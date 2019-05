Schmidt Gábor szerint a világ legjobb közönsége a szegedi - Az év nagy sporteseményét augusztusban a Maty-éren rendezik

Szereti ezt az időszakot. Schmidt Gábor elnököt remek csapat veszi körül. Fotó: MKKSZ

Kajner Gyula (jobbról a második) szegediként Szegeden nyert vb-aranyat 1998-ban. Fotó: Karnok Csaba

Felejthetetlen versenyek



1998-ban rendeztek először Szegeden világbajnokságot. A premier remekül sikerült, népes szurkolósereg buzdította a versenyzőket. Azóta 2006-ban és 2011-ben volt házigazdája a város a vébének. Utóbbi szintén olimpiai kvalifikációs esemény volt. Érdekesség, hogy összesen egyetlen Európa-bajnokság zajlott a pályán, az sem most, 2002-ben vívtak ádáz csatát a kontinens legjobbjai.

– Nagyon szeretem ezt az időszakot, építőkockánként rakjuk össze az eseményt, hogy minden jó legyen. Sok munkánk van még, hogy eljussunk oda, hogy minden tökéletes legyen, de remek csapat vesz körül bennünket, így biztos vagyok abban, hogy minden tökéletes lesz, elégedettek lesznek a versenyzők, a nézők és az újságírók. Szóval mindenki.– Nagyon bízunk benne, hogy megközelítjük azt a létszámot, amit legutóbb 2011-ben elértünk, akkor 88 ország nevezett. A vébé egyben olimpiai kvalifikáció is. Éppen ezért lesz izgalmas, mert csak az a versenyző indulhat 2020-ban Tokióban, aki itt lesz Szegeden. Nagy csaták, izgalmas futamok várhatók.– Mintegy 1500 fő. És ehhez még jön az 500 fős újságírói és tévéközvetítői létszám.– 10 ezer 500 szurkoló tud majd ülve drukkolni a világbajnokságon. Arra buzdítok mindenkit, hogy vásárolja meg a jegyeket, mert az A lelátóra már alig van. Akik távolabb ülnek, illetve állnak, azok is mindent látnak majd, jóval nagyobb kivetítőkön tudják az eseményt követni, nem maradnak le semmiről, jól látják majd a futamokat.– Eddig is az volt, de most nyílik meg olyanra, ami minden igényt kielégít majd. A kormányzati támogatásnak köszönhetően olyan fejlesztéseket tudunk végrehajtani, amelyek a világ legjobb pályájává emelik a szegedit.– A világbajnokság kampányindító sajtótájékoztatójára készítettünk egy kisfilmet, amelyben világklasszis külföldi versenyzők nyilatkoznak a Maty-éri pályáról, a szurkolókról. Mindannyian elmondták, hogy itt szeretnek a legjobban versenyezni, mert ilyen közönség sehol sincs a világon. A Csongrád megyei szurkolótábor fantasztikus, biztos vagyok benne, hogy most is kiváló lesz a hangulat.– Sokat beszélgetünk, egyeztetünk Hüttner Csaba szövetségi kapitánnyal a világbajnokságról. Egy versenyző egy számban indulhat, így aki párost megy, az nem lesz benne például a négyesben. A vébén a legfontosabb az olimpiai kvótaszerzés, de biztos vagyok benne, hogy érmekkel ajándékozzuk meg a lelkes szurkolókat. Ne feledjük: minden számban a világ legjobbjai feszülnek majd egymásnak, így nem mindennapi verseny vár ránk.– A tavalyi szegedi világkupán már teszteltünk, olyan kiegészítő programokkal vártuk a szurkolókat, ami sikeres volt. Annyira elégedettek voltak ezzel a stábbal, hogy a budapesti birkózó-, majd asztalitenisz-világbajnokságon is ő- ket alkalmazták. Most is arra készülünk, készülnek, hogy a nézők minden percét élvezzék a világbajnokságnak, a szünetekben szórakozzanak, megismerhessék a versenyzőket, a sportágat.– Ez nem kérdés. Már pénteken délután 3 órakor nem mindennapi finálék zajlanak a pályán, amiben minden bizonnyal magyar esélyeseket is láthatunk. Szombaton és vasárnap 11.30-kor kezdőd- nek a döntők, olyan időpontban, amely minden szurkolónak ideális, nem kell kapkodni korán reggel, mindenki időben elfoglalhatja a helyét. Bízunk benne, hogy mindennap népes szurkolósereg előtt szállhatnak harcba a világ legjobbjai a szegedi eseményen. Számoljuk vissza a napokat, jövő szerdán éppen Szegeden tartunk majd sajtótájékoztatót, elindítjuk a visszaszámlálást, ekkor már csak 100 nap lesz a kezdésig.