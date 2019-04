Remekeltek a Titánosok a mezei bajnokságon, érmeket halmoztak a X-Treme-esek

Ezüstérmes lett a Titán TC újonc lánycsapata. Fotó: titán TC

A 111. alkalommal megrendezett mezei magyar bajnokságon a Titán TC atlétái remek eredményt értek el. A kecskeméti viadal volt a diákolimpiai döntő főpróbája, így a mezőnyben mindenki bizonyítani akart, ahogy a szegedi egyesület 13 versenyzője is, akiknek idén ez volt az első szabadtéri megmérettetésük. A legfiatalabb korosztályban Frank Balázs az előkelő 6. helyen végzett, Szeges Debóra a középmezőnyben ért célba. Az újonc lánycsapat pozitív meglepetést szerzett Menyhért Zoltán edzőnek, hiszen a Joó Luca, Gácsi Dóra, Bárány Enikő és Szabó Réka alkotta Tisza-parti kvartett ezüstérmes lett. A serdülő fiúknál a makói születésű Szeges Richárd (2005) negyedikként ért célba, megelőzve mindenkit az évfolyamából. Nagy meglepetést okozott még Kovács Árpád (2005), aki a csapat kedvéért rövidtávfutóként teljesítette a távot, nem is akárhogyan, így végül a szegedi fiúk 5. helyen végeztek a csapatversenyben.A Titán TC versenyzőinek eredményei, U13 fiú (2007–2008), 2000 m: 6. Frank Balázs (2007). Újonc leány (2006), 3000 m: 8. Joó Luca, 14. Gácsi Dóra, 15. Bárány Enikő, 45. Szabó Réka, csapatverseny: 2. Titán TC. Serdülő fiú (2004–2005), 2000 m: 4. Szeges Richárd (2005), 30. Kovács Árpád (2005), 34. Burkus Barnabás (2004), 47. Kari Zsombor (2005), 54. Kari Mátyás (2005), 55. Gellért Sebestyén (2005), 65. Terek Dávid (2005), csapatverseny: 5. Titán TC.Kecskeméten a Messzi István Sportcsarnok adott otthont a kétnapos Dance Universum Nemzetközi Táncversenynek, amelyen Magyarország legjobb hiphoptáncosai mérték össze a tudásukat mini, gyerek és junior korosztályban is. A szegedi X-treme Tánciskola versenyzői összesen 16 dobogós helyezést értek el (9 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzéremmel). A zsűri, amely Magyarország elismert táncosaiból és koreográfusaiból állt.Az X-treme Tánciskola három produkcióját is különdíjjal jutalmazta.Az X-treme Tánciskola versenyzőinek eredményei, első helyezést elért sportolók, mini szóló: Móni Zsófia; mini break szóló: Kurai Ábel; mini duó: Hári-Kovács Lilla, Volford Regina; gyerek szóló: Ábel Amina; gyerek duó: Szép Levente, Molnár Panka; junior amatőr szóló: Bakacsi Olivér; junior profi szóló: Iván Barnabás; junior formáció: X-Treme Junior Formáció. Második helyezést elért sportolók, gyerek szóló: Szécsi Milán; gyerek break szóló: Révész Zétény; gyerek duó: Kaposi Eszter, Kurai Luca; junior csoport: X-Treme CREW Junior. Harmadik helyezést elért sportolók, gyerek duó: Marancsik Lili, Makra Szimonetta; gyerek profi formáció:X-Treme KIDS Formáció. További helyezések, junior formáció: 4. X-Treme Junior Basic formáció; gyerek szóló: 7. Takács Míra Manda; mini szóló: 12. Bán Franciska. Felkészítő tanárok, oktatók: Kárpáti Bernadett, Iván Barnabás, Móritz Dániel, Badar-Kovács Krisztina. Különdíjak, mini korosztály, a legtechnikásabb táncos: Móni Zsófia; gyermek korosztály, a legjobb koreográfia: X-Treme KIDS Formáció; a pontverseny győztese: Iván Barnabás (junior szólista).