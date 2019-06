Sikeres volt a csengelei falunapi focitorna

A helyi klub elnöke, Kun-Szabó Tibor immár évek óta megszervezi a viadalt, amelyre idén 13 csapat adta le a nevezését. A kupának pedig remek híre van, hiszen több csapat is a szomszédos megyéből, Bács-Kiskunból érkezett.



Gyönyörűen előkészített pályák várták a csapatokat, három pályán, három csoportban zajlottak a meccsek. A közelmúltban elkészült fedett lelátó pedig megtelt nézőkkel.



Az A csoportból az AFC Ocskó Trans (Kistelek/Csanytelek), a Green Monsters (Kiskunmajsa), a B-ből a Pálmonostora, a Porsche Tolvajok (Szeged), a C-ből a Kömpöc és Tóth Bt. (Tömörkény) jutott be a legjobb hat közé. Itt a Pálmonostora 5–0-ra verte a Kömpöcöt, a Porsche Tolvajok 3–1-re diadalmaskodtak a négyszeres bajnok AFC ellen, míg a Green Monsters 0–0 után büntetőkkel jutott be a hármas fináléba. Az utolsó kör is tartogatott izgalmakat, szoros meccsen dőlt el a végső győzelem.



A hármas döntő eredményei: Porsche Tolvajok–Pálmonostora 3–2, Green Monsters–Porsche Tolvajok 5–4, Green Monsters–Pálmonostora 3–3.



A Falunapi torna végeredménye: 1. Green Monsters 4 pont, 2. Porsche Tolvajok 3, 3. Pálmonostora 1.

A torna gólkirálya: Szalai Ádám (Pálmonostora), a torna legjobb játékosa: Kiss Szabó Márk (Green Monsters), a legjobb kapus: Szőri Zsolt (Porsche Tolvajok).