Nincs mit tenni, péntektől hozzá kell szoknunk, hogy 21-re végződik a dátumban az évszám. Mondhatni, ma meg holnap még lehet lapot kérni húszra, aztán majd kiderül, nyerő-e a huszonegy. Egészen kevés idejük maradt azoknak, akik húzták-halasztották a jövő évre vonatkozó terveik megfogalmazását. Ha úgy tetszik, finisébe ért azoknak a száguldó gondolatoknak a versenye, amelyekből az újévi fogadalmak lesznek.

Vannak persze megrögzöttek, akik soha nem fogadnak meg semmit, vagy szándékosan nem az év elejére időzítik új terveik bevezetését. Velük ez az írás nem kíván foglalkozni még akkor sem, ha kalaplevéve tisztelgünk is állhatatosságuk előtt. Tekintve, hogy ez a hasáb általában sporttal kapcsolatos gondolatoknak ad helyet, most a fogadalmak felől közelítünk a testedzéshez. Ezekben a napokban érthető módon széles néptömegek szembesülnek azzal, hogy a fölösleges kilókat egyre nagyobb számban cipelik, és hogy nem jól van ez így. Szerencsére az elmúlt évtizedekben már nem számítanak csodabogárnak a futók, a kocogók, így nem csoda, hogy az év elején jelentősen megnő a számuk. Az „új év, új élet” szemlélet jegyében bizonyosan tízezrével vágnak bele a futásba a fogyni, edződni vágyók. A kezdők és újrakezdők időszaka következik. A fotel nyugalmából gúnyos mosollyal szokás rájuk gondolni, holott férfiasan keményen küzdenek minden méter megtételéért, és bizony önmagukkal is. Ami sokszor a legnagyobb akadály.

Minden tiszteletet megérdemelnek azok, akik edzettségük okán könnyedén, gyorsan és sokat tudnak futni. De még nagyobb tisztelet jár azoknak, akik nehézkesen, lassan és keveset ugyan, de futnak. Náluk még biztosan nem fejben, hanem testben dől el, hogy milyen teljesítményre képesek. Az ultrafutás egyik alapvetése, hogy célszerű a távot szakaszolni. Úgy (fejben) könnyebb az út megtétele, ha például frissítőponttól frissítőpontig tervez az ember. Aztán már csak lépésről lépésre. Az újonc futónak kezdetben minden lépés siker. Nehéz küzdelmet folytatnak azok, akik megpróbálnak állóképességet építeni. Túllépve az ülőképesség-fejlesztésen.

Persze, sajnálni nem kell őket a nehézségekért.

Akár a legnevesebb atléták is irigykedhetnek az újonc futókra.

Aki a világcsúcshoz közelítő időket képes futni, alighanem azzal szembesül, hogy fejlődése meglehetősen behatárolt. Aki most kezd bele a futásba, mindenképpen hatalmas fejlődés előtt áll. Feltéve, hogy fogadalma feladásával nem ad okot a fotelban maradtak gúnyos mosolyára.