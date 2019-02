Sima PICK-siker Egerben, 17 éves kapus védéssel debütált az NB I-ben

DVTK-Eger - MOL-PICK Szeged 21-40 (14-21)

Férfi kézilabda NB I, 16. forduló. Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

DVTK-Eger: Lorger - Lezák 1, Rédei 6, Hegedüs 1, Kiss G., Bernatonis 3, Takács B.4/1. Csere: Repóth (kapus), Szepesi I. 1, Füzi, Dobó 3, Schmid 1, Molnár, Szepesi N., Tóth R 1/1. Vezetőedző: Tóth Edmond.

MOL-PICK Szeged: Alilovic - P. Rodríguez 2, Kaspárek 7, Canellas, Gaber 5, Zsitnyikov 6, Källman 3. Csere: Sego 1, Marczika (kapusok), Blazevic, Maqueda 1, Bánhidi 1, Sigurmannsson 5/2, Bombac 6, Bodó 1, Sunajko 2. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 4/2, ill. 2/2.

Kiállítás: 8, ill. 4 perc.



NYILATKOZATOK



Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője: - Nem jól kezdtünk, ezért próbáltuk a védekezésünket összehangolni a mérkőzés elején. Amikor összeállt, labdákat szereztünk, ezáltal jobb ritmusban tudtunk kézilabdázni. Mindenkinek lehetőséget adtunk az első félidőben, míg a másodikban azok kaptak több játékpercet, akik eddig kevesebbhez jutottak. Gratulálok az Egernek, hogy végigküzdöttek, jól dolgoznak. Jó ide jönni, mert egy órával a meccs előtt megtelik a csarnok, kiváló a hangulat. Gratulálok Marczika Barnabásnak is a debütálásához.



Marczika Barnabás, a MOL-PICK Szeged játékosa: - Nagyon örülök, hogy beállhattam ma, nem számíottam ennyi percre. Meglepett, hogy hét perccel a vége előtt felmehettem a pályára, valamint hogy nem izgultam ekkor. Jó volt, hogy védeni tudtam először, majd a hétméteresbe is bele tudtam érni.



VÉGE



60. perc: Tóth Rajmund hétméteresből, ez is majdnem megvolt Marczikának, bosszankodik is. 21-40. Nem esik már több gól, ez a vége.



59. perc: Sunajko rohan ismét, 20-40.



58. perc: Canellas labdát szerez, rángatják, indítja Sunajkót, 20-39.



57. perc: harmadik üreskapus szegedi gól nem születik meg, visszaérnek az egri védők.



56. perc: micsoda védés! Füzi ziccerben, Marczika pedig véd! Ezzel mutatkozik be a 17 éves hálóőr!



55. perc: Kaspárek ziccerét védi Repóth.



54. perc: Dobó tör be, 20-38. Pastor búbolja meg Marczika Barnabás, érkezik a kapuba a fiatal hálóőr. Most debütál az NB I-ben!



53. perc: Kaspárek-cunder, 19-38.



52. perc: Kaspárek, 19-37. Sigurmannssont állítják ki. Ez az első vendégkiállítás.



51. perc: Zsitnyikov kapufás gólja után duplaannyiszor talált be a Szeged, mint az Eger, 18-36. Dobó töri meg a hazai gólcsendet, 19-36.



50. perc: Sunajko ugrik be, Repóth véd. Molnár megint ziccerben, ismét nem talál kaput.



49. perc: Rédei oszt ki nagy passzt a balszélre, Molnár azonban nem talál kaput.



48. perc: Kaspárek jól lő ma, ez az ötödik találata, 18-35.



47. perc: Sigurmansson lemásolja Segót, 18-34. Dobó hát mögötti passza után szégyellheti agát Füzi, hogy kapufát dob.



46. perc: Füzi beállóból, Sego véd, üres az egri kapu, bedobja, 18-33.



45. perc: szövevényes egri támadás, Kaspárek szerez labdát a beálló elől. Bombac lendületből, 18-32.



44. perc: Gaberral nem bírnak a hazaiak, 18-31. Egri időkérés.



