Régiós Atlétikai viadal lesz az SZVSE-pályán

Dél-alföldi dobó versenysorozatot szervezett az SZVSE atlétikai szakosztálya, szombaton Szegeden lesz az első állomás, ahol a régió atlétái három hónap után az első viadalon vehetnek részt. Később Szentesen, Békéscsabán és Kecskeméten is lesz egy-egy megmérettetés.

– A gyerekek már nagyon be vannak sózva, lelkesen ké­szülnek – mesélte izgatottan Eperjesi László atlétikai edző a tanítványairól, hiszen az SZVSE kezdeményezésével és szervezésében egy dél-alföldi dobó versenysorozat veszi kez­­detét. Az első állomás szom­baton lesz Szegeden, az SZVSE-pályán súlylökésben és diszkoszvetésben minden korosztály, gerelyhajításban pedig az ifjúságiak mérettetik meg ma­­gukat. Három klub csatlakozott a programhoz, így később még Szentesen (június 20-án), Békéscsabán (június 26-án) és Kecskeméten (július első felében) is lesz egy-egy állomás. Utóbbi helyszínen zárják tehát a programot, ekkor a szegediek révén trófea is jár a pontversenyek dobogósainak.

– A versenysorozat azért lett régiós, mert egyelőre csak kisebb létszámú eseményeket lehet szervezni, négy klub részvételével pedig meg tudunk felelni a szigorú előírásoknak, így a távolságtartás is megoldható. A futás nyilván megold­hatatlan, de ezek az egyesületek egyébként is inkább a dobószámokban jók, így ezekre helyezzük majd a hangsúlyt. A súlylökés és a diszkoszvetés minden állomáson program lesz – mesélt a részletekről Eperjesi László, majd hozzátette: a járványhelyzet miatt ezúttal nem fogadhatnak nézőket.

A korosztályos tehetségek mellett a felnőttek számára is versenyzési lehetőséget biztosít ez a sorozat, így az olimpiai bronzérmes szegedi súlylökő, Márton Anita is indul.

– Örülök, hogy a mezőnyben szinte ugyanannyi szegedi lesz, mint a járvány előtt. Féltem tőle, hogy a pandémia nagyon rossz hatással lesz a létszámunkra, de csak pár sportoló nem tért vissza, kellemesen csalódtam – árulta el Eperjesi.