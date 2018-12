Sorsfordító meccs: TF Budapest - Szedeák 38-29 (III. negyed)

Budapestre utaznak. Kerpel-Fronius (balról) jó játékára is szükség lesz. Fotó: Kuklis István

Várakozás



Révész Ádám, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Sok szempontból fontos meccs vár ránk a TF Budapest otthonában. Egy győzelem átlendíthet minket a holtponton, leginkább mentálisan nehéz feldolgozni az utóbbi heteket. Szerencsés, hogy van még két hazai meccsünk ebben az évben, így gyorsan javíthatunk.

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 11. forduló. Budapest, Ludovika Aréna, 300 néző. Vezeti: Földházi, Mészáros, Nagy V.TF Budapest: Krnjajski, Buzás, Clark, McLane, Bergstedt. Csere: Szobi, Kozma, Beák. Vezetőedző: Merim Mehmedovics.Szedeák: Boltics, Green, Ponjavics, Juhos, Sulovics. Csere: Révész, Vágvölgyi. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Visszajön a kezdőötös a Szedeákba. Clark zsákolásával indul a második félidő, már 17 pontnál jár ezzel - és tíz a hazaiak előnye, 29-19. Sulovics megoldja közelről, 29-21. Nem jó a hármas a TF-nél, majd Green betörése után 29-23. Újból megvan a labda, Green ezt is végigviszi, 29-25, hat szegedi pont zsinórban. Clark triplája lejön, Greené a pattanó, majd Ponjavics hármasa is rövid. Ponjavics sportszerűtlen fault, Vágvölgyit küldi be helyette Mandics. McLane bedobja mindkét büntetőt, 31-25. Sulovics remek passza után a befutó Vágvölgyi ejti be, 31-27. Eladott labda a TF-nél, de Vágvölgyinek nem jön a tripla. McLane zsákolhat, 33-27. Boltics beviszi és be is ejti, 33-29. Vágvölgyi faultolja Bergstedtet, jöhet két büntető, mindkettőt be is dobja, 35-29. Green triplája is rövid, 16 kinti dobásból csupán kettő landolt a gyűrűben. Vágvölgyinek is három faultja van már. Bergstedt Boltics mellett, faulttal együtt - 37-29, sajnos most a nem működik a szegedi védelezés. Bergstedt bedobja a plusz egyet is, 38-29, kezdődhet gyakorlatilag minden elölről, csak eltelt a negyed fele. Bolticsnak sem jön a tripla, de Juhos támadópattanója után kiharcol egy faultot. Juhos kihagyja mindkettőt a vonalról. Boltics mehet egy gyors akcióval, de hosszan teszi fel Greennek, legalább a labda marad nálunk. Vágvölgyi most sem dobja be a trplát, de a támadópattanó után Green sem tudja beejteni. Bergstedt is ront, majd Clark kapja meg a harmadik hibáját.Sulovicsnak megint megvan a támadópattanó, de nem tudja beejteni. Szobitól rossz a dobás, de Buzás visszaszerzi, majd Clark egy floaterrel, 16-11. Juhos McLane mellől, de ez is kiperdül. Sulovicsra ráfújják a harmadikat, két perc sem telt el a második negyedből. Jön az első szegedi csere, Révész váltja Sulovicsot. Ponjavicstól jön a hármas, 16-14. Clark visszadobja elképesztően messziről, 19-14. Révész akaszkodik össze Clarkkal, támadónak fújják, a labda a TF-é. Révész második faultja, majd Vágvölgyi áll be Green helyére. Sőt, Révész máris begyűjti a harmadikat, mindkét magasember három faultnál jár a Szedeáknál. Juhostól egy tempó, 19-16. Labdaszerzés után Boltics viszi végig, 19-18, időt kér a TF! Juhostól egy gyönyörű sapka, kezd bemelegedni a Szedeák. Révész közelije lejön, de aztán jól védekezik, megvan gyorsan a labda. Révész büntetőzhet, de kihagyja mindkettőt. Boltics labdát szerez, viszont kimarad Juhos trojkája is. Lejár a TF támadóideje, jól védekezik most a Szedeák! Vágvölgyi kiszorított helyzetből a palánk alól, nem jó a dobás, majd Bergstedtre fújnak támadót. Át lehetne venni megint a vezetést. Nem sikerül, Boltics ráadásul a földre kerül, le is megy az irányító, remélhetőleg nem komoly a baj. Kerpel-Fronius és Filipovics áll be. Megint megvan a labda, hátul most jól működik a Naturtex, viszont támadásban nem akar elindulni a szekér, lejön Ponjavics trojkája. 