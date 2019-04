Remek kezdés: Éremért küzdhet a Naturtex-SZTE-Szedeák U20-as csapata

Kiss Zsolt együttesére két meccs várt csütörtökön, és mindkettőt meg tudta nyerni: kezdésként az Óbudai Kaszásokat egy kisebb megingást leszámítva magabiztosan győzték le Varga Ákosék (87–65), többek között Mike János remek teljesítményének is köszönhetően, az irányító ugyanis 30 pontot, közte nyolc triplát szórt a délelőtti meccsen.Este egy újabb B csoportos együttes, a Budapest Honvéd várt a szegediekre, és úgy tűnt, ez a meccs sem okozhat gondot, hiszen a nagyszünetben közel húsz ponttal vezetett a Naturtex, amelyben ezúttal Bonifert Bendegúz (képünkön) bizonyult húzóembernek. Csakhogy a harmadik negyedet elszúrta a gárda, csupán kilenc pontot szerzett, és az utolsó negyedben is rosszul kezdett, így mindjárt szoros, egyben parázs meccs lett belőle. Az utolsó percben is csupán két ponttal vezetett a szegedi együttes, de végül nem remegtek meg a kezek a büntetőknél, és 76–74-re nyert a Szedeák.Mindez azt jelenti, hogy a mai naptól függetlenül biztosan elődöntős a Szedeák és a Debrecen, amelyek éppen egymás ellen dönthetik el, hogy ki lesz a csoportelső, majd szombaton jöhet a keresztjáték.