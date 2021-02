Néhány pillanat, és hivatalosan is tavasz lesz. Már bátran lehet leltárt tartani a melegebb időkben használatos sportruhák közt. Előkerülnek a régi ismerősök, köztük a rövidnadrág, a vékonyabb felsők.

Az évszakváltás alapjában véve örömteli, de egyben kérlelhetetlenül számvetésre kényszeríti az amatőr futót.

Amikor beköszöntött a tél, és a kevesebb futás okán elkezdett megkopni a forma, ott volt a kézenfekvő magyarázat: a mérsékelt tempó fontos eleme az alapozásnak.

A téli felkészülésnek aztán általában van egy olyan pillanata is, amikor a kincstári optimizmus azt mondatja az emberrel, hogy a kevés edzés jól szolgálja a regenerációt, a pihenés fontos a fejlődéshez. Be kell látnunk, hogy a lusta futó igazából a sporttudományok doktora, aki a túledzettség rémét űzi el magától, mint szakképzett busó a telet. Amikor elkezdődik az év, az elkényelmesedett futó nagyot sóhajt, és igyekszik szembenézni a valósággal, azaz próbálja eldönteni, hogy ő most mérsékelten edzett vagy esetleg újrakezdő. Ez nagyjából mindegy, a lényeg, hogy a hidegben viselt ruharétegek sokaságára lehessen fogni a mackós mozgást, amikor kilométereit rója, rovogatja. A futó minden megtett lépéssel egyre közelebb kerül a tavaszhoz. A napsütéses időszakhoz közeledve persze borúval vegyíti a derűs gondolatokat, hiszen a tavasz megérkezte amolyan bizonyítványosztás. Ilyenkor már nem lehet nem szembenézni azzal, hogy a lazsálás ezen a télen sem hozta meg a kellő formajavulást. A fotelben eltöltött időszakot nehéz betudni alacsony pulzustartományban végzett edzésmunkának.

Szóval most, hogy itt a tavasz, bizony, el kell kezdeni a téli alapozást. Mármint akkor, ha a valóságot nem a vesztes meccset mentegető fociedző szemszögéből akarja magának megmagyarázni az ember. Mert van olyan, hogy jó a csapat, csak ez gólokban nem mutatkozik meg, de az ritka, hogy egy jó csapat mindig kikapjon. Sajnos, vagy szerencsére, a futásban nem lehet mismásolni. Abból annyit vesz ki az ember, amennyit beletesz. Mint tisztáztuk, ezért olyan ijesztő, hogy már a rövidnadrág viselésén is el lehet gondolkodni, miközben még január eleji szinten van az állóképesség, a sebességről már nem is beszélve. Szerencse, hogy még nincs csigaszezon, mert így nincs a pályán komoly ellenfél.

A szívós edzésmunka időszaka következik a tavasz megérkeztével, és egyben versenyfutás az idővel, hátha őszre sikerül behozni egy évszaknyi lemaradást. Mielőtt elkezdődne a módszeres téli felkészülés.