Sima szegedi győzelem Budakalászon

A téli szünet után jönnek az éles meccsek. Pastor mutatja Bánhidinek a helyes utat. Karikatúra: Hudi Dániel

K&H férfi kézilabda liga, 14. forduló, Budakalász. Vezeti: Fekete, Tóth.Váczi D. - Tóth Á. 2, Czina, Mazák 2, Leimeter 4, Koller 3, Bohács 2/1. Csere: Simon, Váczi M. 4, Török 4, Nemes 6, Simotics, Tóth K 1.Forgács Gyula.Alilovic - Sostaric 3/3, Maqueda 3, Bombac 4, Gaber 1, Henigman 3, Källman 1. Csere: Bánhidi 8, Zsitnyikov 4, Blazevic, Canellas, Kaspárek 2, Sunajko 1, Pedro, Sigurmannsson 3/1.Juan Carlos Pastor.8, ill. 6 perc.1/1, ill. 5/4Nem volt kérdés a győzelem, a második félidőben volt egy kis holt pont, de ezután sem volt kérdés, hogy szépen induljon 2019.Váczi véd, ez a vége. 33-28-ra nyert a Szeged.Labdát szerzett, majd eladja a Szeged. Sigurmannsson, 28-33.Bánhidi most mellé.Nemes a pipába, 28-32.Alilovic véd. Zsitnyikov tört be, 27-32.Bánhidi hetest harcol ki. Mazák 2 perc. Sigurmannsson, 27-31.Jól van: Bánhidi, 27-30. Belemegy Váczi.Török, 27-29.Bánhidi tarthatatlan, 25-29. Váczi M. talpról, 26-29.Gaber szerzett labdát, Källman ziccert ront. Nemes beállóból, 25-28.Kaspárek, 24-28.Hazai hetes. Bohács, 24-27.Váczi véd, Bohács az üres kapuba, 23-27. Bombac sokkal fölé.Török a szélről, 22-27. Sigurmannsson 2 perc.Váczi M., 21-26. Parádés! Bánhidi vágja be, micsoda labdát kapott Bombactól, 21-27.Bánhidi harcol ki hetest, Sostaric fölé. Alilovic véd.Koller az üres kapuba, 20-26.Sigurmannsson, 18-26. Nemes, 19-26. Időt kér a Szeged.Eladja a Szeged, Gaber 2 perc.Ismét Nemes, 18-25.Nemes, 17-24. Zsitnyikov, megállt a levegőben, 17-25.Alilovic ziccert véd. A két spori, ez nekik magas. Bombac kínaiból, belemenést fújtak nála.Bombac tört be, 15-24. Időt kérnek a hazaiak. Koller, 16-24.Bombac cseni el. Gabert látják szabálytalannak.Källman szerzett labdát, lépést fújnak Sostarcinál.Mazák hátulról löki meg Zsitnyikovot, 2 perc. Gaber harcol ki hetest, Sostaric, 15-23.Alilovic lábbal véd.Tóth K., 15-22. Maqueda eladja a labdát.Koller 2 perc. Maqueda, 14-22.A hazaiak kezdik a második félidőt. Labdát szerzett Källman.Tóth K. belemegy. Időt kér a Szeged. 37 másodperc még a félidőből. Váczi, majd Alilovic véd, félidő!Sunajko robog, 14-20. Alilovic véd. Bánhidi, 14-21.Alilovic, majd Váczi D. véd.Kaspárek is megszerzi első gólját, 14-19.Török laposan, 13-17. Zsitnyikov, nagy gól, 13-18. Váczi, eldőlve, 14-18.Hazai kapufa. Remek vendég akció, Bánhidi, 12-17.Bánhidi ürese, 12-16.Váczi vágja be, 12-15.Leimeter, eddig remekel, 11-14. Bánhidi harcol ki hetest, Sostaric, 11-15.Bánhidi villan, 10-14.Kaspárek kapufa. Elveszik a labdát a hazaiaktól.Bánhidi kapott pazar labdát, 9-13. Leimeter tört be, 10-13.Teljes sorcsere a Szegednél.Tóth, majd Källman, potyognak a gólok, 9-12.Tóth Á. a szélről, 8-10. Zsitnyikov első labdaérintése, 8-11.Maqueda emberrel együtt, 6-9. Nemes az üres kapuba, 7-9. Maqueda, 7-10.Török talpról, 6-8.Sostaric szerzett labdát, Bombac, 4-7. Koller tört be, 5-7. Gaber kap 2 percet. Henigman vágja be a pipába, 5-8.Szegedi labdaszerzés, Gaber hetest harcol ki, Leimeter 2 perc. Sostaric, 4-6.Rengeteg hiba mindkét oldalon, a PICK kétszer is elszórta a labdát.Gaberről pattannak le, 4-5.9. perc: Ismét elveszik a labdát a Szegedtől. Mazák, 4-4.Leimeter, 3-4. Sostaric, majd Mazák is belemegy.Gabert takarják be, nincs 2 perc. Bombac ver meg mindenkit, a pipába lő, 2-4.Koller méterekkel fölé lő.Leimeter sokkal fölé, eladja a labdát a Szeged.Henigman tört be, 1-2. Leimeter, majd Bombac, 2-3.Alilovic tolja mellé.Mazák préseli be, 1-0. Henigman, most remek, 1-1.A Szeged kezd. Maqueda lő, Váczi véd.Mindkét csapat már a hajrájához ért a melegítésnek. Zeng a "Pick Szeged!" buzdítás, egyre nagyobb a szegedi tábor.A két fiatal ma a PICK keretében: Sunajko Stefán és Marczika Barnabás.Egyelőre 15 szegedi játékos neve szerepel a jegyzőkönyvben. Balogh Zsolt, Stefan Sigurmannsson és Marin Sego a lelátón ül, közülük kerül majd ki az, aki pályára lép a Budakalász ellen.Hazai oldalon két ismerős játékos, Czina József és Simon Bence, mindketten játszottak Szegeden.Köszöntünk mindenkit a helyszínről, Budakalászról. 2019-ben az első bajnoki összecsapását vívja a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Ismét sok-sok szegedi lesz a lelátón, 45 perccel a kezdés előtt már legalább 50 kék mezes ül a lelátón.A magyar bajnoki címvédő holnap 18 órakor idegenben, a Budakalász otthonában kezdi meg a 2019-es évet. Jövő kedden (az M4 Sport élőben adja) a Balatonfüredet fogadja, majd február 10-én (vasárnap) már az európai topligában, a VELUX EHF Bajnokok Ligájában szerepel, a szlovén Celje otthonában csatázik.Az első nemzetközi meccs után nem sok pihenő vár a csapatra, február 12-én (kedd) 17 órakor a magyar kupa negyeddöntőjében a Mezőkövesd együttesét fogadják az újszegedi sportcsarnokban. Tét a négyes döntőbe jutás. Ezután következik az első hazai BL-meccs, február 17-én (vasárnap) az ukrán bajnok Zaporizzsje vizitál a sporiban. Február 19-én (kedd) Egerbe utaznak a kékek, majd 23-án már a francia Nantes otthonában próbálja meg szaporítani a BL-pontjainak a számát. A hónap utolsó meccsét február 26-án (kedd) a Ferencváros (M4 Sport élőben) ellen vívja a Pastor-alakulat.Nyolc meccs, nyolc izgalmakkal teli találkozó.