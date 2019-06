Régiónk amatőr válogatottja élete meccsét vívta Vásárhelyen az olimpiai bajnok legendák ellen

Kezdjük egy pazar névsorral, a Millennium Masters keretével: Kiss Gergely, Varga Dániel, Kósz Zoltán, Biros Péter, Szécsi Zoltán, Vári Attila, Kis Gábor, Székely Bulcsú, Varga Tamás. Az egyik bíró pedig nem más volt, mint a kétszeres olimpiai bajnok szegedi ikon, Fodor Rajmund.A legendás vízilabdázókból álló Millenium Masters ellenfele a vásárhelyi tornaválogatott volt a Gyarmati Dezső Sportuszodában. A Hód-Vízilabda Fesztivál 12 résztvevő csapata egy-egy játékost nevezhetett a barátságos gálamérkőzésre. Többen komoly lámpalázzal vagy éppen fülig érő szájjal sétáltak ki, amikor a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat BEK-győztes edzője, Szabó Zoltán szpíkerként egyenként “pódiumra" hívta őket. Gondoljunk bele: számukra ez életük meccse lett, amit még az unokáknak is mesélnek majd. Csillogó szemmel tapsoltak, amikor bemutatták az ellenfeleiket, és biztosan jól esett nekik, hogy hasonlóan nagy biztatás kaptak, mint a legendák.A Szeged SZTE vezetőedzője, Varga Tamás olyan erőbedobással bekkelt már az első támadásnál, és olyan gyors góllal szerzett vezetést a Millennium Masters, hogy az első percben mindenki láthatta: ez nem sörmeccs, ötkarikás aranyérmeseink nagyon komolyan vették a derbit. Ezt két gyors találattal is jelezték.Újra érződött, hogy a közönség nagyon drukkol a régió amatőr válogatottjának, ugyanis az első percek legkomolyabb tapsát egy hazai védés kapta, így a visszavonulását nemrég bejelentő Kis Gábor hiába örült, hogy emberelőnyt harcolt ki.A lámpaláz ezzel el is múlt, a Hód Masters All Stars rögtön ezután egy svéd csavarral kísérletezett, illetve az első negyed második szép ejtését is bemutatták a vendéglátók. A remek megoldásoknak egyetlen szépséghibája volt: minden alkalommal Szécsi Zoltán állt a kapuban, aki hiába nem játszik – az Eger elnökeként dolgozik –, reflexei a régi időket idézték.Nem mondhatnánk, hogy érett a kapuscsere, a második negyedre mégis Kósz Zoltán állt be hálóőrnek, és máris annak tapsolhatott, hogy fél tucatra nőtt a Millennium Masters előnye. Aztán megtört a jég: egy hazai pólós, a Krema Hódmezővásárhely játékosa, Rácz Viktor betalált, gyönyörű góljával 1–6-ra alakult az eredmény.1–9-nél még nagyobb tapsot kapott az újabb hazai találat, majd jött egy gála elem: Szécsi Zoltán mezőnyjátékosként próbálta ki magát. Ügyesen bekkelt, rögtön labdát is szerzett. Egyre bátrabb lett a régiós amatőr válogatott, Kőrösi Balázs tanítani való csuklómozdulattal pókhálózta ki a jobb felső sarkot.Csillag Bence több kapusbravúrt is bemutatott, egyre nagyobb üdvrivalgás volt a jutalma. A közönség érezhetően jól szórakozott: sok gól, legendák a vízben, remek hangulat, és persze Szabó Zoltán stílusos villáminterjúi a partról, amelyeket rendre megmosolyogtak a nézők.Biros Péter elnézős passzai, Bozó Péter nullszögből szerzett gólja élményszámba mentek a folytatásban, ahogy Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökének klasszikus, a Kemény-legények védjegyévé váló, kapásból szerzett centergólja is. Érdekes volt látni azt is, Székely Bulcsú hányszor bocsánatot kért egy rossz passz után. A vízbe szállók komolyan vették tehát a meccset, a lelátókon ülők pedig örök emlékkel gazdagodtak. Örömjáték volt a javából, az eredmény – 20–7 a Millennium Masters javára – mellékes is.A Hód Masters All Stars kerete: Csillag Bence (Vác Senso Media), Pásztor Attila (Bajnok-Fókák Pécs), Boros Norbert (Zenta), Kőrösi Balázs (Bánki VSE), Rácz Viktor (Krema Hódmezővásárhely), Szabó Zoltán (Utánfutók Szentes), Pölös Gábor (Kolbászfüstölők Szentes), Fürj Roland (Nagyvárad), Vékony Ákos (Salida de Socorro), Bozó Péter (Salida de Socorro), Dinnyés Soma (Dorog), Barna Péter (Gépállat Hódmezővásárhely), Csökmei Richárd (Puertas Szeged).