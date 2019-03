Sorsdöntő vasi túra: ma Répcelakon szerepel a Szegedi TE

Az állás, felsőház

1. Szegedi TE 7 7 0 0 48 – 8 20

2. Répcelak 6 5 0 1 37,5 – 10,5 15

3. Zalaegerszeg 6 4 0 2 32 – 16 14

4. Ferencváros 7 3 0 4 25 – 31 11

5. Szolnok 7 1 0 6 11 – 45 6

6. SalgÓzd 7 0 0 7 6,5 – 49,5 4

Furcsa ezt leírni, de jelen pillanatban úgy tűnik, az elmúlt majdnem két évtized hatalmas csatái után ebben a szezonban a Zalaegerszeg helyett a Répcelak lett a Szegedi TE legnagyobb bajnoki riválisa. Mindezt azzal teremtette meg magának a két egykori szegedit, Zapletán Zsombort és Kakuk Leventét foglalkoztató vasi együttes, hogy két hete hazai pályán 6:2-re legyőzte a zalai címvédőt. Az alapszakaszból hozott pontok és a felsőházi rájátszás eddigi eredményei után így a Répcelak három, míg a zalaiak négy vesztett pont hátrányban vannak a Tisza-partiakkal szemben, akik egy meccsel többet játszottak riválisaiknál.A csapatbajnoki címet 2002 óta a Szeged vagy a Zalaegerszeg nyerte meg: előbbi 11 (2000-ben is bajnok lett, az a 12. csapatbajnoki aranya, míg 2001-ben a BKV Előre végzett az élen a férfiaknál), utóbbi 6 elsőségnél tart összességében ezen tizenhét szezon alatt. Most viszont elég bonyolult a helyzet, hiszen ha hármas körbeverés alakul ki, abból még bárki kijöhet győztesnek, és minden párosításban van még hátra egy-egy meccs.A Szegedi TE vezetői és játékosai éppen ezért nem is számolgatnak, hanem csak a következő feladatra koncentrálnak. És ez egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek, hiszen a Répcelak otthon bárkire veszélyes. Erre figyelmeztet az alapszakasz mérkőzése is, amelyen a vendégek 4,5:3,5 különbséggel, végig kiélezett csatában 68 fa előnnyel nyertek. Ráadásul a répcelakiak az elmúlt hat idényben egyaránt harmadik helyen zártak, így éppen időszerűnek gondolhatják az előrelépést.A Szegedi TE a Bajnokok Ligája négyes döntőjére készül, így a mai bajnoki akár főpróba is lehet a jövő szombati, Podbrezova (szlovák) elleni elődöntőre.Megjegyzés: az alapszakaszból a Szegedi TE és a Zalaegerszeg 6-6, a Répcelak és a Ferencváros 5-5, a Szolnok és a SalgÓzd 4-4 pontot hozott magával.