Sok volt a hiba: Szedeák-ZTE 75-85 - Fotók

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 17. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Cziffra, Pozsonyi, Balogh Gy.Szedeák: Boltics 5, Vágvölgyi 10/3, Green 18/6, JUHOS 24/6, SULOVICS 15/3. Csere: Wirth 2, Kerpel-Fronius 1, Bonifert. Vezetőedző: Andjelko Mandics.ZTE: WARE 22/6, Thompson 10/3, Harris 20/6, Szabó Zs. 5/3, AGAFONOV 26. Csere: Papp P. 2, Gulyás, Durázi, Bagó, Doktor P. Vezetőedző: Bencze Tamás.Kipontozódott: Boltics (33.)Andjelko Mandics: - Csak kilenc percet kosárlabdáztunk a mai napon, 31 percig semmit nem csináltunk. Az utolsó percekben így csak csökkenteni tudtuk ellenfelünk előnyét. El kell ismernünk, a ZTE ma sokkal jobban játszott. Elnézést kérek a szurkolóktól a mai játékunkért!Vágvölgyi Ákos: - Végig futottunk az eredmény után, majd volt egy kihagyásunk, amit mi sem értünk, miért alakult úgy. Ezúttal nem jött össze az, ami Pakson, hogy visszajöjjünk a nagy hátrányból.Bencze Tamás: - Három negyeden keresztül kontrolláltuk a meccset, a negyedik negyedben türelmetlenül és bután támadtunk, de végül a nagy számok törvénye alapján beesett pár dobás, és meg tudtuk nyerni a meccset. A győzelem ellenére nem vagyunk felhőtlenül elégedett.Andriy Agafonov: - Szinte végig türelmesen és higgadtan játszottunk, megvalósítottuk azt, amit elterveztünk. A végén viszont vesztettünk türelmünkből, a Szeged megérezte ezt, és szorossá tette a meccset, de végül sikerült győznünk, és ez számít.Sulovics állhat a vonalra Agafonov faultja után, bedobja mindkettőt, 49-66. Boltics negyedik hibája, Agafonov is pontos a vonalról, 24 pontos így a center, 49-68. SULOVICS! Triplával jelentkezik, 52-68. Harristől hosszú a hármas, majd Wirth faulttal együtt ejti be. Kimarad a büntető, de megvan a pattanó! Talán még egy utolsó rohammal... Bolticstól lejön a tempó. Jó védekezés viszont, nem is ment el sok az órából. Juhos középtávolija is bent, húszpontos az erőcsatár, 56-68. Boltics viszont befejezi mára, ez volt az ötödik hibája, amit Agafonov ellen bemutatott. Agafonov szed egy támadópattanót, majd dobhat kettőt - huszonkét zalai büntető, Agafonov nem ront, 56-70. Agafonov faultja, majd Juhos most nem tudja megoldani közelről. Lejár a támadóidőnk, nincs dobás. Green gól plusz jó, feljöhetünk 11 pontra. Meg is van, 59-70. Waretől jó a floater, 59-72. Green büntetőzhet, de csak a második bent, 60-72, időt kér a ZTE. Warenél a támadó, majd Kerpel-Fronius nem kap ítéletet - nem úgy Thompson. Greennek nem jön a tempó, Juhosnak viszont igen, 62-73. Kimarad Harris zsákolása. majd Thompsonnál egy szándékos, Vágvölgyi büntetői: tíz ponton belülre jövünk, 64-73, három perc még. Nem jó Green hármasa, Harris viszont bezsákolja, 64-75. Green betörése után ejti be, 66-75, időt kér a ZTE, 2 perc 11 másodperc az órán. Gulyás kivezeti az alapvonalon, két perc maradt. Warer harmadik hibája, Vágvölgyi újabb büntetői: csak a második bent, 67-75. Vágvölgyi felteszi a két kezét, mégis faultot fújnak rá... Ware bedobja mindkettőt, a büntetőzés döntő különbség, a Szedeák kihagyott nyolcat a vonalról, a ZTE csak négyet. Vágvölgyi ismét a vonalról, megint csak az egyik jó, 68-77. Juhos visszapöcizi Green pattanóját, 70-77. Juhostól hosszú az indítás Vágvölgyinek, de újabb labdaszerzés, aminek a végén Green büntetőzhet. Helyén mindkettő, 72-77. Harris a sarokból egy hármassal - lehet, hogy eldönti... 