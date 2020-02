„Dzsudzsák: Szintet léptem” – olvashattuk a Nemzeti Sport szombati címlapján, ami a honi futballszurkolók jelentős többségénél kiverte a biztosítékot. Mert mi is történt? A magyar válogatottsági rekordert, a nemzeti csapatban 108 alkalommal pályára lépett 33 esztendős szélsőt kedden, szerződése lejárta előtt fél évvel kiebrudalta csapata, az egyesült arab emírségekbeli al-Ittihad Kalba, három nappal később pedig féléves szerződést kötött vele – további kétéves pocióval – az al-Ain FC. Nem tűnik nagy előrelépésnek. Dzsudzsák Balázs maradt az emírségekben, s ugyan az al-Ain némileg messzebb van a dubaji csillogástól, ezt ellensúlyozza a híres tevepiaca.

Honfitársunk nem állított valótlant azzal, hogy új klubja ütősebb: az al-Ittihad Kalba a tizennégy csapatos bajnokság tizenegyedik helyén szerénykedik, míg az al-Ain a negyedik. Utóbbi kapcsán azonban nem is ezt kellene először említeni, hanem azt, hogy ezüstérmes volt a 2018-as klubvilágbajnokságon. A döntőben 4–1-re kikapott a Real Madridtól, és a fináléig vezető úton nemcsak új-zélandi és tunéziai ellenfelét győzte le, hanem az argentin River Plate-et is. Emellett az al-Ain FC az Egyesült Arab Emírségek legsikeresebb klubja, 13-szoros bajnok, és jelenleg is szerepel az ázsiai Bajnokok Ligájában. Egyelőre a legjobb 32 között van, a csoportkörben a D jelű négyesben éppen ma játssza az első mérkőzését az iráni Sepahan ellen.

Nem kis malíciával rögzíthetjük, hogy Dzsudzsák Balázs bő tizenegy év után újra a Bajnokok Ligájában játszhat. Csak éppen 2008 végén, 22 évesen a PSV Eindhoven játékosaként a Liverpool, az Atlético Madrid és az Olympic Marseille ellen szerepelt az „igazi” BL csoportkörében. S ha itt nem is, a holland bajnokságban akadtak olyan meccsei, amelyek után álmodozhattunk, hogy hosszú idő után újra lehet klasszis futballistánk, aki topcsapatba is kerülhet. Ezt az álmot azonban maga Dzsudzsák törte darabokra azzal, hogy a nagy pénz bűvöletében 25 évesen az Anzsi Mahacskalához igazolt. Innen már nem volt visszaút, jött a Dinamo Moszkva, a török Bursaspor, majd még nagyobb pénzeket kasszírozva az arab kaland.

A szurkoló pedig nem bocsátja meg, ha elveszik tőle az álmait.

Dzsudzsáknak a portugáloknak lőtt két gólja a 2016-os Eb-n is csak időleges felmentést adott a „bűne” alól. Nehéz elképzelni, hogy valaha is hazajönne az NB I-be, mint Nikolics Nemanja; amit a pályákon kapna a szurkolóktól, azt nem tenné ki az ablakba. Így aztán ne csodálkozzunk azon, hogy amíg teheti, marad az arab világban.