43. perc: Kaspárek ellépi. Hegedüs ziccerét kirúgja Sego oldalra.



42. perc: Sigurmannsson befutása elvonja a védők figyelmét Gaberről, 18-30.



41. perc: Zsitnyikov fut keresztbe, lekések róla, 18-29. Segóig vánszorog el a labda, hivatalos statisztikákban ez is védés.



40. perc: pontatlan egri lövés után támadhat a PICK.



39. perc: Takács büntető után ziccerből is eredményes, 18-27. Bombac, 18-28.



38. perc: Sego védése után Källman rohan, 17-26.



37. perc: Gaber szabálytalan, két perc. Takács hétméteresből, 17-25.



36. perc: Sigurmannsson büntetőből, 16-25.



35. perc: érvénytelen szegedi gól, Hegedüs eszmél a leggyorsabban, 16-24.



34. perc: Sego első védése. Gaberről elfeledkeznek az egri védők, 15-24.



33. perc: Bombac Källmannak a szélre, kiugrik a védő, passz Zsitnyikovnak, ziccer, 15-23.



32. perc: Bombac lövi az első szegedi gólt a második félidőben, 15-22.



31. perc: az Eger kezdi a második játékrészt. A szegedi kapuban Sego váltja Alilovicsot. Hosszan támadnak, Bernatonis talpról a rövid alsóba, 15-21.



FÉLIDŐ



30. perc: Maqueda szerez labdát, Bodónak passzol, ő Sigurmannssonnak, 13-21. Tizenöt másodperc. Rédei átlövésgólja zár, 14-21.



29. perc: Kaspárek húzza vissza rövid felsőbe, 12-20. Schmid lopja el a labdát Bombac elől, végigviszi, 13-20.



28. perc: Dobó lepné meg szélre passzolt labdájával a szegedi védőket, de leginkább ezen csapattársa lepődik meg.



27. perc: Sigurmannsson gólját nem adják meg, leért a lába a hatoson belül. Alilovic véd, a kipattanót Rédi lövi be, 12-18. Bánhidi bal kézzel beállóból, 12-19.



26. perc: Bombac előtt nyílik szét a fal, 11-18.



25. perc: Alilovic kirúgja Szepesi hetesét.



24. perc: Dobó bevágja, 11-16. Kaspárek passza a blokkról jut el Bánhidihoz, Lorger véd. Elszórja az Eger, Bombac végigrobog, 11-17. Füzi lökte, két perc.



23. perc: Kaspárek a kapufára.



22. perc: Dobó mellé. Bombac kidobja a nézőtérre a labdát. Rédei tarthatatlan, már a negyedik gólját szerzi, 10-16.



21. perc: Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson értékesíti a hétméterest, 9-15. Rossz egri passz a jobbszélre, Sigurmannsson rendezetlen fal ellen talál be, 9-16.



20. perc: Bodó kanyarodik fel, bepattintja, 9-14.



19. perc: Bombac góllal mutatkozik be, 9-13.



18. perc: Alilovic véd, Pedro nem dobja el üres kapura. Rédei támadja a szegedi védőket agresszívan, belövi, 9-12.



17. perc: Pedro a jobbszélről, 8-11. Szegedi labdszerzés, Källman a leggyorsabb, 8-12. Hazai időkérés.



16. perc: Rédei átlövésből, 8-10.



15. perc: Bernatonis tünteti el a falban Gabert, két perc a "jutalma". Kaspárek játssza magát ziccerig, 7-10.



14. perc: Gaber befordul, 7-9. bernatonis lövését védi Alilovic, Kaspárek lövése óriásit csattan a keresztlécen.



13. perc: hazai büntető, kimarad!



12. perc: hét a hat ellen támad az Eger, Lezák a jobbszélről, Alilovic!



11. perc: egri kapufa, a kipattanóból Källman indul, 7-7. Alilovic véd, Pedro indul, 7-8.



10. perc: Rédei talpról, 7-6. Canellas a blokk fölött lő, fölé.



