), Székesi, Kovács, Lukács, Vörös, Ötvös. Edző: Dankó Ervin.

Szabó Attila: – Minden csapat teljesítménye függ az ellenfele teljesítményétől. A vendégcsapat lendületesen, ötletesen játszott, esélyt sem adott nekünk. Nem a feljutásra is esélyes vásárhelyi csapatot kell legyőznünk, készülünk a Bácsalmás elleni mérkőzésre.

Dankó Ervin: – Nagy különbségű győzelmünket a fegyelmezett játékunknak köszönhetjük. Megérdemelten nyertünk, gratulálok a lányoknak!



Fontos győzelem



HVSC (8.)–Szolnok II. (10.) 12–11 (4–1, 2–5, 4–2, 2–3)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 16. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Pásztor, Tóth.

HVSC: Ujházi – KÜRTÖSI 2, Rácz-Fodor, JÓZSA 1, Barna, BENKŐ 2, VÍGH 5. Csere: Rácz 1, Pölös, Kertész, Holka, Papp 1, Tomcsik. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Fontos mérkőzés volt, hiszen az egymás elleni pontokat visszük a rájátszásba. Nem játszottunk annyira jól, de a csapat harcossága győzelmet ért.

Parádéztak

Szegedi FVCS (2.)–Békéscsaba (8.) 20–2 (5–1, 3–1, 5–0, 7–0)

Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 16. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 150 néző. Vezette: Kádár, Juhász.

Szegedi Férfi Vízilabdacsapat: Molnár – Zsigri 2, Berki 1, Bicskei 2, Palotás 3, Boros 4, Somlai 1. Csere: Katona (kapus), Szedmák 1, Lihotzky, Török, Lakatos 2, Antal 2, Börcsök 2. Edző: Csányi László.

Csányi László: – Keményebb meccsre számítottam. A Békéscsaba nagyon rossz formában volt, mi pedig a szezon legjobb játékával nyertünk.



Vereség



Szegedi RSE–Kecskemét 0:3 (–19, –17, –14)

Női röplabda NB II, Keleti csoport, rájátszás.

Szegedi RSE: Kovács-Fiskus, Hűse, Kertai, Dr. Szalenko-Tőkés, Fürdök L., Nagy. Csere: Andó (libero), Sipka (libero), Ádám, Hámori, Dr. Fürdök N., Farkas, Rácz, Köteles. Edző: Tátrai Sándor.

Tátrai Sándor: – Velünk ellentétben a kecskemétiek összeszokottan, pontosan és határozottan mozogtak. Látszott, hogy az elmúlt hetekben alig tudtak velünk készülni a kulcsjátékosaink. A lányok nagyon akartak bizonyítani, de ez most nem volt elég.



Jöhet a rájátszás!



Óbuda (5.)–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű (6.) 7–4 (2–1, 3–2, 2–1)

Férfi jégkorong OB II, alapszakasz, 12. forduló. Budapest, Gepárd Jégcsarnok, 34 néző. Vezette: Pálkövi, Dorogi, Szabó M.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Szalai Á. (81%) – Borsos, Maslac, Pallós P. 1 (1), Rózsahegyi 1 (1), Varga D. Csere: Sebők D. (100%) – Becsei, Láng Cs. 1, Balázs (1), Sebők K., Szalai G. – Kozák, Lőrincz, Barcsik, Csanády, Hajdu B. 1 (2). Vezetőedző: Prakab Gábor.

Prakab Gábor: – Jól kezdtünk, aztán a játékvezetők szétfújták a meccset, kiestünk a ritmusból, nehéz volt így játszani. Persze nem csak ezen múlott, mi sem voltunk jó formában. Két mérkőzésünk lesz a rájátszásban, egy itthon, egy pedig idegenben. Nem lehet más a célunk, mint hogy megnyerjük mind a kettőt, és megszerezzük az ötödik helyet.