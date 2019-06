Remek idény után még pihen a Szegedi TE

Csapatbajnoki cím; Eu­­rópa-kupa-bronz; Bajnokok Ligája-negyedik hely; az egyéni ob-n hat érem, közte egy arany; válogatott vb-bronz három szegedivel – ezeket az eredményeket érte el az előző szezonban a Szegedi TE férfi tekecsapata. És ehhez még vegyük hozzá, hogy az ifjúsági együttes is első lett, így igazán megérdemeltnek mondható az a pihenő, amely még tart.



– Ebben az idényben is megmutatta a csapat, hogyan kell versenyezni, hogyan kell viselkedni, és hogy kell méltósággal viselni a sikert ugyanúgy, mint a kudarcot – mondta Karsai Ferenc klubelnök. – Az elmúlt nyáron kitűzött célt, a fiatalok csapatba építését is jónak mondhatom, sőt Brancsek Já­­nos üstökösként berobbant a nemzetközi mezőnybe. De szépen fejlődött Ernyesi Norbert, Karsai Dániel és Lévai Gergő, azaz sikerrel vettük ezeket az akadályokat is.



A csapat július közepén kezdi meg a felkészülést a 2019–2020-as szezonra. Ami biztos: az em­lített Ernyesi Norbert hazatér Szerbiába, míg Jovan Csalics visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a szlovák Podbrezovától, az érkező oldalon pedig Rácz Róbert található, aki Szolnokról igazol Szegedre.



A szuperliga új idénye augusztus 31-én indul, előtte a budapesti Rákos József-emléktornán és a podbrezovai nemzetközi ranglistaversenyen biztosan startol a csapat.