9. perc: Zsitnyikov elemében, lábbal megveri védőjét, 6-6. Elhalkul egy pillanatra az egri dobszóló, hallatszik is a "Pick Szeged, Pick Szeged" kiáltás, mivel ide is jött néhány szegedi szurkoló.



8. perc: Bernatonis ugrik fel, nem tudják blokkolni, 6-4. Zsitnyikov másodszor ma, 6-5.



7. perc: Szepesit blokkolja Béazevic. Kaspárek lendületből, nincs előtte senki, 5-4.



6. perc: Zsitnyikov, 5-3. Hegedüs kiáll két percre.



5. perc: egri labdaszerzés, Szepesi István rohan, 5-2. Megint eladja a Szeged, Szepesinek hosszú az indítás.



4. perc: Takács lő óriási gólt átlövésből, 4-2.



3. perc: Canellas mellé. Lezák rendezetlen fal ellen, 3-1. Kaspárek takarásból, 3-2.



2. perc: vezetnek a hazaiak Takács átlövése után, 2-1.



1. perc: a Szeged kezd, Gaber beállóból, 0-1. Jön rögtön a válasz, Bernatonis középről, 1-1.



17.59: a mérkőzés előtt köszöntik a hazaiak visszavonult játékosát, nyártól szakmai igazgatóját, Szabó Pétert, aki a 2004-05-ös szezonban a Pick Szegedet erősítette. "Szép volt Petya" - hangzik a nézőtérről. Szabó egy névreszóló mezt kapott a MOL-PICK Szegedtől, amelyet a Pick Kézilabda Zrt. cégvezetője, Juhász Levente adott át neki.



17.55: kezdődik a bemutatás, nagy taps fogadja a MOL-PICK Szeged játékosait, a legnagyobb üdvrivalgást Bánhidi Bence kapta.



17.50: a PICK-keretben két fiatal van ismét. Sunajko Stefán szokásosan, valamint Marczika Barnabás, aki ha pályára lép, akkor első NB I-es perceit szerezheti.



17.40: a szegediek három játékosukat nem hozták el. Nik Henigman és Nagy Martin sérülés után rehabilitál, míg Balogh Zsolt és Mario Sostaric pihenőt kapott a szakmai stábtól.



17.30: óriási az érdeklődés a meccs iránt. Még fél óra kezdésig, azonban már egy tűt sem lehet leejteni a nézőtéren, ahol valószínűleg a rendezők kirakták a megtelt táblát.



17.15: az öltözőfolyosón találkoztak régi ismerősok. A hazaiak beállója, Hegedüs Márk Szegedről igazolt Egerbe 2018 nyarán.



17.00: üdvözöljük olvasóinkat az egri Kemény Ferenc Sportcsarnokból, ahol 18 órától a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata játszik bajnoki mérkőzést a DVTK-Eger ellen.



Korábban:



Erőltetett menetben van a magyar bajnoki címvédő, mivel 48 órán belül második meccsére készül, míg pénteken már a franciaországi Nantes-ba utaznak Juan Carlos Pastor tanítványai. Ma Egerben tökéletesíthetik tovább a taktikát. 2018 szeptemberében, a harmadik fordulóban már megmérkőztek a szegediek a DVTK-Egerrel az újszegedi sportcsarnokban. Akkor egy gólgazdag találkozón 42–27-re győzött a MOL-PICK Szeged. A hazaiak legutóbb múlt kedden léptek pályára Tatabányán, ahol 32–25-ös vereséget szenvedtek.



Szurkolói klub a Hágiban



A MOL-PICK Szeged szombaton 17.30-tól Nantes-ban játszik Bajnokok Ligája-mérkőzést, amelyre a Délmagyarország és a Hági Udvar ismét közös szurkolói klubot szervez. Az év első BL-meccse után, amelyet nagy csatában 29–28-ra nyert meg Celjében a PICK, újra szervezett keretek között drukkolhatnak együtt a csapat szurkolói a Hági Udvarban. Az eseményről további információkat a 30/870-7900-s telefonszámon kaphatnak.