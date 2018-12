Sorsfordító meccs vár rájuk: a sereghajtóhoz utazik a Szedeák a férfi kosárlabda-bajnokságban

Budapestre utaznak. Kerpel-Fronius (balról) jó játékára is szükség lesz. Fotó: Kuklis István

Várakozás



Révész Ádám, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Sok szempontból fontos meccs vár ránk a TF Budapest otthonában. Egy győzelem átlendíthet minket a holtponton, leginkább mentálisan nehéz feldolgozni az utóbbi heteket. Szerencsés, hogy van még két hazai meccsünk ebben az évben, így gyorsan javíthatunk.

Melyik meccset, ha nem ezt? Így futhat neki a Naturtex-SZTE-Szedeák a TF Budapest elleni, mai találkozónak. Andjelko Mandics együttesének aktuális ellenfele ugyanis eddig mind a tíz találkozóját elveszítette. A fővárosiak ugyan javuló formát mutatnak az utóbbi mérkőzéseiken, légiósokkal bővítették a keretüket, de ettől függetlenül ezt a meccset mindenképp meg kell nyernie, máskülönben roppant nehéz helyzetbe kerülhet a folytatást illetően a szegedi alakulat.Az év vége komoly lehetőségeket is rejt a Naturtex számára, hiszen igaz, hogy az utóbbi öt meccsét egyaránt elbukta az együttes, de az új évig három bajnoki is vár a csapatra, és egyik sem tűnik nyerhetetlennek. A budapesti kirándulás után előbb december 27-én a Sopron, majd 30-án a Falco Szombathely érkezik az újszegedi sportcsarnokba, azaz gyorsan változhat az összkép, ha csak kettőt is sikerülne megnyerni ezekből a meccsekből. Ennek persze az alapja lehet a mai győzelem: egyrészt a TF-et is biztonságos távolságra tudhatná maga mögött a szegedi csapat, így az újonccal szemben háromgyőzelemnyi előnye lenne Bolticséknak. Ehhez mindenképp arra lesz szükség, hogy az utóbbi meccsek pozitívumait hosszabb periódusra nyújtsa a Szedeák. A ma 18.30-kor kezdődő mérkőzésről élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.