Sima meccseket vár a Deszk támadója - a 22. forduló jön a megyeegyben

Algyő (2.) - Makó II. (11.) Szombat, 16.30, Algyő, vezeti: Béleczki László (Suba, Friebert): – Az Algyő jól szerepel ebben az idényben is, szerintem ezt folytatja ezen a hétvégén is. A hazaiak nagyobb arányú sikerét várom, hiszen általában jól szerepel hazai környezetben, nem gondolom, hogy pontot veszítenének a Makó II. ellenében. UTC (12.) - Zsombó (13.) Szombat, 16.30, Újszeged, Kertész utca, vezeti: Szöllősi Ferenc (Böszörményi, Bartucz): – Két hasonló képességű csapat találkozója lesz, ahol ha egy picivel is, de jobbnak érzem az UTC-t. A Kertész utcában nem egyszerű győzni, most sem nyernek a vendégek. Tiszasziget (1.) - Szentes (6.) Szombat, 16.30, Tiszasziget, vezeti: Szöllősi Ferenc (Böszörményi, Bartucz): – A forduló legegyértelműbb meccse ez számomra: a Tiszasziget egy sokat edző, összeszokott csapat, rend van a klubnál. Hazai pályán nagyobb arányú győzelmet várok Bernát Péter csapatától, a Szentes ellen nem lehet gondjuk. Röszke (5.) - FK 1899 Szeged (15.) Szombat, 16.30, Röszke, vezeti: Vezeti: Dobai János (Fodor, Tihanyi): – A Röszke pályája talán nem az igazi, de általában erős ellenfeleket is megszorongatnak saját környezetükben. Bármennyire is komoly sikert aratott egy hete az FK, nem gondolom, hogy a Röszkének problémája akadna a diszkoszvetősökkel szemben, és a hazaiak visszatérnek a győztes útra. Székkutas (14.) - Csongrád (9.) Szombat, 16.30, Székkutas, vezeti: Vezeti: Barta Norbert (Csöngető, Gera): – Kérdéses, hogy a Székkutas a nagyarányú, SZVSE-től elszenvedett vereség után hogy tudja összekapni magát, mennyire viselik meg a csapatot a történtek. A vendégek számára fontos lehet a siker, ha nem akarnak leszakadni. Meg is szerzik ezt, így felzárkóznak a riválisok mögé. Szőreg (7.) - Bordány (4.) Vasárnap, 16.30, Szőreg, vezeti: Vezeti: Csöngető Endre (Vida, Soós): – Hazai pályán ugyan erősnek számít a Szőreg, amely jól is teljesít odahaza. Nem csupán a múlt heti botlásuk mondatja ezt velem, de a Bordányban egy kicsivel többet érzek. Annak ellenére, hogy Tóth János csapata legutóbb nem tudta megállítani a Tiszaszigetet, szerintem most mind a három pontot hazaviszi a Rákóczi otthonából, vendéggyőzelem születik. A forduló rangadója: Kiskundorozsma (8.) - SZVSE (3.) Szombat, 16.30, Kiskundorozsma. Vezeti: Kócsó Tibor Zsolt (Lászlai, Bozóki)



Várható kezdőcsapatok:

​Kiskundorozsma (4-1-4-1): Ábrahám - Farkas F., Marjanucz, Molnár K., Rudisch - Puskás - Szilágyi, Ottlik, Cseh, Papp - Csamangó Ta.

SZVSE: (4-2-3-1) Miklós - Kormányos, Vastag, Csamangó Ti., Végh - Fülöp, Szilágyi - Pócs, Péter, Szabó - Hatvani.



Szabó Zsolt, a Kiskundorozsma edzője: – Álmainkban sem gondoltuk, hogy ilyen sikeres rajtunk lesz. Ez olyan alapot adott, amelynek köszönhetően nyugodtan készülhetünk. Ki-ki mérkőzést várok, amelyen a pillanatnyi forma dönthetBízom benne, hogy ponttal, pontokkal zárunk, és visszavágunk az őszi vereségért.



Kelemen Balázs, az SZVSE játékos-edzője: – Nagyon nehéz, kiélezett mérkőzést várok a tavasszal még gólt sem kapott hazaiakkal szemben. Dorozsmán sosem könnyű nyerni, ennek ellenére azonban mindent megteszünk, hogy elhozzuk a számunkra nagyon fontos pontokat, és ezzel megtartsuk a dobogós helyünket a tabellán.



Major László tippje: – A SZVSE-nek olyan kerete van, amely ha megfelelően koncentrál, akkor nem lehet gond, jól mutatja ezt az előző forduló is. Jól szerepelt eddig a Dorozsma, de sima vendégsikert várok.