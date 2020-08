Mondhatnánk: remek. Egy nemzetközi sorozatban mindig sok múlik a sorsoláson, ha az szerencsés, akkor messzire juthat egy szerényebb képességű csapat is, ha nem, akkor az erősebb is hamar elbukhat, ez nyilvánvaló. És most a női kosárlabda Euroligában a sorsolás tényleg nem rossz, a Sopron Basket olyan csoportba került, amelyben van esélye előkelő helyen végezni; igaz, az erőviszonyok kiegyensúlyozottsága okán akár a vártnál gyengébben is szerepelhet. (Csak a rend kedvéért: a Diósgyőrnek is van esélye felkerülni a főtáblára, ehhez tovább kell jutnia a selejtezőből.)

Persze a magyar mezőny utóbbi években kiemelkedően legjobb csapatától joggal várhatnánk azt az előkelő helyezést, hiszen az utóbbi években Európa legjelentősebb együttesei közé nőtte ki magát. Ennek köszönhetően a FIBA az Euroligába nevezett klubok között a harmadik helyre rangsorolta, ami számára a csúcs, de az lenne a többieknek is, mert a két orosz gigász, a Jekatyerinburg és a Dinamo Kurszk megelőzése az összes európai csapatot tekintve még álomnak is nagyon merész. A Sopron az utóbbi három évben egy ezüstérmet és egy negyedik helyet szerzett az Euroligában. A legutóbbi kiírást nem fejezték be a koronavírus miatt, így nem számított, hogy a magyar bajnokot az utolsó fordulóban ki nem állás miatt megbüntették, és nem jutott volna be a rájátszásba.

Szóval, mondhatnánk, remek, de sajnos ez nem ilyen egyszerű. Ma ugyanis még az is kérdéses, hogy lesz-e Euroliga.

Kézilabdában elmarad szeptember elején a Bajnokok Ligája négyes döntője, a járványhelyzet nem javul, sőt, így aztán nincs semmi garancia arra, hogy a sorozat októberben elindulhat.

A FIBA B terve januárt jelöli meg alternatívának, ami viszont sok kérdést felvet a lebonyolítással kapcsolatban. Márpedig józan ésszel be lehet látni, hogy a januári változatnak nagyobb az esélye, és Török Zoltán, a soproniak ügyvezetője előrukkolt erre az esetre egy megoldással. Ennek az a lényege, hogy ősszel az úgynevezett FIBA-napokon az országok rendezzenek bajnoki meccseket, amitől ott felgyorsul a program, és lenne lehetőség januártól hetente két mérkőzést játszani az Euroligában.

A FIBA szeptember 1-jén dönt, és mivel addig már két hét sincs hátra, addig a járványhelyzet, sajnos, lényegesen jobb aligha lesz, nincs igazán más választása, mint a januárt megjelölni a rajt időpontjaként. És akkor már csak egy dolga marad: imádkozni, hogy januárig a világ sorsa jobbra forduljon.

Persze elsősorban nem is az Euroliga érdekében.