72-80, 35 másodperc van vissza. Időt kér a Szedeák. Vágvölgyit fellöki Ware, de vissza sem nézik... ellenben Papp dobhat kettőt, bedobja, 75-82. Vágvölgyitől nem jó a tripla, nincs más választás, faultolunk, de már csak húsz másodperc maradt. Harris büntetői, csak az egyik jó, 75-83. Harris megint dobhat a vonalról, ezek is jók, 75-85. Ez a vége, a ZTE tíz ponttal nyer.Ware egy támadópattanó után növeli tízpontosra a különbséget, 33-43. Sulovics szépen lefordul, majd beejti, 35-43. Juhostól rövid a hármas, de Harrisnek sem jön a sarokból. Greentől rövid a kinti, Agafonov viszont dobhat kettőt Boltics harmadik hibája után, bedobja mindkettőt, 35-45. Juhos eladja, de szerencsére Ware kivezeti. Boltics elindul, és beejti, 37-45. Agafonov ellöki Sulovicsot, de nem fújnak, a center csak nevetni tud az egészen, 37-47. Vágvölgyi üti be a harmadikat egy újabb eladott labda után, nem kezdünk jól a harmadik negyedben. Greentől hosszú a hármas, Ware viszont végigviszi - 37-49-nél időt kér Mandics. Boltics szed egy támadópattanót, majd Sulovics ejti be, 39-49. Thompson elsüllyeszt egy hármast, 39-52. JUHOS! Visszadobja, 42-52! Agafonov eléri a húsz pontot, 42-54. Boltics újabb támadópattanót szed, majd Juhosnak dobás közben ütnek oda, de nincs fault. Vágvölgyi indul meg, Ware sportszerűtlen faulttal állítja meg - viszont kihagyja mindkettőt a vonalról. Boltics büntetőzhetne, de a Sulovicsot ellökő Bencze Tamás (!) megmozdulását videózzák. A salamoninál nem épp bölcsebb ítélet, technikai ide és oda is. Boltics csak az egyik büntetőjét dobja be, majd megint Agafonov villan, 43-56. Boltics eladja, három perc még a negyedből. Ware egy triplával, 43-59, időt kérünk. Sulovics tempója után 45-59. Szabó egy triplával, 45-62. Thompson meg tudja tartani két ember között, 45-64. Warenél lépéshiba, de Kerpel-Fronius eladja. Szabónak most nem jön a hármas, Juhosnak viszont a floater igen, 47-64. Még egy szűk támadásnyi idő: Ware újabb büntetői, nem ront a vonalról, 47-66. Ez a negyed vége, 19 ponttal vezet a ZTE az utolsó negyed előtt.Juhos szól hozzá először a második negyedben, ezzel fordítunk, 21-20. Juhos bemutat egy szép blokkot, de faultnak ítélik - kissé sajátos játékvezetői felfogás eddig a meccsen. Ware bedobja mindkét büntetőjét, 21-22. Green tripláját kiköpi a gyűrű, de Juhosé a támadópattanó. Vágvölgyi szed egy újabb támadót, majd vissza is teszi, 23-22. Agafonov és Sulovics újabb csatája, most az ukrán nyeri, 23-24. Juhos ejtése, átlépi a tíz pontot a szegedi cséká, 25-24. Nem jön Harrisnek a kinti, de Vágvölgyitől sem jó a tripla. Időt kér a ZTE, szűk másfél perc telt el. Wirth áll be a Szedeákba. Harris leszedi a saját pattanóját, majd ráfújnak egy támadót. Agafonov oszt ki egy sapkát Bolticsnak, majd Vágvölgyi már estében ejtené be, de nem sikerül. Bolticsra is ráfújják a másodikat, miközben jó Ware kosara, jön Kerpel-Fronius a helyére. Nincs bent a büntető, marad a 25-26. Agafonov visszapöcizi a saját pattanóját, ő is eléri a tíz pontot, 25-28. Green ellépi, közben jön a ZTE-be Bagó és Doktor. Nem jó Szabó közelije, Sulovics szép csele után ejti be, ezek az első mezőnypontjai, 27-28. Vágvölgyinek is két hibája van, jön Bonifert. Rögtön fújnak is rá egy hibát, Harris felez a vonalról, 27-29. Wirthnek nem jön a hármas, de Thompsonnak sem. Szabó oldja meg közelről, 27-31. Bonifertet kilökik a labda alól, majd befújnak egy lépést a túloldalon - időt kérünk. Thompson is kettő faultnál jár, be is küldi Pappot Bencze Tamás. Green egy triplával, 30-31 - majd labdát is szerez a kanadai. Kimegy oldalt, elsőre a Szedeáknak adják, de megváltoztatják. Juhosra ráfújják a negyediket is, Ware bedobja mindkét büntetőjét, 30-33. Boniferttől nem jó a tempó, Durázi viszont fellöki Bonifertet. Wirthtől hosszú a hármas a sarokból, Green első faultja, Agafonov bedobja mindkettőt a vonalról, 30-35. Green kezéből kiveszik, majd Agafonov ellen védekezik remekül Juhos. Kerpel-Fronius passzát Juhos dobja be, 32-35. Agafonov megint közelről, Thompson hiába fog vissza, nem is videóznak - 32-37, majd időt kérünk. Agafonov oszt ki egy blokkot Greennek, majd Harris ejti be a gyors támadás után. 32-39. Bő fél perc még a félidőből, nem jön ez a dobás sem, Harris pedig megint bemegy, 32-41, az eddigi legnagyobb különbség. Kerpel-Fronius büntetőzhet Durázi hibája után, csak az első jó, 33-41 - a szünetben nyolc ponttal vezet a ZTE.Egyperces gyászszünettel kezdődött a meccs a közelmúltban elhunyt korábbi Szedeák-edző, Sági