2.50 van még a nagyszünetig, időt kér Andjelko Mandics. Beák faultja után Vágvölgyi büntetői, a második már bent, ezzel egyenlő, 19-19. McLane betörése után 21-19. Juhos az elmozduló Ponjavics helyére passzol, jöhet megint a TF. Clark faulttal együtt ejti be, majd jó a büntetője is, 24-19. Juhosnál támadófault, majd egy eladott labda után Vágvölgyire fújnak egyet, ezt most egészséges hazai pályának tűnik, ráadásul Clarktól megint jó a dobás. A büntető is, 27-19, az eddigi legnagyobb különbség, időt is kér Andjelko Mandics, 43 másodperc van a szünetig. Visszajön Sulovics. Kerpel-Fronius, majd Vágvölgyi hármasa sincs bent, időt kér a TF, 17 másodperc maradt az órán. Clark egyedül próbálta megoldani, de lejön a dobása - ez a félidő, a nagyszünetben nyolc ponttal, 27-19-re vezet a TF Budapest, a 19 dobott pont igen kevés egy félidő alatt.Bergstedté a meccs első kosara, 2-0. Sulovics szed egy támadópattanót, majd Green teszi vissza, 2-2. Boltics most eladja, Bergstedt megint beejti, 4-2. Greentől nem jó a hármas, majd lejön Ponjavics ziccere is. Green faultja után Clark büntetőzik jól, 6-2. Sulovics harciassága után szerez egy közelit, 6-4. Juhos nem tud végigmenni, majd McLane viszont bezsákolja, 8-4. Lassan eltelik a negyed fele, négy szegedi pont eddig. Ponjavics betörése után a saját lepattanóját szedi le, majd visszapöcizi, 8-6. Nem jó Buzás hármasa, majd McLane faultolja a betörő Greent. Jön a meccs első cseréje, Szobi váltja Krnjajskit. Green egy triplával, máris vezet a Szedeák, 8-9! Sulovics beüti a második faultját, majd Clark ellépi. Greennek el kell dobnia, nincs sok ideje, egy picit hosszú. Szobi ejtése viszont beszédül, 10-9. Ponjavicstól rövid a tempó, szerencsére McLanetől meg hosszú a hármas a sarokból. Juhos szed egy támadólepattanót, Bolticstól nem jó a tripla. Még két és fél perc a negyedből, nem túl pontgazdag meccs eddig.Szobi előtt van terület, aki ezt ki is használja, 12-9. Boltics nem tudja beejteni a körtéből, majd a másik palánk alatt szed lepattanót. Ponjavics eladja, amivel Clark megy végig, 14-9. Sulovics teszi fel Bergstedt mellett, 14-11. Még fél perc, Clark kidobja, 13 másodperce maradt a Szedeáknak. Juhostól rövid a hármas a sarokból, majd nem jó Green pöcije sem, ez a negyed vége.- Köszöntjük Önöket a Ludovika Arénából, fontos meccs vár ma a Naturtex-SZTE-Szedeákra. A szegediek keretében nincs ott Wirth Ádám, akinek sérülése nem jött rendbe a mai napra..Melyik meccset, ha nem ezt? Így futhat neki a Naturtex-SZTE-Szedeák a TF Budapest elleni, mai találkozónak. Andjelko Mandics együttesének aktuális ellenfele ugyanis eddig mind a tíz találkozóját elveszítette. A fővárosiak ugyan javuló formát mutatnak az utóbbi mérkőzéseiken, légiósokkal bővítették a keretüket, de ettől függetlenül ezt a meccset mindenképp meg kell nyernie, máskülönben roppant nehéz helyzetbe kerülhet a folytatást illetően a szegedi alakulat.Az év vége komoly lehetőségeket is rejt a Naturtex számára, hiszen igaz, hogy az utóbbi öt meccsét egyaránt elbukta az együttes, de az új évig három bajnoki is vár a csapatra, és egyik sem tűnik nyerhetetlennek. A budapesti kirándulás után előbb december 27-én a Sopron, majd 30-án a Falco Szombathely érkezik az újszegedi sportcsarnokba, azaz gyorsan változhat az összkép, ha csak kettőt is sikerülne megnyerni ezekből a meccsekből. Ennek persze az alapja lehet a mai győzelem: egyrészt a TF-et is biztonságos távolságra tudhatná maga mögött a szegedi csapat, így az újonccal szemben háromgyőzelemnyi előnye lenne Bolticséknak. Ehhez mindenképp arra lesz szükség, hogy az utóbbi meccsek pozitívumait hosszabb periódusra nyújtsa a Szedeák. A ma 18.30-kor kezdődő mérkőzésről élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.