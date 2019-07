Senkit sem kell noszogatni: eddig Szabó Zoltán tervei szerint alakul a szegedi pólósok felkészülése

A labda is előkerült. Sok edzőmeccset kell vívnia a Szegednek, hogy összeszokjon az OB I-es visszatérésre. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

Már csak négy hét, és éles meccseket kell vívnia a Szege­­di Férfi Vízilabdacsapatnak, amely visszatér a legjobbak közé, az élvonalba. Az OB I-es szerepléshez jóval komolyabb edzésmunkára van szükség, mint ami a másodosztályban elég volt, ezért nem is lehetett más az első kérdés Szabó Zoltán vezetőedző felé: hogyan bírják a fiúk a tréningeket?– Volt némi félelmem ezzel kapcsolatban, hiszen sokan nincsenek hozzászokva ilyen terheléshez – kezdte válaszát a játékosként egykor BEK-győztes szakember. – A közös munka kezdetén elmondtam, hogy mit kell majd tenni a célunk, vagyis a bennmaradás elérése érdekében, és nagyon úgy tű­­nik, hogy a fiúk komolyan vették és megértették a feladatokat. Senkit sem kell noszogatni, nagyon jól dolgoznak. Megkapják azt a terhelést, ami elengedhetetlen az élvonalhoz. Nem csak erősítő gyakorlatokat végeznek, a rövid felkészülési időszak miatt már a labda is előkerült. Össze kell szokniuk a srácoknak, a következő egy hónapban sok edzőmeccset is kell vívnunk ehhez.A keret még nem teljes, hiszen a rutint képviselő Kiss Csaba mellett a görög Aggelosz Foszkolosz sem csatlakozott még a csapathoz, Nikola Bogdanovics viszont már igen. A szerb légiós eddig remek vételnek tűnik.– Szinte mindig azt mondja a srác, hogy minden rendben, és ez nagyon jó, hiszen bármit megcsinál. Sőt, az is kiderült, hogy remek helyen van a labda, ha a kezébe kerül. Ahogy Kiss Csabát ismerem, a hazautazás másnapján, vagyis a hét közepén már velünk lesz, Aggelosz pedig hétfőn csatlakozik majd hozzánk, miután végzett egyetemi vizsgáival Görögországban – árulta el Szabó.