Ákos emlékére. Agafonov szerzi a meccs első kosarát a körtéből, 0-2. Ráfújnak az ukránra egy faultot Sulovics ellenében, kettejük párharca igen paprikásra sikerült az odavágón. Juhos Szabó mellett oldja meg, 2-2. Harris egy tempóval, 2-4. Juhos egy triplát is bedob, először vezetünk, 5-4. Agafonov büntetői Juhos faultja után, a helyére teszi mindkettőt, 5-6. Green elcsúszik betörés közben, a Zetéé a labda. Harris beemeli a második trojkáját, 5-9. Sulovics túldobja a gyűrűt, majd Agafonov zsákol, 5-11. Greennek nem jön a tripla. Öt másodperce marad a vendégeknek, miután Sulovics beleüt a labdába: rossz Szabó tempója. Vágvölgyi töri meg a 0-7-es vendégfutást egy hármassal, 8-11. Sulovics széttárja a karjait, de mégis ráfújják a hibát. Ware kivitte az alapvonalon, jöhet a Szedeák. Vágvölgyitől rossz a bejátszás, de Harrisnek nem jön a hármas. Juhostól egy tempó, 10-11. Ware most könnyen mehetett be, 10-13. Ware szerzi az újabb zalai triplát, 10-16. Boltics egyedül indul el, jó is a floatere, 12-16. Juhos szed egy pattanót, majd Sulovicsnak odaütnek dobás közben, jöhet két büntető a centertől. Bedobja mindkettőt, 14-16. Kimarad Gulyás távolija, viszont Boltics most nem tudja beejteni, de Ware sem a jól védekező Sulovics mellett. Egyértelmű fault Boltics ellen, de nem ezt fújják le - viszont visszanézik. Nem változtatnak, Green dobhat kettőt. Ki is egyenlít a vonalról, 16-16, így érkezünk meg a negyed utolsó két percéhez. Thompson faulttal együtt, majd beszédül a büntetője is, 16-19. Vágvölgyitől ez egy rossz passz, a harmadik szegedi eladott labda. Thompson lépésgyanúsan indul, de nem ezt fújják be, hanem Sulovics hibáját - Thompson csak az elsőt dobja be, 16-20. Vágvölgyi dobhat kettőt a vonalról Agafonov faultja után, ő is felez a vonalról, 17-20. Szép védekezés után marad még egy bő támadásnyi idő az órán, nem kell kapkodni, ezt mutatja Mandics is. Micsoda akció! Sulovics teszi oda a befutó Greennek, aki zsákol egyet - ez a negyed vége, 19-20!- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! A csapatok már melegítenek, a szegedi keretből az eltiltott Ponjavics mellett Révész Ádám hiányzik, a center nem tudta vállalni a játékot. Ott van viszont Wirth Ádám, aki hosszú idő után újra bevethető. Így indultak el a szegedi játékosok az öltözőből!Nagyon mélyről állt fel a Naturtex-SZTE-Szedeák legutóbb a Paks otthonában. A szegediek szűk két perccel a vége előtt még nyolcpontos hátrányban voltak, azonban kiváló hajrát produkálva előbb hosszabbításra mentették a találkozót, majd meg is nyerték azt. Tették mindezt úgy, hogy az egyébként is szűkös keretből ekkorra már elveszítették a kipontozódott Vágvölgyi Ákost és a kiállított Alekszandar Ponjavicsot, viszont a kispadról érkező emberek is bizonyítottak. Fontos, csapatként elért siker volt a paksi győzelem, pontosan az ilyen mérkőzések adhatnak lendületet ahhoz, hogy feledtesse az őszi sikertelen szériát a Szedeák. Andjelko Mandics együttese zsinórban két mérkőzést nyert, ráadásul mindkettőt hosszabbítást követően – ezek a momentumok billenthetik át a gárdát a pozitív irányba.Ezúttal az a Zalaegerszeg érkezik az újszegedi sportcsarnokba, amely hasonlóan kemény feladat lehet, mint a Paks elleni mérkőzés. A zalaiak kilenc győzelmükkel és hét vereségükkel vezetik a sűrű középmezőnyt, az ötödik ZTE és a tizedik Sopron között is csupán két siker a különbség.Bencze Tamás együttese egy próbajátékossal érkezik Szegedre. Az amerikai Alandise Harris tavaly az Alba Fehérvárban játszott, a hármas és négyes poszton bevethető kosaras háromhetes tesztidőszakát tölti a ZTE-nél. A légiós a TF Budapest elleni győztes meccsen 14 ponttal és 6 lepattanóval mutatkozott be.Ismétlésre lenne szükség tehát a Naturtextől, ha sikerül újból hasonló játékot mutatnia, mint az atomvárosban, akkor jöhet az újabb bravúr. A szombaton 18 órakor kezdődő találkozóról élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik a delmagyar.hu.