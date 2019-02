Rendhagyó csapatépítés, MOL-PICK módra: a Krúdyban főztek a kézisek a téli szünet után - fotók, videó

Várakozás



Balogh Zsolt,a MOL-PICK Szeged játékosa

– Szombaton magabiztos győzelmet várok. Szerencsére mindenki rendben van, így a legerősebb kerettel vesszük fel a küzdelmet. Ha a novembert bírtuk, akkor ezt is. Szerencsére akkor jól jöttünk ki a meccsekből, bízom benne, hogy így lesz most is. Hozzászoktunk a nagy terheléshez.

Szombat 18 órakor a K&H férfi kézilabdaligában idegenben, a CYEB Budakalász otthonában lép pályára a MOL-PICK Szeged csapata. A győzelem megszerzése a kötelező házi feladat kategóriába tartozik, hiszen a bajnoki címvédő eddig veretlen a bajnokságban, az élen áll, míg a hazai együttes a 11. helyet foglalja el.Csütörtök délután a Krúdy-szakközépiskolában csapatépítő tréningen vettek részt a kékek. Jonas Källman csapatkapitány találta ki, hogy közösen főzzön a keret. Gyömbér Márta igazgatónő köszöntötte a bajnoki címvédőt, majd Bajusz Attila gyakorlati oktatásvezető kétfős csapatokat alakított ki.A legprofibb páros a Jorge Maqueda és Pedro Rodriquez duó volt, de a két északi, Jonas Källman és Stefan Sigurmannsson is ügyesen készítette a töltött csirkecombot és lecsót, majd sütötte a palacsintát. A legtöbb tréfa Stanislav Kaspáreknél és Nik Henigmannál történt, de Dean Bombac és Matej Gaber sem ment szomszédba egy-egy poénért.A remek hangulatú délután még jobban összerázta a keretet, ez volt a célja a csapatépítőnek.Bodó Richárd igazoltan hiányzott a programról, hiszen péntek délután megszületett a kisfia, Bodó Bence . A csöppség és édesanyja jól van.A mai bajnokiról a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.